यूं ही गोल्डन सिटी नहीं बन गया अमृतसर, स्वर्ण मंदिर के अलावा ये कारण भी हैं खास

Golden City Amritsar: भारत में घूमने के लिए कुछ राज्य बहुत बेहतरीन विकल्प हैं. जहां पंजाब भी टूरिज्म के लिहाज से काफी शानदार है. वहीं इस दौरान अमृतसर ना घूमें ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल पंजाब के सबसे शानदार और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेज में अमृतसर का नाम शामिल है. यहां घूमने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग आते हैं. हालांकि इस शहर को सिर्फ गोल्डन सिटी के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य वजहों से भी जाना जाता है. इस शहर के गोल्डन सिटी बनने के कई कारण हैं.

कैसे हुई शहर की स्थापना?

इस शहर के बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 15वीं सदी में सिखों के चौथे गुरु यानी गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी. इस शहर का नाम अमृतसर पंजाबी भाषा के शब्द अमृत सरोवर से पड़ा है. दरअसल इसका मतलब अमृत से भरा तालाब होता है. वहीं स्वर्ण मंदिर के चारों और का पानी इसे और भी खूबसूरत बनाता है.

स्वर्ण मंदिर

अमृतसर घूमने के लिए स्वर्ण मंदिर सबसे बेस्ट है. यह शहर की पहचान भी है. स्वर्ण मंदिर की ऊपरी छत और दीवार असली सोने से सजाई गई हैं. जब इस मंदिर पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सुनहरे रंग मे काफी चमकने लगता है. यह सबसे प्रमुख कारण है कि लोग इस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं.

शहर की गलियां बेहद खास

अमृतसर सिर्फ गोल्डन टेंपल के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति के लिए भी काफी फेमस है. यहां की गली-गली में आपको इस शहर की संस्कृति दिखेगी. यहां आपको सिख संस्कृति के कई प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलेंगे. बैसाखी और दीपावली पर तो इस शहर की गलियों में अलग ही चमक देखने को मिलती है.

खान-पान भी फेमस

इस शहर को लोगों के पसंदीदा शहरों में से एक माने जाने का एक कारण यहां का खान-पान भी है. यहां का खान-पान लोगों को काफी पसंद आता है. यहां के प्रमुख व्यंजनों में अमृतसरी कुलचे, लस्सी, छोले-भटूरे और सरसों का साग-मक्के दी रोटी हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं. ये कुछ ऐसे कारण हैं जो शहर को दुनियाभर में काफी फेमस बनाते हैं.