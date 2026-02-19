होली पर 'नवाबों' जैसी दावत! समंदर किनारे या फिर महाराजाओं जैसे यहां मनाएं रंगों का त्यौहार

Holi Holiday: क्या आपने कभी सोचा है कि होली का त्यौहार किसी आलीशान महल की तरह भव्य और समंदर की लहरों के बीच मनाया जा सकता है? इस साल, शहर का सबसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित ठिकाना आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा अनुभव जहां परंपराएं आधुनिक लग्जरी से हाथ मिलाती हैं. यहां होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन पकवान, शानदार एम्बियंस और वह 'रॉयल' एहसास है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है. चाहे वह समंदर किनारे कैंडल-लाइट डिनर हो या नवाबों वाली 'महाराजा हाई-टी', इस बार की होली आपकी जिंदगी के सबसे यादगार पन्नों में दर्ज होने वाली है. आइए जानते हैं इस जादुई उत्सव में आपके लिए और क्या-क्या खास छिपा है.

इस साल होली के मौके पर ताज महल पैलेस मुंबई और ताज चंडीगढ़ ने अपने मेहमानों के लिए स्पेशल इवेंट पेश किया है. यह एक विशेष रूप से तैयार किया गया डाइनिंग कलेक्शन है, जो होली के रंगों, बेहतरीन कुजीन और ताज की मेहमाननवाजी का प्रतीक है. ताज ने इस बार होली को एक आधुनिक और पारंपरिक रूप में मनाने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई ताज में शामियाना

मुंबई के ऐतिहासिक ताज महल पैलेस में 'शामियाना' रेस्टोरेंट होली की शाम को खास बनाने के लिए एक शानदार फोर-कोर्स अल्फ्रेस्को (खुले आसमान के नीचे) डिनर लेकर आया है. 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर पर मिलने वाले इस अनुभव में 'Moët & Chandon' का एक ग्लास भी शामिल है, जो होली के जश्न में चार चांद लगा देगा.

होली पर मेडिटेरेनियन जायका

अगर आप होली पर कुछ अलग हटकर खाना चाहते हैं, तो 'Souk' आपके लिए तैयार है. यहां 10,000 रुपये प्रति कपल की कीमत पर एक विशेष फोर-कोर्स मेडिटेरेनियन मेन्यू तैयार किया गया है. यहां की सुकून भरी दोपहर और बेहतरीन स्वाद आपकी होली को यादगार बना देंगे.

सी लाउंज में 'महाराजा होली हाई-टी'

अरब सागर की लहरों को देखते हुए होली की शाम बिताना किसी सपने जैसा है. 'सी लाउंज' में 4,000 रुपये में होली स्पेशल शाम का आनंद लिया जा सकता है. इसके अलावा, ताज ने यहां 'महाराजा हाई-टी' पेश की है, जिसकी कीमत 6,500 रुपये प्रति व्यक्ति है. इसमें होली की पारंपरिक मिठाइयों के साथ अनलिमिटेड प्रोसेको (Prosecco) का आनंद मिलेगा.

ताज चंडीगढ़ में क्या है मिजाज?

ताज चंडीगढ़ ने भी रंगों के इस त्योहार को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. यहां के सिग्नेचर रेस्टोरेंट्स में भी होली के मौके पर बेहतरीन माहौल होने वाला है. चाहे आपको ग्लोबल फ्लेवर पसंद हो या पारंपरिक भारतीय गुझिया और ठंडाई, ताज चंडीगढ़ ने हर स्वाद का शानदार मेल बिठाया है.

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

कैफे 17 का स्पेशल बुफे

उन लोगों के लिए जो होली के जश्न में वैरायटी चाहते हैं, 'कैफे 17' एक होली थीम वाला भव्य डिनर बुफे पेश कर रहा है. यहां भारतीय क्षेत्रीय पकवानों के साथ इंटरनेशनल डिशेज और होली स्पेशल डेजर्ट्स की भरमार है. लाइव काउंटर्स और ताज की गर्मजोशी भरी सर्विस इस होली को लाजवाब बना देगी.

यहा भी होली का तड़का

परंपराओं से लगाव रखने वालों के लिए 'डेरा' रेस्टोरेंट ने होली स्पेशल इंडियन सेट मेन्यू तैयार किया है. यहां आप देश के विभिन्न कोनों के शाही स्वादों का आनंद ले सकते हैं. वहीं, 'ब्लैक लोटस' में आप आधुनिक अंदाज में होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जहां ओरिएंटल व्यंजनों का एक खास मेन्यू आपका इंतजार कर रहा है.