Advertisement
trendingNow12970805
Hindi Newsट्रैवल

दिवाली-दशहरा खत्म! अब शादियों का सीजन शुरू, हनीमून का अभी से ऐसे बना लें प्लान; वरना बाद में होगा पछतावा

Honeymoon Destinations 2025: साल 2025 में भारतीय कपल्स कहां बिता रहे हैं अपना हनीमून? गोवा और जयपुर से लेकर वियतनाम के खूबसूरत फू कुओक द्वीप तक, Agoda की रिपोर्ट ने खोले नए ट्रेंड्स के राज. जानिए कौन से हैं टॉप डेस्टिनेशन जहां नए जोड़े रोमांस और एडवेंचर का लुत्फ उठा रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली-दशहरा खत्म! अब शादियों का सीजन शुरू, हनीमून का अभी से ऐसे बना लें प्लान; वरना बाद में होगा पछतावा

Indian Couples Travel: शादी के बाद का पहला सफर हर जोड़े के लिए सबसे यादगार होता है. यही वो वक्त होता है जब दोनों साथ में नई जगहें देखते हैं, आराम करते हैं और जिंदगी की नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं. साल 2025 में भारतीय कपल्स ने हनीमून के लिए जिन जगहों को चुना है, वे पारंपरिक और ट्रेंडी दोनों हैं. Agoda की नई रिपोर्ट बताती है कि इस साल कपल्स का रुझान न सिर्फ गोवा या जयपुर जैसी क्लासिक जगहों पर है, बल्कि कुछ चौंकाने वाले नए डेस्टिनेशन्स पर भी है.

भारत के कौन से डेस्टिनेशन बने कपल्स की पहली पसंद?

Agoda के अनुसार, मुंबई तीसरे नंबर पर है जो अपनी चमक-धमक और मॉडर्न माहौल के कारण कपल्स की पसंदीदा बन गई है. वहीं, जयपुर और अंडमान-निकोबार भी टॉप 5 में शामिल हैं. खासकर अंडमान- यह भारतीय कपल्स के लिए ‘देसी मालदीव’ बनता जा रहा है, जहां बिना पासपोर्ट के बीच वेकेशन का मजा लिया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे जो बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं पूरी दुनिया, एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं रोकेगा 

इंटरनेशनल ट्रिप्स में कौन बना सबसे पॉपुलर हनीमून स्पॉट?

विदेशी हनीमून की बात करें तो दुबई फिर से लिस्ट में टॉप पर है. शानदार होटलों, डेजर्ट सफारी और लग्जरी शॉपिंग के लिए मशहूर दुबई कपल्स के लिए सपनों का शहर बना हुआ है. वहीं थाईलैंड के फुकेत और बैंकॉक भी कपल्स को रोमांच और बीच सीन दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन दे रहे हैं. बाली और पटाया जैसे पुराने फेवरेट डेस्टिनेशन अभी भी अपनी खास जगह बनाए हुए हैं.

वियतनाम का ‘फू क़ुओक’

इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है वियतनाम का Phu Quoc Island. Agoda के अनुसार, यह पहली बार टॉप 10 में आया है और इसकी सर्च ग्रोथ 700% तक बढ़ गई है. ये जगह खूबसूरत बीच, नेचर और सस्ती लग्जरी का परफेक्ट मिक्स्चर है. जो कपल्स कुछ नया और ‘ऑफबीट’ ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए यह तेजी से पसंदीदा विकल्प बन रहा है.

डेटा क्या बता रहा है भारतीय कपल्स के ट्रैवल ट्रेंड्स के बारे में?

Agoda के आंकड़ों से साफ है कि भारतीय कपल्स बीच और आइलैंड डेस्टिनेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं. साथ ही, वे ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहां आराम के साथ संस्कृति और एक्सप्लोरेशन का भी अनुभव मिले. यह रिपोर्ट जनवरी से सितंबर 2025 तक की सर्च पर आधारित है, जो नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच की यात्राओं के लिए की गई थीं.

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

कौन-सी जगहें बनेंगी 2025 की ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन?

चाहे शाही अंदाज में उदयपुर की झीलों के किनारे समय बिताना हो, गोवा के बीच पर धूप सेंकना हो या दुबई के स्काईलाइन में डिनर करना. 2025 में इंडियन कपल्स ऐसी जगहें चुन रहे हैं जो रोमांस और लग्जरी दोनों से भरपूर हैं. यह साफ दिखाता है कि अब हनीमून सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक यादगार ‘एक्सपीरियंस’ बन गया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

honeymoontravel

Trending news

50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति