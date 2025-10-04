सिर्फ 5 साल में मिल सकता है यूरोप का Permanent Resident Card! स्लोवाकिया ने भारतीयों के लिए खोले ये रास्ते

यूरोप में बसने का सपना देखने वालों के लिए स्लोवाकिया ने बड़ी खुशखबरी दी है. खूबसूरत पहाड़ों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर यह छोटा सा देश अब भारतीयों के लिए स्थायी निवास (Permanent Residency) के रास्ते खोल रहा है. खास बात यह है कि सिर्फ 5 साल में यहां स्थायी निवास कार्ड (PR Card) मिल सकता है. मजबूत जॉब मार्केट, कम खर्च और बेहतर जीवन स्तर की वजह से स्लोवाकिया भारतीय युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. वहीं, इसकी लोकेशन शेंगेन देशों तक आसान पहुंच भी देती है.

स्लोवाकिया में रेजिडेंसी के विकल्प

स्लोवाकिया में तीन तरह के निवास परमिट उपलब्ध हैं. पहला है 5 साल का स्थायी निवास परमिट, जिसके लिए लगातार पांच साल अस्थायी निवास पर रहना जरूरी है. इसमें स्लोवाक नागरिकों के पति/पत्नी, उनके आश्रित या स्वास्थ्य कारणों से स्वयं की देखभाल न कर सकने वाले बच्चे भी शामिल हैं. दूसरा है अनलिमिटेड पीरियड का परमानेंट रेजिडेंसी, जिसे पांच साल के PR के बाद चार साल पूरे करने पर हासिल किया जा सकता है. तीसरा है लॉन्ग-टर्म रेजिडेंसी परमिट, जिसके लिए कम से कम पांच साल लगातार कानूनी रूप से रहना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें आवेदन और कितनी है फीस

आवेदन के लिए पासपोर्ट, आपराधिक रिकॉर्ड न होने का प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य बीमा और आवास का सबूत जरूरी है. अगर 18 साल से कम उम्र का आवेदक है तो माता-पिता की सहमति भी देनी होगी. आवेदन स्लोवाक दूतावास या विदेश पुलिस विभाग में जमा किया जाता है. फीस की बात करें तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए ऑफलाइन आवेदन पर 250 यूरो (करीब ₹26,000) और ऑनलाइन आवेदन पर 200 यूरो (करीब ₹20,800) लगते हैं. इसके अलावा रेजिडेंस कार्ड जारी करने और डिलीवरी पर 10 यूरो से 39 यूरो तक अलग से शुल्क देना होता है.

क्यों चुनें स्लोवाकिया और क्या हैं चुनौतियां

कम जीवन-यापन खर्च और बेहतर जीवनशैली स्लोवाकिया को आकर्षक बनाते हैं. यहां से शेंगेन देशों की यात्रा भी बेहद आसान है. आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जॉब मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और वर्क-लाइफ बैलेंस भी शानदार है. हालांकि भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाषा की बाधा है, क्योंकि स्लोवाक और चेक यहां प्रमुख रूप से बोली जाती हैं. साथ ही, गैर-आईटी पेशेवरों के लिए बिना भाषा सीखे नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा आवेदन की प्रोसेसिंग टाइम भी लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने पर यूरोप का स्थायी रेजिडेंट कार्ड आपके हाथ में होगा.