एडवेंचर विश लिस्ट में है बंजी जंपिग? तो सेफ्टी के लिए जान लें किन बातों का रखे ध्यान

How To Safe Bungee Jumping: ऋषिकेश अगर कोई घूमने जाता है तो एडवेंचर करने के लिए लोग रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे एक्टिविटी करना पसंद करते हैं. भारत में यात्रियों के लिए सुरक्षा मानकों को पहले ध्यान में रखा जाता है.

 

Dec 03, 2025, 01:54 PM IST
Bungee Jumping Tips: ऋषिकेश अगर कोई घूमने जाता है तो एडवेंचर करने के लिए लोग रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे एक्टिविटी करना पसंद करते हैं. भारत में यात्रियों के लिए सुरक्षा मानकों को पहले ध्यान में रखा जाता है. हालांकि, कभी-कभार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे लोग घबरा जाते हैं और मन में डर पैदा हो जाता है. इस मामले में एक्सपर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं कि अगर आप बंजी जंपिंग जैसी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो किन बातों का पहले ध्यान में रखना चाहिए. नए जंपर्स को ऑपरेटर पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. सवाल पूछना जरूरी है.

एडवेंचर से पहले कौन से सवाल पूछे?

कुछ जरूरी सवाल हैं- 

1. इंस्ट्रक्टर का अनुभव कितना है? 
2. उपकरणों की रोजाना जांच होती है या नहीं?
3. ऑन-साइट मेडिकल टीम मौजूद है?
4. रस्सी आपके वजन के हिसाब से चुनी गई है? 

प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही शरीर क्यों कांपने लगता है?

नए जंपर्स अक्सर महसूस करते हैं कि उनका शरीर दिमाग का साथ नहीं दे रहा. यह डर नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है. प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचते ही एक ऐसी फीलिंग शुरू हो जाती है कि क्या इस जंप के बाद जिंदा रह पाएंगे या नहीं. इस फीलिंग के एक्टिव होने पर पैर कांपना, दिल तेजी से धड़कना या आवाज रुक जाना बिल्कुल सामान्य है. सलाह यही है कि गहरी सांस लें और याद करें कि हजारों लोग इसी जगह से सुरक्षित छलांग लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

 

 

जंप से पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

पहली बंजी छलांग को आसान बनाने के लिए सही खानपान बेहद जरूरी है. जंपिंन हाइट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर व एक्सपर्ट निहारिका निगम बताती हैं कि जंप से 2–3 घंटे पहले हल्का भोजन करें जैसे दही, फल, नट्स या हल्के कार्ब्स. तला-भुना, भारी या बहुत मीठा खाना जंप के दौरान असहजता बढ़ा सकता है. पानी पिएं, लेकिन जंप से ठीक पहले बहुत ज्यादा नहीं. सही डाइट न सिर्फ शरीर को तैयार करती है, बल्कि डर को भी कम करती है.

किन मौसमों में बंजी जंप करना सबसे सुरक्षित है?

भारत में अक्टूबर से मार्च तक का समय बंजी जंपिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. मॉनसून में तेज हवा और गीला प्लेटफॉर्म जोखिम बढ़ाते हैं, इसलिए अधिकतर जिम्मेदार ऑपरेटर संचालन बंद रखते हैं. निहारिका कहती है कि सुबह या शाम का समय शांत हवा और अच्छे मौसम के कारण अनुभव को और सुरक्षित बनाता है. जंप बुक करने से पहले मौसम का अनुमान जरूर देखना चाहिए. रोमांच तभी मायने रखता है जब उसकी नींव सुरक्षा पर टिकी हो. 

