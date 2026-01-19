सिर्फ ₹60,000 में फुकेत की सैर! फ्लाइट, होटल और मस्ती सब कुछ शामिल; यकीन नहीं आता तो खुद देख लें ये प्लान

Advertisement
Thailand Travel Under 60000: अगर आप मानते हैं कि थाईलैंड का फुकेत सिर्फ लग्ज़री ट्रैवलर्स के लिए है, तो यह खबर आपकी सोच बदल देगी. सही प्लानिंग के साथ ₹60,000 के बजट में फुकेत ट्रिप कैसे संभव है, यहां पूरा प्लान जानिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:09 PM IST
Phuket Budget Trip: फुकेत का नाम आते ही दिमाग में महंगे रिसॉर्ट्स, इन्फिनिटी पूल और बीच साइड कॉकटेल्स की तस्वीर बनती है. लेकिन सच्चाई यह है कि अगर फ्लाइट्स पहले बुक कर ली जाएं और लग्जरी के बजाय अनुभवों पर फोकस किया जाए, तो फुकेत एक मिड-रेंज बजट में भी आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है. खासकर भारतीय यात्रियों के लिए वीजा फ्री एंट्री और कम फ्लाइट टाइम इसे और आसान बना देता है.

₹60,000 के बजट में क्या-क्या?

यह बजट तभी काम करता है जब आप साफ-सुथरे लेकिन सिंपल स्टे से समझौता कर सकें. औसतन ₹25,000–30,000 में रिटर्न फ्लाइट, ₹10,000–12,000 में 4 रातों का होटल, ₹6,000–7,000 खाने पर, ₹8,000–10,000 लोकल ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज पर और ₹3,000–4,000 एक्स्ट्रा खर्च के लिए रखे जा सकते हैं. यह पूरा प्लान इकॉनमी ट्रैवल और शेयर्ड टूर पर आधारित है.

फुकेत पहुंचकर क्या करें?

फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद शेयर्ड मिनीवैन या एयरपोर्ट बस से पटोंग या काटा इलाके में जाएं. होटल में चेक-इन के बाद पटोंग बीच पर वॉक करें और आसपास की गलियां एक्सप्लोर करें. शाम को बंगला रोड की रौनक देखें और स्ट्रीट फूड या लोकल कैफे में सस्ता खाना खाएं. दूसरे दिन फुकेत की सबसे यादगार एक्टिविटी यानी फी-फी या खाई आइलैंड टूर करें. लोकल ऑपरेटर से शेयर्ड बोट टूर बुक करें, जिसमें होटल पिकअप, लंच और स्नॉर्कलिंग गियर शामिल होता है. यह ट्रिप थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन अनुभव के हिसाब से पैसा वसूल है.

कल्चर और लोकल फुकेत कैसे देखें?

लोकल बस या टैक्सी से ओल्ड फुकेत टाउन जाएं. यहां की रंगीन सीनो-पुर्तगाली इमारतें, कैफे और वीकेंड मार्केट्स देखने लायक हैं. वाट चालोंग मंदिर जाएं और रात में नाइट मार्केट से सस्ता और स्वादिष्ट खाना खाएं. काटा नोई, नाई हार्न या फ्रीडम बीच जैसे शांत समुद्र तटों पर जाएं. स्कूटर या टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है. शाम को प्रोमथेप केप पर फ्री सनसेट देखें, जो फुकेत का सबसे खूबसूरत नज़ारा माना जाता है.

शॉपिंग और वापसी कैसे रखें?

आखिरी दिन लोकल मार्केट्स से स्मॉल सॉवेनियर्स खरीदें. बड़े मॉल्स से दूरी रखें. समय बचाकर एक आखिरी बीच वॉक या कैफे विजिट करें और शेयर्ड ट्रांसफर से एयरपोर्ट रवाना हों. अगर आप लग्जरी के बजाय अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं, तो ₹60,000 में फुकेत एक शानदार इंटरनेशनल बीच हॉलिडे साबित हो सकता है. सही प्लानिंग और समझदारी से किया गया खर्च इस ट्रिप को न सिर्फ संभव, बल्कि यादगार भी बना देता है.

