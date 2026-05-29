वीकेंड हो या वर्किंग डे? जानें फ्लाइट बुक करने का वो जादुई दिन और समय, जब अचानक आधे हो जाते हैं दाम

How To Find Cheap Flight: छुट्टियों के मौसम में या किसी जरूरी काम से अचानक कहीं जाना हो, तो सबसे बड़ा खर्च फ्लाइट टिकट पर होता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि सस्ती फ्लाइट मिलना सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है. ट्रैवल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही टाइमिंग, सही टूल्स और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से आप अपनी अगली फ्लाइट बुकिंग पर मोटी बचत कर सकते हैं. ट्रैवल प्लेटफॉर्म वेगो के मैनेजिंग डायरेक्टर बर्नार्ड कोराया ने कुछ ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर किए हैं, जिन्हें अपनाकर आप बेहद कम दाम में हवाई सफर का आनंद ले सकते हैं. आइए जानते हैं इन 8 धांसू ट्रिक्स के बारे में.

1. एडवांस बुकिंग है सबसे बड़ा मंत्र

अगर आप छुट्टियों या त्योहारों के सीजन में सफर करने वाले हैं, तो आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल न करें. घरेलू उड़ानों के लिए कुछ हफ्ते पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कई महीने पहले बुकिंग करने से आपको सबसे कम बेस फेयर मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. फेयर अलर्ट और प्राइस ट्रैकर का जादू

टिकट के दामों पर लगातार नजर रखना थकाऊ हो सकता है. इसके लिए आपको 'फेयर अलर्ट' और प्राइस ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे ही आपकी चुनिंदा फ्लाइट के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, ये टूल्स आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेज देंगे, जिससे आप सही समय पर बुकिंग कर सकेंगे.

3. तारीखों और समय को लेकर रहें फ्लेक्सिबल

वीकेंड (शुक्रवार से रविवार) के मुकाबले वर्किंग डेज (जैसे मंगलवार या बुधवार) को उड़ान भरना हमेशा सस्ता होता है. इसके अलावा, अगर आप अपनी यात्रा की तारीखों में 1-2 दिन आगे-पीछे करने का विकल्प खुला रखते हैं, तो आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है.

4. मल्टीपल एयरलाइंस और प्लेटफॉर्म्स की तुलना

कभी भी सीधे एक ही एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर टिकट न खरीदें. वेगो जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अलग-अलग एयरलाइंस के किरायों, प्रोमोशनल ऑफर्स और कॉम्बो डील्स की तुलना करें. कई बार अलग-अलग एयरलाइंस से आने-जाने की टिकट बुक करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

5. फ्लैश सेल और सीजनल ऑफर्स पर रखें नजर

एयरलाइंस कंपनियां अक्सर त्योहारों, लॉन्ग वीकेंड्स और खास सीजन में 'फ्लैश सेल' निकालती हैं. ये ऑफर्स बेहद सीमित समय के लिए होते हैं. अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे, तो इन सेल्स के जरिए बेहद सस्ते टिकट हथिया सकते हैं.

6. लॉयल्टी प्रोग्राम और पेमेंट ऑफर्स का फायदा

यदि आप अक्सर यात्रा करते हैं, तो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स और ट्रैवल रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूर करें. इसके अलावा डिजिटल वॉलेट और बैंक डिस्काउंट ऑफर्स को लॉयल्टी पॉइंट्स के साथ कंबाइन करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं.

7. अल्टरनेटिव एयरपोर्ट और रेड-आई फ्लाइट्स

मुख्य एयरपोर्ट के बजाय पास के किसी दूसरे छोटे एयरपोर्ट की फ्लाइट्स चेक करें, जो अक्सर सस्ती होती हैं. इसके साथ ही 'रेड-आई फ्लाइट्स' (यानी देर रात या अलसुबह की उड़ानें) को चुनें. इन समयों पर यात्रियों की भीड़ कम होती है, इसलिए किराया भी काफी कम होता है.

8. सिर्फ 'सबसे सस्ता टिकट' न देखें, टोटल वैल्यू समझें

कई बार सबसे कम दाम वाला टिकट आपको झांसा दे जाता है. बुकिंग से पहले यह जरूर देखें कि उसमें बैगेज फीस, सीट सिलेक्शन, मील (खाना) और कैंसिलेशन चार्ज शामिल हैं या नहीं. छिपे हुए चार्ज जुड़ने के बाद अक्सर सस्ता टिकट भी महंगा हो जाता है, इसलिए हमेशा 'टोटल ट्रिप वैल्यू' को प्राथमिकता दें.

यह भी पढ़ें: अंडमान-थाईलैंड भूल जाएंगे! ये है भारत का इकलौता 'हार्ट शेप' आइलैंड, बजट में लें...

यह भी पढ़ें: गंगा की लहरों से सीधे टक्कर! ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के सबसे धांसू स्पॉट्स...