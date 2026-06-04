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Hindi Newsट्रैवलदुनिया की रेनबो कैपिटल है ये जगह, यहां रोज दिख जाता है इंद्रधनुष, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया की 'रेनबो कैपिटल' है ये जगह, यहां रोज दिख जाता है इंद्रधनुष, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Which Place Is Known As The Rainbow Capital: क्या आप जानते हैं कि हवाई की राजधानी होनोलूलू एक ऐसा शहर है, जिसे 'रेनबो कैपिटल' के नाम से जाना जाता है? इस जगह पर कदम रखते ही आसमान में आपको एक या दो नहीं, बल्कि एक साथ कई इंद्रधनुष नजर आने लगते हैं. यह जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:28 AM IST
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Which Place Is Known As The Rainbow Capital: बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिख जाए तो लोग उसे देखने के लिए कुछ देर रुक जाते हैं. कई लोग उसकी फोटो लेते हैं, तो कुछ उसे प्रकृति का सबसे खूबसूरत नजारा मानते हैं. लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी जगह हो जहां इंद्रधनुष देखना कोई खास घटना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बात हो, तो कैसा लगेगा? दुनिया में एक ऐसी ही जगह मौजूद है, जिसे आधिकारिक तौर पर रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की इंद्रधनुष वाली राजधानी कहा जाता है.

यह जगह अमेरिका का खूबसूरत द्वीपीय राज्य हवाई है. यहां इंद्रधनुष इतने आम हैं कि स्थानीय लोग उन्हें देखकर ज्यादा हैरान भी नहीं होते. जिस तरह भारत में लोग मानसून की बारिश को सामान्य मानते हैं, उसी तरह हवाई में इंद्रधनुष रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के पर्यटक यहां सिर्फ समुद्र तट और ज्वालामुखी देखने ही नहीं, बल्कि आसमान में बनने वाले शानदार इंद्रधनुषों का नजारा देखने भी पहुंचते हैं.

कैसे मिला रेनबो कैपिटल का खिताब?

हवाई को यह पहचान किसी पर्यटन विभाग ने नहीं दी, बल्कि वैज्ञानिक शोध के आधार पर मिली है. यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के वायुमंडलीय विज्ञान के प्रोफेसर स्टीवन बुजिंगर ने हवाई को दुनिया की रेनबो कैपिटल बताया था. उनके अनुसार, हवाई की भौगोलिक स्थिति, साफ वातावरण और बार-बार होने वाली हल्की बारिश इसे इंद्रधनुष बनने के लिए दुनिया की सबसे खास जगहों में शामिल करती है. दरअसल, इंद्रधनुष बनने के लिए एक साथ दो चीजों की जरूरत होती है, जिनमें पहली बारिश की बूंदें और दूसरी सूरज की रोशनी. हवाई में ये दोनों परिस्थितियां अक्सर एक साथ मौजूद रहती हैं. यहां कभी एक इलाके में बारिश होती है, तो कुछ ही दूरी पर तेज धूप निकल आती है. यही कारण है कि दिन में कई बार इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है.

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आखिर हवाई में इतने ज्यादा इंद्रधनुष क्यों बनते हैं?

इस सवाल का जवाब वहां की प्राकृतिक बनावट में छिपा है. प्रशांत महासागर से आने वाली नम हवाएं हवाई के ऊंचे पहाड़ों से टकराकर बादलों में बदल जाती हैं. इसके बाद हल्की बारिश शुरू हो जाती है. बारिश की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वे प्रिज्म की तरह काम करती हैं और प्रकाश को अलग-अलग रंगों में बांट देती हैं. यही प्रक्रिया इंद्रधनुष बनाती है. हवाई के कई इलाकों में सुबह और शाम के समय यह दृश्य सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. यहां की हवा भी साफ रहती है, इसलिए इंद्रधनुष के रंग बेहद चमकीले और स्पष्ट दिखाई देते हैं. प्रदूषण कम होने की वजह से लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंग साफ नजर आते हैं.

सिर्फ मौसम नहीं, संस्कृति का भी हिस्सा है इंद्रधनुष

हवाई के लोगों के लिए इंद्रधनुष सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है. यह उनकी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है. स्थानीय हवाईयन समुदाय इंद्रधनुष को शुभ संकेत मानता है. उनकी लोककथाओं में इसे धरती और स्वर्ग के बीच का रास्ता बताया गया है. हवाई भाषा में इंद्रधनुष के अलग-अलग रूपों के लिए कई शब्द मौजूद हैं. वहां के लोग विभिन्न प्रकार के इंद्रधनुषों को अलग-अलग नामों से पहचानते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इंद्रधनुष परिवर्तन, आशा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है. भारतीय संस्कृति में भी इंद्रधनुष का खास महत्व रहा है. कई लोग इसे इंद्र देव के धनुष के रूप में देखते हैं. यही वजह है कि भारतीय पर्यटक भी हवाई पहुंचकर इस प्राकृतिक नजारे से एक अलग भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं.

हवाई में कहां सबसे ज्यादा दिखाई देता है इंद्रधनुष?

हवाई के लगभग हर द्वीप पर इंद्रधनुष देखा जा सकता है, लेकिन कुछ जगहें इसके लिए खास तौर पर मशहूर हैं.

1. मनोआ वैली

ओआहू द्वीप पर स्थित मनोआ वैली (Manoa Valley) को इंद्रधनुष देखने के लिए सबसे बेहतरीन स्थानों में गिना जाता है. यहां पहाड़ों से आने वाली नमी और खुला आसमान मिलकर शानदार दृश्य बनाते हैं. शाम के समय यहां अक्सर डबल रेनबो भी दिखाई देते हैं.

2. रेनबो फॉल्स

हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित रेनबो फॉल्स नाम का झरना अपने नाम की तरह ही खास है. झरने से उठने वाली पानी की महीन फुहारों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो लगभग रोज इंद्रधनुष बन जाता है. कई पर्यटक सिर्फ इस नजारे को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.

3. कौआई द्वीप

कौआई को हवाई का सबसे ज्यादा बारिश वाला द्वीप माना जाता है. यहां लगातार होने वाली बारिश के कारण इंद्रधनुष भी सबसे अधिक दिखाई देते हैं. प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के बीच यह जगह काफी पसंद की जाती है.

4. हलेआकाला क्रेटर

माउई द्वीप पर मौजूद यह ज्वालामुखीय क्षेत्र दुनिया के सबसे अनोखे दृश्यों में से एक के लिए जाना जाता है. यहां कई बार ऐसा लगता है, जैसे इंद्रधनुष बादलों के बीच तैर रहा हो. सूर्योदय के समय यह दृश्य और भी शानदार बन जाता है.

यहां 'मूनबो' भी दिखाई देता है

हवाई की सबसे अनोखी खासियत सिर्फ दिन का इंद्रधनुष नहीं है. यहां रात में भी इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसे मूनबो कहा जाता है. यह चांद की रोशनी से बनता है. पूर्णिमा की रातों में जब चांदनी पानी की बूंदों पर पड़ती है, तो आसमान में हल्का और रहस्यमयी इंद्रधनुष दिखाई देता है. ओआहू द्वीप के वैमेआ फॉल्स इलाके में मूनबो देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. दुनिया में बहुत कम जगहें हैं, जहां यह दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है.

पर्यटकों के लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं

हवाई सिर्फ इंद्रधनुषों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है. समुद्र तट, ज्वालामुखी, घने जंगल, झरने और रंग-बिरंगे आसमान इसे एक सपनों जैसी जगह बनाते हैं. नवंबर से मार्च के बीच यहां बारिश ज्यादा होती है, इसलिए इंद्रधनुष देखने की संभावना भी बढ़ जाती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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