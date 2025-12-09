Advertisement
Gen Z ने 2025 में बदल दिया घूमने का तरीका! बैकपैकिंग का मतलब ‘सस्ता’ नहीं बल्कि ‘स्मार्ट खर्च’

India Backpacking 2025: साल 2025 में भारत का बैकपैकिंग कल्चर पूरी तरह बदल गया. अब यात्रा सिर्फ घूमने का तरीका नहीं, बल्कि उद्देश्य, कम्युनिटी, डिजिटल इन्फ्लुएंस और माइंडफुल एक्सपीरियंस से भरी एक नई सोच बन गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:15 AM IST
Budget-Smart Backpacking: 2025 में भारतीय बैकपैकर्स की सोच पहले से काफी बदल गई. युवा यात्रियों खासतौर पर सोलो ट्रैवलर्स ने अब सिर्फ नई जगह देखने भर को यात्रा नहीं माना. वे ऐसी जर्नी चाहते थे जिसमें सीखना, क्रिएटिविटी, मानसिक शांति और लोकल संस्कृति की समझ शामिल हो. पहाड़ों में जर्नलिंग से लेकर लोकल कुकिंग क्लासेस, नेचर-रिस्टोरेशन ट्रेक और होस्टल्स में आर्ट या डिजिटल स्किल वर्कशॉप, ये सब एक नए तरह की यात्रा का हिस्सा बन गए. हर सफर अब आत्म-विकास जैसा महसूस होने लगा.

क्या बढ़ती महंगाई ने बैकपैकिंग को और स्मार्ट बना दिया?

2025 में यात्रियों ने अपने ट्रैवल का तरीका बदला, कम नहीं किया. महंगाई और हवाई टिकटों की अनिश्चित कीमतों के बीच लोग वीकडे ट्रैवल से 30% तक बचत करने लगे. पीक सीजन से पहले या बाद में ट्रिप प्लान करना नया ट्रेंड बना. होस्टल्स होटल का सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि कम्युनिटी का सेंटर बन गए. पहाड़ों में साझा ईवी कैब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा ने भी बैकपैकिंग को ज्यादा फ्रेंडली बना दिया. अब बैकपैकिंग का मतलब ‘सस्ता’ नहीं, बल्कि ‘स्मार्ट खर्च’ रह गया.

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

2025 में बैकपैकिंग का सबसे बड़ा बदलाव 

2025 में बैकपैकिंग का सबसे बड़ा बदलाव कम्युनिटी कल्चर का उभरना रहा. अकेले सफर करने का मतलब अब अकेला महसूस करना नहीं था. होस्टल्स में कम्युनिटी डिनर, रूफटॉप म्यूजिक नाइट्स, साइलेंट रीडिंग कॉर्नर और ओपन माइक जैसे इवेंट्स ने यात्रियों को एक-दूसरे से जोड़ा. महिलाओं के लिए अलग मीटअप और सुरक्षित माहौल ने महिलाओं की सोलो ट्रैवलिंग को भी बढ़ावा दिया. लोग सिर्फ जगह नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने के अनुभव तलाशने लगे.

क्या डिजिटल इन्फ्लुएंस ने बैकपैकिंग को नए लेवल पर पहुंचा दिया?

2025 में ट्रैवल प्लानिंग पूरी तरह डिजिटल हो गई. अब सिर्फ गूगल मैप्स काफी नहीं था. इंस्टाग्राम रील्स, रेडिट और डिस्कॉर्ड ग्रुप्स से लेकर एआई-आधारित ट्रिप प्लानर्स यात्रियों के फैसले इन्हीं पर आधारित होने लगे. बड़े इन्फ्लुएंसर्स की जगह माइक्रो-क्रिएटर्स ने ले ली, जिनकी रीयल और असली लगने वाली कंटेंट ने नए ट्रैवल ट्रेंड बनाए. बैकपैकर्स अब चलन नहीं अपनाते थे, बल्कि खुद चलन बना रहे थे.

ऑफबीट डेस्टिनेशन्स ने भीड़भाड़ वाली जगहों को पीछे छोड़ा?

2025 में भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन बैकपैकर्स की पसंद से बाहर हो गए. जिब्ही, शांघर, बंजार, अरितार, पेलिंग, वरकला, अल्लेपी और तिर्थन वैली जैसे शांत, किफायती और सुरक्षित स्थान नए मेनस्ट्रीम बन गए. छोटी जगहों में होस्टल्स खुलते ही बैकपैकर्स वहां खिंचे चले गए. इन जगहों ने प्रकृति, संस्कृति, सुरक्षा और धीमी जिंदगी का ऐसा संतुलन दिया जो आधुनिक यात्रियों को सबसे ज्यादा पसंद आया.

क्या वर्क-फ्रॉम-एनीवेयर ने ट्रैवल को नई दिशा दी?

हाइब्रिड वर्क और फ्रीलांसिंग के बढ़ने से 2025 में डिजिटल नोमाड कल्चर भारत में मजबूती से स्थापित हुआ. होस्टल्स ने लंबी स्टे के डिस्काउंट, को-वर्किंग लाउंज, हाई-स्पीड वाई-फाई और 24/7 कैफे जैसी सुविधाएं जोड़नी शुरू कर दीं. अब बैकपैकर्स पूछते थे, “क्या मैं यहां से काम कर सकता हूं?” और अगर जवाब हां होता, तो ट्रिप तय माना जाता.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

2025 में सुरक्षित होस्टल्स, लोकल गाइड्स, SOS ऐप्स और होस्टल रन पिक-ड्रॉप जैसी सुविधाओं पर यात्रियों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया. अब लोग कम्युनिटी व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर लोकेशन शेयर करते थे और हर स्टे की सुरक्षा रेटिंग देखकर ही बुकिंग करते थे.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

