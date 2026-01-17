खाली जेब और विदेश जानें का है सपना? तो अपनाएं 50:30:20 का फॉर्मूले, फिर अगले साल ही पहुंच जाएंगे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन

फोन खोलते ही कोई दुबई की रेगिस्तान सफारी दिखा रहा है, कोई वियतनाम की लालटेन वाली रातें और कोई थाईलैंड के बीच से सनसेट पोस्ट कर रहा है. देखने में सब कुछ सपना लगता है, लेकिन मन में सवाल आता है 'हम कब?' दरअसल, विदेश यात्रा अब सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रही. भारत तेजी से दुनिया के सबसे बड़े आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट में बदल रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में ही भारतीयों ने करीब 1.88 करोड़ विदेशी यात्राएं कीं और अरबों डॉलर खर्च किए. ट्रैवल अब लग्जरी नहीं, लाइफस्टाइल बनता जा रहा है. बस जरूरत है सही प्लानिंग और 50:30:20 जैसे स्मार्ट फाइनेंशियल फॉर्मूले की.

भारत में विदेश घूमने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है. 2024 में भारतीय यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल पर अरबों डॉलर खर्च किए. लोगों के लिए अब ट्रैवल तनाव से ब्रेक लेने का तरीका बन चुका है. सोशल मीडिया ने इस चाहत को और हवा दी है. दोस्त और रिश्तेदार जब विदेश की तस्वीरें शेयर करते हैं, तो हर कोई वही अनुभव चाहता है. लेकिन बिना प्लानिंग के यह सपना अधूरा रह जाता है. यहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग की भूमिका अहम हो जाती है, जो ट्रैवल को महंगा नहीं मैनेजेबल बना देती है.

तय करें डेस्टिनेशन और खर्च

ड्रीम ट्रिप की शुरुआत स्पष्टता से होती है. सबसे पहले तय करें कि आपको कहां जाना है और क्या अनुभव लेना है. इससे खर्च का मोटा-मोटी अंदाजा लग जाता है. उदाहरण के लिए, भारत से वियतनाम या थाईलैंड की बजट ट्रिप 40,000 से 70,000 रुपये में हो सकती है, अगर फ्लाइट पहले बुक हो और होटल किफायती हों. वहीं यूरोप की यात्रा में फ्लाइट, वीज़ा, होटल और लोकल ट्रैवल जोड़ें तो खर्च कई लाख रुपये तक पहुंच सकता है. यही रकम आपका सेविंग टारगेट बनती है.

ट्रैवल का सबसे आसान रास्ता

50:30:20 फॉर्मूला ट्रैवल सेविंग के लिए बेहद कारगर है. इसमें आपकी आमदनी का 50% जरूरी खर्चों (किराया, बिल, EMI), 30% इच्छाओं (खाना बाहर, मनोरंजन) और 20% सेविंग के लिए होता है. यही 20% आपकी ट्रैवल फंड बन सकती है. इसके लिए ट्रैवल सेविंग को रोजमर्रा के पैसों से अलग रखें. अलग सेविंग अकाउंट या ऐप का इस्तेमाल करें, जिससे लक्ष्य साफ दिखे और पैसा कहीं और खर्च न हो.

छोटी कटौती, बड़ी उड़ान

अक्सर पैसे छोटी-छोटी चीजों में निकल जाते हैं बार-बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर, महंगी कॉफी, सब्सक्रिप्शन या हर साल नया फोन. इनमें थोड़ी कटौती कर बड़ा ट्रैवल फंड बन सकता है. अगर लाइफस्टाइल बदलना मुश्किल लगे, तो फ्रीलांस काम या साइड इनकम का रास्ता अपनाएं. अतिरिक्त कमाई सीधे ट्रैवल अकाउंट में डालें. साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसफर सेट करें, ताकि हर महीने बिना सोचे पैसा सेव होता रहे.

सही टाइमिंग और पूरा बजट जरूरी

ट्रैवल की लागत में टाइमिंग सबसे बड़ा रोल निभाती है. ऑफ-सीजन और मिड-वीक फ्लाइट्स सस्ती होती हैं. जल्दी बुकिंग से फ्लाइट और होटल दोनों में बचत होती है. बजट बनाते समय सिर्फ टिकट और होटल नहीं, बल्कि वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना और एंट्री फीस भी जोड़ें. एक औसत विदेशी यात्रा का खर्च आसानी से 1,200 डॉलर से ऊपर जा सकता है. सही प्लानिंग से जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा.

प्लानिंग है तो विदेश भी पास

अगर सही सोच, 50:30:20 फॉर्मूला और थोड़ी समझदारी हो, तो खाली जेब वाला इंसान भी अगले साल विदेश घूम सकता है. सोशल मीडिया पर देखे गए सपने तभी पूरे होंगे, जब उनके पीछे ठोस फाइनेंशियल प्लान होगा. समझदारी से की गई बचत आपको अनुभव से समझौता किए बिना दुनिया घुमाएगी.