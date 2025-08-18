होमस्टे बुक करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, ट्रैवलर्स भी रखते हैं इस बात को सीक्रेट

बस घूमने का प्लान बनते ही लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए सोचता ही रहता है, हर इंसान चाहता है वह नई जगहों पर घूमने जाए जहां जाकर वह सुकून के पलों को महसूस कर सकें, जाहिर सी बात है ये अनुभव सबके लिए अच्छा होता है….लेकिन वहीं अगर ऐसे कहीं घूमने गए हो और रुकने के लिए एक होमस्टे मिल जाए तो यह सोने पे सुहागा जैसा होगा…लोकिन होमस्टे करते वक्त कुछ बातो का ध्यान रखना चाहिए और आज हम आपको यही बताएंगे कि होमस्टे ढूंढते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

होमस्टे ढूंढते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कैंसलेशन और रिफंड पॉलिसी

कई बार ऐसा होता है जब किसी इमरजेंसी के कारण ट्रिप कैंसिल हो जाती है, इसलिए होमस्टे बुक करते वक्त ध्यान रखें कि रिफंड मिलेगा या नहीं, इसलिए जब भी आप होमस्टे बुक कर रहें हों उसका कैंसलेशन और रिफंड पॉलिसी वापस होगा या नहीं.

लोकेशन का ध्यान रखें

अगर आप होमस्टे बुक करते वक्त लोकेशन का सही से चुनाव नहीं करते हैं तो यह आपके लिए घाटा हो सकता है क्योंकि अगर लोकेशन घूमने वाली जगहों से दूर हुई तो इससे आपका पैसा अधिक खर्च होगा और समय भी ज्यादा बर्बाद होगा.

रिव्यूज और रेटिंग्स

अगर आप कोई भी होमस्टे बुक कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए जब भी होमस्टे बुक करें उसके रिव्यूज और रेटिंग्स के बारे में जरूर पढ़ें.

Wi-Fi और बेसिक सुविधाएं

आज के डिजिटल जमाने में फोन के बिना काफी काम रुक जाते हैं इसलिए ये जरूरी है कि आप जिस लोकेशन पर हों वहां पर अच्छा नेटवर्क हो और बेसिक सुविधाएं हों.

खानपान की सुविधा

आपको जिस भी होमस्टे पर जाना हो वहां अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को देख लें क्योंकि कुछ होमस्टे खाना बनाकर देते हैं वहीं कुछ में खाना बनाने के लिए किचन होता है.

