सस्ता हुआ घूमना-फिरना! होटल के कमरों में रुकने लिए अब कितना होगा किराया? यहां जानें पूरी डिटेल्स

क्या आप कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, लेकिन होटल का खर्चा देखकर रुक जाते हैं? तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है. दरअसल जीएसटी काउंसिल ने होटलों के कमरों पर लगने वाला टैक्स (जीएसटी) कम कर दिया है. यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो 7500 रुपये से कम किराए वाले कमरों में रुकते हैं. इस फैसले के बाद अब आपकी छुट्टियों का बजट और भी कम हो जाएगा और आप खुलकर घूम पाएंगे.

बदले हुए नियम और आपके लिए इसका मतलब

पहले होटल के कमरों के किराए पर अलग-अलग जीएसटी लगता था. अगर कमरे का किराया 1000 रुपये से कम होता था, तो कोई जीएसटी नहीं लगता था. लेकिन 1000 रुपये से 7500 रुपये तक के किराए पर 12% जीएसटी लगता था. GST के नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे.

5 फीसदी लगेगा GST

अब नए नियमों के अनुसार 7500 रुपये तक के किराए वाले कमरों पर जीएसटी की दर को घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है. इससे उन लोगों को सीधा फायदा होगा, जो मिड-रेंज के होटलों में रुकना पसंद करते हैं. पहले जहां उन्हें 12% तक का जीएसटी देना पड़ता था, अब उन्हें सिर्फ 5% देना होगा. यह एक बड़ा बदलाव है, जो आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम कर देगा. बता दें कि इस बदलाव के तहत 12% और 18% के टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए हैं.

टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का यह फैसला सिर्फ आम आदमी की जेब के लिए ही नहीं, बल्कि देश की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फायदेमंद है. जब होटल का किराया कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने निकलेंगे. इससे होटल इंडस्ट्री में रौनक लौटेगी, रोजगार के नए मौके बनेंगे और छोटे-बड़े सभी बिजनेस को फायदा होगा. यह कदम घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है,

इससे छोटे शहरों और गांवों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जहां अक्सर मिड-रेंज होटल होते हैं. लोग अब बिना ज्यादा सोचे-समझे ऐसी जगहों पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां पहले वे खर्च के बारे में सोचकर हिचकिचाते थे.