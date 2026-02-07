हनीमून हो या यूं ही भाग जाने का मन! ये 5 पहाड़ी रिसॉर्ट्स बना रहे हैं वैलेंटाइन वीक को परफेक्ट लव एस्केप

वैलेंटाइन वीक आते ही कपल्स के मन में सबसे पहला ख्याल घूमने का आता है. लेकिन हर बार लंबी छुट्टी लेना या बड़ा ट्रैवल प्लान बनाना जरूरी नहीं होता. कई बार सिर्फ 48 घंटे का छोटा सा ब्रेक भी रिश्ते में नई ताजगी भर देता है. भागदौड़, नोटिफिकेशन और रोजमर्रा की टेंशन से दूर, पहाड़ों की शांति या नेचर के बीच बिताया गया वक्त दिलों को और करीब ले आता है. यही वजह है कि हनीमून हो या यूं ही सब कुछ छोड़कर निकल जाने का मन, पहाड़ी रिसॉर्ट्स आज कपल्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. वैलेंटाइन वीक में ऐसे ही 5 लव एस्केप्स कपल्स को सुकून और रोमांस दोनों का मौका दे रहे हैं.

धर्मशाला

धौलाधार पर्वत श्रृंखला की शांत तलहटी में स्थित जुस्ता लक्से बर्डिंग रिसॉर्ट और स्पा, धर्मशाला उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हनीमून या बिना किसी खास वजह के रोमांटिक यात्रा करना चाहते हैं. यहां के 44 कमरे और सुइट निजी बालकनी के साथ आते हैं, जहां से पहाड़ों और चहचहाते पक्षियों का नज़ारा हर समय मिलता है. मैक्लॉडगंज से कुछ ही मिनट दूर होते हुए भी यह जगह भीड़ से अलग एक सुकून भरी दुनिया रचती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मनाली

कुल्लू घाटी के शानदार नज़ारों के बीच स्थित जुस्ता ग्रैंड व्यू रिसॉर्ट, मनाली हनीमून से लेकर ‘जस्ट बिकॉज़’ यात्राओं तक हर तरह के यात्रियों के लिए परफेक्ट है. मनाली से करीब 5 किलोमीटर दूर एक शांत पहाड़ी पर बसे इस रिसॉर्ट में 36 खूबसूरत कमरे और सुइट हैं, जिनकी बालकनी से बर्फ से ढकी चोटियां, जंगल और दूर दिखते झरने नजर आते हैं.

मुक्तेश्वर

कुमाऊं की पहाड़ियों में 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जुस्ता लक्से – मुक्तेश्वर रिट्रीट और स्पा उन लोगों के लिए है जो शांति, सुकून और प्यार के पल जीना चाहते हैं. यहां के 32 कमरे पहाड़ी ढलानों पर बने हैं और लगभग हर जगह से हिमालय की चोटियों का नज़ारा दिखाई देता है.

मसूरी

पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थित जुस्ता लक्से – हॉलो ओक 30 एकड़ में फैला एक शांत पर्वतीय विश्राम स्थल है. यहां के कमरे निजी बालकनी और बैठने की जगह के साथ घाटियों और पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं.

मशोबरा

मशोबरा की देवदार की वादियों के ऊपर बसे जुस्ता लक्से क्लिफएंड रिसॉर्ट और स्पा में 28 लकड़ी से सजे कमरे हैं, जिनसे घाटियों और जंगलों का शानदार नज़ारा दिखता है. तापमान नियंत्रित इन्फिनिटी पूल, रूफटॉप एयर बार और जंगल की सैर जैसी गतिविधियां इसे वैलेंटाइन सप्ताह के लिए और भी खास बना देती हैं.