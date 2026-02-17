फ्री में मिलेगा सिंगापुर घूमने का मौका, जानें 4 दिन के ट्रिप का कैसे उठा सकते हैं फायदा

singapore 4 days free travel: इंटरनेशनल ट्रिप करना हर किसी का सपना होता है. क्या आप जानते हैं आप बिना टूरिस्ट वीजा के घूम सकते हैं. आइए जानते हैं कम बजट में सिंगापुर में घूमने का सही तरीका क्या है.
सिंगापुर में ट्रेवल करना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन पैसों की वजह से अक्सर लोग सिंगापुर घूम नहीं पाते हैं. अगर आप सिंगापुर घूमना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर हैं. सिंगापुर सरकार ने टूरिस्ट ट्रांजिट के दौरान बिना टूरिस्ट वीजा के देश 96 घंटे तक घूमने की इजाजत दे रहे हैं. इस वजह से आप कम बजट में सिंगापुर घूम सकते हैं. इस ट्रांजिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें और डॉक्यूमेंट जरूरी हैं.
4 दिन कर सकते हैं ट्रेवल
सिंगापुर में आप 4 दिन वीजा-फ्री ट्रांजिट उनके लिए है जो किसी तीसरे देश से जाते समय सिंगापुर में ट्रांजिट कर रहे हैं. इस नियम के अनुसार टूरिस्ट बिना वीजा के 4 दिनों तक आराम से सिंगापुर में रह सकते हैं. इस नियम का फायदा सबसे ज्यादा भारत, जापान, चीन और तुर्केमेनिस्तान के लोगों को मिल सकता है. लेकिन इसके लिए सिंगापुर सरकार से परमिशन जरूरी है.
इन टूरिस्ट मिलेगी इजाजत
अगर आप ट्रेवल के दौरान सिंगापुर में ट्रांजिट कर रहे हैं यानी अगर आप सिंगापुर किसी तीसरे देश जाते समय लेओवर स्टॉप है. उदाहरण के लिए अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जा रहे हैं तो सिंगापुर आपका लेओवर है तो आपको ट्रेवल ट्रेवल की इजाजत मिल सकती है.
आपके पास एक कन्फर्म्ड आगे ट्रेवल का टिकट होना चाहिए जो कि सिंगापुर पहुंचने के 96 घंटे के अंदर का हो, वहीं अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.
फ्री ट्रांजिट का कैसे उठाए फायदा
एयरपोर्ट, जमीन और समुद्र के रास्ते में सिंगापुर में एंट्री कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास टिकट और वीजा के डॉक्यूमेंट जरूरी है ताकि आप चेकपॉइंट और इमिग्रेशन को दिखा सकते हैं. इसके बाद आधिकारी तय करेंगे 96 घंटे वीज फ्री ट्रांजिट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं.