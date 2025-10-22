दिवाली-दशहरा खत्म! अब शादियों का सीजन शुरू, हनीमून का अभी से ऐसे बना लें प्लान; वरना बाद में होगा पछतावा

Indian Couples Travel: शादी के बाद का पहला सफर हर जोड़े के लिए सबसे यादगार होता है. यही वो वक्त होता है जब दोनों साथ में नई जगहें देखते हैं, आराम करते हैं और जिंदगी की नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं. साल 2025 में भारतीय कपल्स ने हनीमून के लिए जिन जगहों को चुना है, वे पारंपरिक और ट्रेंडी दोनों हैं. Agoda की नई रिपोर्ट बताती है कि इस साल कपल्स का रुझान न सिर्फ गोवा या जयपुर जैसी क्लासिक जगहों पर है, बल्कि कुछ चौंकाने वाले नए डेस्टिनेशन्स पर भी है.

भारत के कौन से डेस्टिनेशन बने कपल्स की पहली पसंद?

Agoda के अनुसार, मुंबई तीसरे नंबर पर है जो अपनी चमक-धमक और मॉडर्न माहौल के कारण कपल्स की पसंदीदा बन गई है. वहीं, जयपुर और अंडमान-निकोबार भी टॉप 5 में शामिल हैं. खासकर अंडमान- यह भारतीय कपल्स के लिए ‘देसी मालदीव’ बनता जा रहा है, जहां बिना पासपोर्ट के बीच वेकेशन का मजा लिया जा सकता है.

इंटरनेशनल ट्रिप्स में कौन बना सबसे पॉपुलर हनीमून स्पॉट?

विदेशी हनीमून की बात करें तो दुबई फिर से लिस्ट में टॉप पर है. शानदार होटलों, डेजर्ट सफारी और लग्जरी शॉपिंग के लिए मशहूर दुबई कपल्स के लिए सपनों का शहर बना हुआ है. वहीं थाईलैंड के फुकेत और बैंकॉक भी कपल्स को रोमांच और बीच सीन दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन दे रहे हैं. बाली और पटाया जैसे पुराने फेवरेट डेस्टिनेशन अभी भी अपनी खास जगह बनाए हुए हैं.

वियतनाम का ‘फू क़ुओक’

इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है वियतनाम का Phu Quoc Island. Agoda के अनुसार, यह पहली बार टॉप 10 में आया है और इसकी सर्च ग्रोथ 700% तक बढ़ गई है. ये जगह खूबसूरत बीच, नेचर और सस्ती लग्जरी का परफेक्ट मिक्स्चर है. जो कपल्स कुछ नया और ‘ऑफबीट’ ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए यह तेजी से पसंदीदा विकल्प बन रहा है.

डेटा क्या बता रहा है भारतीय कपल्स के ट्रैवल ट्रेंड्स के बारे में?

Agoda के आंकड़ों से साफ है कि भारतीय कपल्स बीच और आइलैंड डेस्टिनेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं. साथ ही, वे ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहां आराम के साथ संस्कृति और एक्सप्लोरेशन का भी अनुभव मिले. यह रिपोर्ट जनवरी से सितंबर 2025 तक की सर्च पर आधारित है, जो नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच की यात्राओं के लिए की गई थीं.

कौन-सी जगहें बनेंगी 2025 की ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन?

चाहे शाही अंदाज में उदयपुर की झीलों के किनारे समय बिताना हो, गोवा के बीच पर धूप सेंकना हो या दुबई के स्काईलाइन में डिनर करना. 2025 में इंडियन कपल्स ऐसी जगहें चुन रहे हैं जो रोमांस और लग्जरी दोनों से भरपूर हैं. यह साफ दिखाता है कि अब हनीमून सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक यादगार ‘एक्सपीरियंस’ बन गया है.