होमस्टे बुक करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, ट्रैवलर्स भी रखते हैं इस बात को सीक्रेट
Advertisement
trendingNow12885942
Hindi Newsट्रैवल

होमस्टे बुक करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, ट्रैवलर्स भी रखते हैं इस बात को सीक्रेट

Travel Tips: आजकल लोग कहीं नी कहीं घूमने का प्लान बनाते ही हैं लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफर में एक बेहतर होमस्टे के तलाश में रहते हैं, ऐसे में आपको होमस्टे के वक्त कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होमस्टे बुक करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, ट्रैवलर्स भी रखते हैं इस बात को सीक्रेट

बस घूमने का प्लान बनते ही लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए सोचता ही रहता है, हर इंसान चाहता है वह नई जगहों पर घूमने जाए जहां जाकर वह सुकून के पलों को महसूस कर सकें, जाहिर सी बात है ये अनुभव सबके लिए अच्छा होता है….लेकिन वहीं अगर ऐसे कहीं घूमने गए हो और रुकने के लिए एक होमस्टे मिल जाए तो यह सोने पे सुहागा जैसा होगा…लोकिन होमस्टे करते वक्त कुछ बातो का ध्यान रखना चाहिए और आज हम आपको यही बताएंगे कि होमस्टे ढूंढते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

होमस्टे ढूंढते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कैंसलेशन और रिफंड पॉलिसी
कई बार ऐसा होता है जब किसी इमरजेंसी के कारण ट्रिप कैंसिल हो जाती है, इसलिए होमस्टे बुक करते वक्त ध्यान रखें कि रिफंड मिलेगा या नहीं, इसलिए जब भी आप होमस्टे बुक कर रहें हों उसका कैंसलेशन और रिफंड पॉलिसी वापस होगा या नहीं. 

लोकेशन का ध्यान रखें
अगर आप होमस्टे बुक करते वक्त लोकेशन का सही से चुनाव नहीं करते हैं तो यह आपके लिए घाटा हो सकता है क्योंकि अगर लोकेशन घूमने वाली जगहों से दूर हुई तो इससे आपका पैसा अधिक खर्च होगा और समय भी ज्यादा बर्बाद होगा. 

यह भी पढ़ें: भारत में इस जगह पानी के अंदर दौड़ती है ट्रेन, बैठकर लगता है जैसे पनडुब्बी में बैठे हों

 

रिव्यूज और रेटिंग्स
अगर आप कोई भी होमस्टे बुक कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए जब भी होमस्टे बुक करें उसके रिव्यूज और रेटिंग्स के बारे में जरूर पढ़ें. 

Wi-Fi और बेसिक सुविधाएं
आज के डिजिटल जमाने में फोन के बिना काफी काम रुक जाते हैं इसलिए ये जरूरी है कि आप जिस लोकेशन पर हों  वहां पर अच्छा नेटवर्क हो और बेसिक सुविधाएं हों. 

खानपान की सुविधा
आपको जिस भी होमस्टे पर जाना हो वहां अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को देख लें क्योंकि कुछ होमस्टे खाना बनाकर देते हैं वहीं कुछ में खाना बनाने के लिए किचन होता है. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

homestay booking tipstravel tips

Trending news

रूस-यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या हैं इसके मायने
Crimea
रूस-यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या हैं इसके मायने
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
;