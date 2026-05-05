घूमने का है शौक, पर खाली जेब का है डर? अपनाएं ये 5 जादुई तरीके और बिना टेंशन ऐसे करें वर्ल्ड टूर

Financial Planning for Travel: आजकल घूमना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है. खासकर काम के तनाव के बीच लोग ब्रेक लेना चाहते हैं. लेकिन अक्सर हम इस बात से डरते हैं कि कहीं घूमने के चक्कर में हमारी बचत खत्म न हो जाए या हमें कर्ज न लेना पड़ जाए. असली समझदारी इसमें है कि आप अपनी ट्रिप को इस तरह प्लान करें कि आपकी जेब पर भी बोझ न पड़े और आप मजे भी पूरे कर सकें.

जगह से पहले बजट तय करें

अक्सर लोग पहले यह सोचते हैं कि उन्हें कहां जाना है और फिर पैसे जोड़ते हैं. समझदार तरीका यह है कि आप पहले अपनी कमाई और खर्चों को देखकर एक बजट तय करें. अपनी हर महीने की कमाई का कम से कम 5 से 10% हिस्सा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए अलग रखें. इससे आपके जरूरी खर्चों जैसे घर का किराया या निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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अपना एक अलग 'घूमने वाला गुल्लक' बनाएं

घूमने के लिए एक अलग बैंक अकाउंट या फंड बनाना सबसे अच्छा रहता है. आप हर महीने एक छोटी सी रकम (जैसे म्यूच्यूअल फंड की SIP) इसमें डाल सकते हैं. जब आपके पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएं, तब ट्रिप प्लान करें. इससे आपको कभी भी घूमने के लिए लोन या उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सही समय पर सफर करें और पैसे बचाएं

अगर आप सीजन खत्म होने पर या उससे पहले (Off-Season) घूमने जाते हैं, तो आप अपने होटल और टिकट के खर्च को 20 से 30% तक कम कर सकते हैं. बहुत पहले से बुकिंग करना और भीड़-भाड़ वाले समय से बचना आपकी जेब के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

लोन या उधार लेकर कभी न घूमें

आजकल "अभी घूमो, पैसे बाद में दो" जैसे कई ऑफर मिलते हैं, लेकिन यह एक जाल हो सकता है. पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के उधार पर घूमना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि इनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है. हमेशा अपनी बचत के पैसों से ही घूमें, कर्ज लेकर नहीं.

कार्ड्स और रिवार्ड्स का स्मार्ट इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक का सही इस्तेमाल करें. इनसे आप फ्लाइट टिकट या होटल में अच्छी छूट पा सकते हैं. इसके अलावा, अगर आपको अपने निवेश से कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ है, तो उस मुनाफे के पैसे से आप अपनी ट्रिप का खर्च निकाल सकते हैं. इससे आपकी मुख्य बचत सुरक्षित रहेगी.