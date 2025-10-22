फर्जी TTE सामने आ जाए तो घबराएं नहीं! लड़ना नहीं, बस ये 3 सवाल पूछिए... वह माफी मांगकर खुद ही भाग खड़ा होगा!

How to find tte in train: ट्रेन में सफर के दौरान कई बार फर्जी टीटीई या टिकट चेकर यात्रियों से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे भी लगभग वैसी ही वर्दी पहनते हैं. इसलिए आम यात्री उन्हें पहचान नहीं पाते. अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो ऐसे धोखेबाजों से खुद को और अपने पैसों को बचा सकते हैं. इसके साथ ही ऐसे धोखेबाजों की शिकायत करके आप इन पर कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं.

फर्जी टीटीई को पहचानने के तरीके

अगर आपको ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर कोई फर्जी टीटीई मिलता है और आपसे पैसे मांगता है तो कुछ तरीकों से आप पहचान करके उसे पकड़वा सकते हैं.

बैज (Badge) और पहचान पत्र (ID Card)

असली टीटीई की सबसे बड़ी और पक्की पहचान उनके बैज और आईडी कार्ड से होती है. अगर उसके पास वैलिड बैज और आईडी कार्ड नहीं है तो समझ जाइए वह फर्जी टीटीई है.

वर्दी पर बैज

असली टीटीई हमेशा अपनी शर्ट के कॉलर या बाईं तरफ मेटल (धातु) से बना एक बैज लगाते हैं. इस बैज पर भारतीय रेलवे का लोगो (चिन्ह) साफ बना होता है और साथ ही टीटीई का नाम और कर्मचारी कोड (Employee Code) भी लिखा होता है. फर्जी टीटीई अक्सर ऐसा बैज नहीं लगाते या उनका बैज नकली, प्लास्टिक का या अधूरा हो सकता है.

पहचान पत्र मांगें

अगर आपको जरा भी शक हो, तो टीटीई से बेझिझक रेलवे द्वारा जारी किया गया असली पहचान पत्र (ID Card) दिखाने को कहें. इस कार्ड पर उनकी फोटो, कर्मचारी कोड, और रेलवे का चिन्ह होता है. कोई भी असली रेल कर्मचारी आपको अपना आईडी कार्ड दिखाने से मना नहीं करेगा.

जुर्माना (Fine) भरने पर रसीद (Receipt) जरूर लें

अगर किसी यात्री के पास टिकट नहीं है, और टीटीई जुर्माना (Fine) वसूल रहा है तो इस बात का ध्यान रखें-

ऑफिशियल रसीद

असली टीटीई जुर्माना लेने पर हमेशा रेलवे की तरफ से जारी की गई अधिकृत रसीद (Excess Fare Ticket - EFT) देता है. अगर कोई व्यक्ति बिना रसीद दिए या रसीद के नाम पर कोई सादा कागज थमाकर आपसे नकद पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि वह 100% फर्जी है. जुर्माना हमेशा रसीद के साथ ही दें.

उसके रूट और ड्यूटी के बारे में पूछें

अगर कोई टीटीई आपको शक के दायरे में लगे तो आप उससे सरल लेकिन सीधे सवाल पूछ सकते हैं. जैसे कि आपकी ड्यूटी किस रूट पर है? आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है? मैं आपके सीनियर से बात करना चाहता/चाहती हूं.

ज्यादातर फर्जी टीटीई ऐसे सवाल सुनते ही घबरा जाते हैं और टालमटोल करके आगे बढ़ जाते हैं. वे सही रूट या सुपरवाइज़र का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे उस ट्रेन के असली ड्यूटी चार्ट पर मौजूद नहीं होते.

तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत करें (139)

अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि कोई व्यक्ति फर्जी टीटीई बनकर आपको ठगने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत बिना किसी झिझक के रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें या मैसेज भेजकर शिकायत करें. आप ट्रेन में मौजूद आरपीएफ (RPF) या जीआरपी (GRP) जवानों को भी बुला सकते हैं. अगर कोई नहीं है तुरंत जोर से आवाज लगाकर कोच के बाकी यात्रियों का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ खींचें.