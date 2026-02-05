Advertisement
trendingNow13099483
Hindi Newsट्रैवलमंजिल नहीं, अब सफर बदलेगा आपकी दुनिया! होटल्स-होमस्टे से आगे निकल गई है ट्रैवल की नई तकनीक, जानें कैसे

मंजिल नहीं, अब 'सफर' बदलेगा आपकी दुनिया! होटल्स-होमस्टे से आगे निकल गई है ट्रैवल की नई तकनीक, जानें कैसे

Travel News: ट्रैवल इंडस्ट्री में एक नया बदलाव सामने आ रहा है, जहां अब होटल नहीं बल्कि सफर को आसान और स्मार्ट बनाने वाली कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट स्टार्टअप्स ट्रैवल का भविष्य तय कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंजिल नहीं, अब 'सफर' बदलेगा आपकी दुनिया! होटल्स-होमस्टे से आगे निकल गई है ट्रैवल की नई तकनीक, जानें कैसे

Travel Innovation: आमतौर पर ट्रैवल इनोवेशन का मतलब नए होटल, खूबसूरत होमस्टे और इंस्टाग्राम-फ्रेंडली एक्सपीरियंस रहा है. लेकिन अब धीरे-धीरे एक अलग बदलाव सामने आ रहा है, जहां फोकस डेस्टिनेशन से हटकर सफर पर आ गया है. आज के ट्रैवलर्स के लिए सबसे ज्यादा तनाव होटल नहीं बल्कि एयरपोर्ट से ट्रांसफर, ट्रेन टिकट या सही बस पकड़ने में होता है. यही वजह है कि अब नई स्टार्टअप कंपनियां यात्रा को स्मूद बनाने पर काम कर रही हैं.

यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी कहां होती है?

अक्सर देखा गया है कि होटल तक पहुंचने का सफर ही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है. एयरपोर्ट से गाड़ी नहीं मिलना, ट्रेन बुकिंग का कन्फ्यूजन या बस का लेट होना ट्रिप का मजा खराब कर देता है. ट्रांसपोर्ट को लंबे समय तक एक बैकग्राउंड सर्विस की तरह देखा गया, जबकि असल में यही ट्रैवल का सबसे अहम हिस्सा है. इसी गैप को अब ट्रांसपोर्ट-फर्स्ट स्टार्टअप भर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये नए ट्रैवल स्टार्टअप क्या बदल रहे हैं?

ये कंपनियां सब कुछ करने की जगह सिर्फ मूवमेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही हैं. कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फ्लाइट, ट्रेन, बस और लोकल ट्रांसपोर्ट को एक ही जगह जोड़ देते हैं. कुछ हाई-एंड बस, इलेक्ट्रिक कार और ऑन-डिमांड शटल सर्विस के जरिए शहरों के बीच यात्रा को आसान बना रहे हैं. इससे ट्रैवलर को कई ऐप्स और बुकिंग झंझट से छुटकारा मिल जाता है.

ट्रांसपोर्ट को एक्सपीरियंस क्यों माना जा रहा है?

अब ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस बन चुका है. जब कोई यात्री मिनटों में डोर-टू-डोर सफर बुक कर सकता है, लाइव ट्रैक कर सकता है और भरोसे के साथ ट्रैवल कर सकता है, तो उसका पूरा ट्रिप अलग महसूस होता है. तनाव खत्म हो जाता है और सफर भी कहानी का हिस्सा बन जाता है. नौटिका के डायरेक्टर व को-फाउंडर अनूप कुमार का कहना है कि जब ट्रैवल आसान हो जाता है तो लोग ज्यादा जगहें एक्सप्लोर करने लगते हैं. छोटे कस्बे भी पहुंच में आ जाते हैं, वीकेंड ट्रिप आसान हो जाती है और मल्टी-सिटी ट्रैवल डरावना नहीं लगता. बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को ज्यादा घूमने और नए प्लान बनाने के लिए प्रेरित करती है.

इस ट्रेंड को आगे कौन सी ताकतें बढ़ी?

आज के ट्रैवलर चमकदार ब्रांडिंग से ज्यादा एफिशिएंसी चाहते हैं. डिजिटल पेमेंट, रियल-टाइम डेटा और मैपिंग सिस्टम अब काफी एडवांस हो चुके हैं. साथ ही सस्टेनेबिलिटी के चलते इलेक्ट्रिक और शेयर ट्रांसपोर्ट पर जोर बढ़ रहा है. पोस्ट-पैंडेमिक दौर में लोग समय, भरोसे और कंट्रोल को सबसे ज्यादा अहमियत देने लगे हैं. होटल और एक्सपीरियंस हमेशा जरूरी रहेंगे, लेकिन अब असली सवाल यह बन गया है कि यात्री एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे. क्योंकि ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि उनके बीच का सफर भी है. और आने वाले समय में वही कंपनियां ट्रैवल का भविष्य तय करेंगी, जो इस सफर को सबसे आसान और स्मार्ट बना देंगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

travel innovationtransport-first startupsseamless connectivity

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला