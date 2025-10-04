Advertisement
trendingNow12947351
Hindi Newsट्रैवल

सिर्फ 5 साल में मिल सकता है यूरोप का Permanent Resident Card! स्लोवाकिया ने भारतीयों के लिए खोले ये रास्ते

Slovakia PR for Indiansस्लोवाकिया भारतीयों को सिर्फ 5 साल में स्थायी निवास (PR) का मौका दे रहा है. तीन तरह के परमिट उपलब्ध हैं. आवेदन के लिए पासपोर्ट, स्वास्थ्य बीमा और आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाण जरूरी है. भाषा और प्रोसेसिंग टाइम चुनौतियां हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ 5 साल में मिल सकता है यूरोप का Permanent Resident Card! स्लोवाकिया ने भारतीयों के लिए खोले ये रास्ते

यूरोप में बसने का सपना देखने वालों के लिए स्लोवाकिया ने बड़ी खुशखबरी दी है. खूबसूरत पहाड़ों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर यह छोटा सा देश अब भारतीयों के लिए स्थायी निवास (Permanent Residency) के रास्ते खोल रहा है. खास बात यह है कि सिर्फ 5 साल में यहां स्थायी निवास कार्ड (PR Card) मिल सकता है. मजबूत जॉब मार्केट, कम खर्च और बेहतर जीवन स्तर की वजह से स्लोवाकिया भारतीय युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. वहीं, इसकी लोकेशन शेंगेन देशों तक आसान पहुंच भी देती है.

स्लोवाकिया में रेजिडेंसी के विकल्प

स्लोवाकिया में तीन तरह के निवास परमिट उपलब्ध हैं. पहला है 5 साल का स्थायी निवास परमिट, जिसके लिए लगातार पांच साल अस्थायी निवास पर रहना जरूरी है. इसमें स्लोवाक नागरिकों के पति/पत्नी, उनके आश्रित या स्वास्थ्य कारणों से स्वयं की देखभाल न कर सकने वाले बच्चे भी शामिल हैं. दूसरा है अनलिमिटेड पीरियड का परमानेंट रेजिडेंसी, जिसे पांच साल के PR के बाद चार साल पूरे करने पर हासिल किया जा सकता है. तीसरा है लॉन्ग-टर्म रेजिडेंसी परमिट, जिसके लिए कम से कम पांच साल लगातार कानूनी रूप से रहना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें आवेदन और कितनी है फीस

आवेदन के लिए पासपोर्ट, आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य बीमा और आवास का सबूत जरूरी है. अगर 18 साल से कम उम्र का आवेदक है तो माता-पिता की सहमति भी देनी होगी. आवेदन स्लोवाक दूतावास या विदेश पुलिस विभाग में जमा किया जाता है. फीस की बात करें तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए ऑफलाइन आवेदन पर 250 यूरो (करीब ₹26,000) और ऑनलाइन आवेदन पर 200 यूरो (करीब ₹20,800) लगते हैं. इसके अलावा रेजिडेंस कार्ड जारी करने और डिलीवरी पर 10 यूरो से 39 यूरो तक अलग से शुल्क देना होता है.

क्यों चुनें स्लोवाकिया और क्या हैं चुनौतियां

कम जीवन-यापन खर्च और बेहतर जीवनशैली स्लोवाकिया को आकर्षक बनाते हैं. यहां से शेंगेन देशों की यात्रा भी बेहद आसान है. आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जॉब मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और वर्क-लाइफ बैलेंस भी शानदार है. हालांकि भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाषा की बाधा है, क्योंकि स्लोवाक और चेक यहां प्रमुख रूप से बोली जाती हैं. साथ ही, गैर-आईटी पेशेवरों के लिए बिना भाषा सीखे नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा आवेदन की प्रोसेसिंग टाइम भी लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने पर यूरोप का स्थायी रेजिडेंट कार्ड आपके हाथ में होगा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

SlovakiaSlovakia PRPermanent residencyPRPR for Indians

Trending news

चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
;