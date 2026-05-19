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Hindi Newsट्रैवलहोटल-फ्लाइट सब हैं रेडी, फिर भी देश के 19 करोड़ लोग नहीं कर पा रहे हैं ट्रैवल! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

होटल-फ्लाइट सब हैं रेडी, फिर भी देश के 19 करोड़ लोग नहीं कर पा रहे हैं ट्रैवल! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

क्या आप जानते हैं कि भारत में हर सात में से एक व्यक्ति को सफर करने के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब हम घूमने-फिरने का प्लान बनाते हैं, तो होटल और फ्लाइट बुक करके निकल जाते हैं. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 19, 2026, 10:17 AM IST
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होटल-फ्लाइट सब हैं रेडी, फिर भी देश के 19 करोड़ लोग नहीं कर पा रहे हैं ट्रैवल! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Tourism India: क्या आप जानते हैं कि भारत में हर सात में से एक व्यक्ति को सफर करने के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब हम घूमने-फिरने का प्लान बनाते हैं, तो होटल और फ्लाइट बुक करके निकल जाते हैं. लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके लिए आज भी ट्रैवल करना किसी बुरे सपने जैसा है. स्वयम और केपीएमजी द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट ने भारत के टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश के टूरिस्ट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में व्हीलचेयर, रैंप और लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण भारत को हर साल 16.6 बिलियन डॉलर (करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये) का भारी राजस्व नुकसान हो रहा है.

19 करोड़ लोगों के लिए सफर करना नामुमकिन

इस सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 19.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए यात्रा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे देश का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अनुकूल नहीं है. देश में बुजुर्गों की आबादी 2024 के 11% से बढ़कर 2050 तक 21% होने वाली है. ऐसे में घूमने-फिरने की इच्छा रखने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भारत के पर्यटन स्थलों पर कोई खास इंतजाम नहीं हैं.

दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों पर ज्यादा खर्च

रिपोर्ट में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है कि जो लोग शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हैं या जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत है, उन्हें एक आम ट्रैवलर के मुकाबले 23.5% ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें महंगे और सुगम वाहनों को किराए पर लेना पड़ता है, महंगे होटलों में रुकना पड़ता है और साथ ही मदद के लिए अलग से हेल्पर या अटेंडेंट रखना पड़ता है. इसके बावजूद उन्हें वो सहूलियत नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं.

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रेलवे और बसों का रियलिटी चेक

भारतीय रेलवे और बस सेवा को हमारे देश की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन इनकी हकीकत बेहद डरावनी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के कुल 9,274 रेलवे स्टेशनों में से केवल 709 स्टेशन ही पूरी तरह से अनुकूल हैं. बाकी हजारों छोटे और ग्रामीण स्टेशनों पर न तो रैंप हैं और ना ही दिव्यांगों के लिए टॉयलेट्स. सरकारी बसों की बात करें तो देश की कुल बसों में से 6% से भी कम बसें पूरी तरह सुगम हैं और केवल 15% बस टर्मिनल ही अपग्रेड हो पाए हैं. एयरपोर्ट्स की स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां 162 में से 90 हवाई अड्डे सुगम हैं, लेकिन छोटे शहरों के रीजनल एयरपोर्ट्स पर अब भी बुरा हाल है.

मेडिकल टूरिज्म की राह में बड़ा रोड़ा

भारत का मेडिकल टूरिज्म यानी इलाज के लिए विदेश से आने वाले लोगों का बाजार साल 2026 तक 13.42 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. लेकिन यहां भी भारी कमियां हैं. अस्पतालों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नहीं है. होटलों में ऐसे कमरे और बाथरूम नहीं हैं जहां व्हीलचेयर आसानी से जा सके. ऑनलाइन वेबसाइट्स पर कमरों के लेआउट की सही डिजिटल जानकारी भी नहीं मिलती, जिससे मरीज भारत आने से कतराते हैं.

देश को बदलना होगा अपना नजरिया

स्वयम इंस्टीट्यूट की फाउंडर-चेयरमैन स्मिनू जिंदल का कहना है कि सुगमता केवल दिव्यांगों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है. जब तक हमारी निजी और सरकारी ट्रैवल एजेंसियां, होटल और फ्रंटलाइन स्टाफ (जैसे टिकट एजेंट और बस कंडक्टर) बुजुर्गों और दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक भारत पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व नहीं कर पाएगा.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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