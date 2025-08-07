यूं ही गोल्डन सिटी नहीं बन गया अमृतसर, स्वर्ण मंदिर के अलावा ये कारण भी हैं खास
Advertisement
trendingNow12871062
Hindi Newsट्रैवल

यूं ही गोल्डन सिटी नहीं बन गया अमृतसर, स्वर्ण मंदिर के अलावा ये कारण भी हैं खास

पंजाब के सबसे खूबसूरत और शानदार शहरों में अमृतसर शामिल है. यहां का स्वर्ण मंदिर तो दुनियाभर में फेमस है. हालांकि यह शहर ऐसे कई कारणों से गोल्डन सिटी कहलाता है. गोल्डन टेंपल में जो लंगर लगता है, उसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 07, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूं ही गोल्डन सिटी नहीं बन गया अमृतसर, स्वर्ण मंदिर के अलावा ये कारण भी हैं खास

Golden City Amritsar: भारत में घूमने के लिए कुछ राज्य बहुत बेहतरीन विकल्प हैं. जहां पंजाब भी टूरिज्म के लिहाज से काफी शानदार है. वहीं इस दौरान अमृतसर ना घूमें ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल पंजाब के सबसे शानदार और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेज में अमृतसर का नाम शामिल है. यहां घूमने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग आते हैं. हालांकि इस शहर को सिर्फ गोल्डन सिटी के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य वजहों से भी जाना जाता है. इस शहर के गोल्डन सिटी बनने के कई कारण हैं.

कैसे हुई शहर की स्थापना?
इस शहर के बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 15वीं सदी में सिखों के चौथे गुरु यानी गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी. इस शहर का नाम अमृतसर पंजाबी भाषा के शब्द अमृत सरोवर से पड़ा है. दरअसल इसका मतलब अमृत से भरा तालाब होता है. वहीं स्वर्ण मंदिर के चारों और का पानी इसे और भी खूबसूरत बनाता है.

स्वर्ण मंदिर
अमृतसर घूमने के लिए स्वर्ण मंदिर सबसे बेस्ट है. यह शहर की पहचान भी है. स्वर्ण मंदिर की ऊपरी छत और दीवार असली सोने से सजाई गई हैं. जब इस मंदिर पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सुनहरे रंग मे काफी चमकने लगता है. यह सबसे प्रमुख कारण है कि लोग इस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं. 

शहर की गलियां बेहद खास
अमृतसर सिर्फ गोल्डन टेंपल के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति के लिए भी काफी फेमस है. यहां की गली-गली में आपको इस शहर की संस्कृति दिखेगी. यहां आपको सिख संस्कृति के कई प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलेंगे. बैसाखी और दीपावली पर तो इस शहर की गलियों में अलग ही चमक देखने को मिलती है. 

खान-पान भी फेमस 
इस शहर को लोगों के पसंदीदा शहरों में से एक माने जाने का एक कारण यहां का खान-पान भी है. यहां का खान-पान लोगों को काफी पसंद आता है. यहां के प्रमुख व्यंजनों में अमृतसरी कुलचे, लस्सी, छोले-भटूरे और सरसों का साग-मक्के दी रोटी हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं. ये कुछ ऐसे कारण हैं जो शहर को दुनियाभर में काफी फेमस बनाते हैं. 

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Amritsar Golden Citygolden temple amritsartravel

Trending news

30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
;