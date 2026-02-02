Advertisement
घंटों का सफर अब मिनटों में! रोप-वे से लेकर हाई-टेक रास्तों तक, जानें कैसे स्मार्ट हो रहे हैं भारत के प्राचीन मंदिर

घंटों का सफर अब मिनटों में! रोप-वे से लेकर हाई-टेक रास्तों तक, जानें कैसे 'स्मार्ट' हो रहे हैं भारत के प्राचीन मंदिर

Temple Tourism: भारत में मंदिर पर्यटन तेजी से बदल रहा है, जहां श्रद्धा के साथ-साथ सुविधा, सुरक्षा और बेहतर अनुभव पर भी जोर दिया जा रहा है. रोपवे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से तीर्थयात्रा अब ज्यादा आसान और समावेशी बन रही है.

 

Feb 02, 2026, 11:08 AM IST
घंटों का सफर अब मिनटों में! रोप-वे से लेकर हाई-टेक रास्तों तक, जानें कैसे 'स्मार्ट' हो रहे हैं भारत के प्राचीन मंदिर

Ropeway Travel: भारत में मंदिर पर्यटन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. पहले जहां तीर्थयात्रा सिर्फ भक्ति और तपस्या से जुड़ी होती थी, अब उसमें सुविधा, सुरक्षा और अनुभव भी अहम भूमिका निभाने लगे हैं. हर साल करोड़ों श्रद्धालु देशभर के मंदिरों में पहुंचते हैं, जिनमें से कई पहाड़ी या दूरदराज इलाकों में स्थित हैं. ऐसे में लोगों की उम्मीद अब सिर्फ दर्शन की नहीं, बल्कि एक सुगम और सम्मानजनक यात्रा की भी हो गई है.

क्या आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने आसान बनाई यात्रा?

सड़कों का सुधार, डिजिटल टिकटिंग, व्यवस्थित रास्ते और खासतौर पर रोपवे सिस्टम ने तीर्थयात्रा की तस्वीर बदल दी है. रोपवे बुजुर्गों, छोटे बच्चों वाले परिवारों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान बनकर उभरे हैं. अब श्रद्धा निभाने के लिए थकाने वाली चढ़ाई जरूरी नहीं रह गई है, जिससे हर उम्र के लोग मंदिरों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं.

क्या नयना देवी और नीमच माता हैं इसके उदाहरण?

हिमाचल प्रदेश का नयना देवी और राजस्थान का नीमच माता मंदिर इस बदलाव की साफ मिसाल हैं. यहां रोपवे कनेक्टिविटी से यात्रियों की आवाजाही तेज और व्यवस्थित हो गई है, जबकि मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा भी बनी हुई है. इससे त्योहारों और पीक सीजन में भारी भीड़ को भी बेहतर तरीके से संभालना संभव हो रहा है. आधुनिक मंदिर पर्यटन में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है. नियंत्रित प्रवेश और निकास, मौसम के अनुकूल सिस्टम और आपातकालीन तैयारियां श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल देती हैं. जब लोग धक्का-मुक्की और अव्यवस्था से बचते हैं तो वे ज्यादा समय ध्यान और पूजा में लगा पाते हैं, जो असली उद्देश्य है.

क्या अनुभव आधारित यात्रा का ट्रेंड बढ़ा?

आज के श्रद्धालु सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि साफ-सुथरे वेटिंग एरिया, पीने का पानी, छाया वाले रास्ते और मेडिकल सुविधा जैसी चीजों को भी महत्व देते हैं. रोपवे स्टेशनों के आसपास बने सुव्यवस्थित टर्मिनल इस नए सोच को दिखाते हैं. इससे परिवार के सभी सदस्य, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, साथ मिलकर तीर्थयात्रा कर पाते हैं. दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड के एमडी आदित्य चमारिया ने कहा कि मंदिर पर्यटन का यह नया चेहरा बताता है कि आधुनिकता और आस्था एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं. सही योजना और संवेदनशीलता के साथ बनाई गई सुविधाएं भक्ति को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं. आने वाले समय में अगर यह अनुभव आधारित और समावेशी सोच जारी रही, तो भारत की तीर्थयात्राएं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही पवित्र और सहज बनी रहेंगी.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

