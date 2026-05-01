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Hindi Newsट्रैवलवर्क फ्रॉम एनीव्हेयर का क्रेज! नदी, पहाड़, बालकनी और ठंडी हवाओं वाले होटल को ऑफिस बना रहे Gen Z

वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर का क्रेज! नदी, पहाड़, बालकनी और ठंडी हवाओं वाले होटल को ऑफिस बना रहे Gen Z

जानिए कैसे 'Work From Anywhere' ट्रेंड ने होटलों के डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया है. हाई-स्पीड वाई-फाई से लेकर साउंडप्रूफ कमरों तक, अब होटल केवल ठहरने की जगह नहीं बल्कि आधुनिक वर्कस्पेस बन गए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 01, 2026, 10:33 AM IST
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वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर का क्रेज! नदी, पहाड़, बालकनी और ठंडी हवाओं वाले होटल को ऑफिस बना रहे Gen Z

Work From Anywhere: आज के दौर में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. 'Work From Anywhere' की बढ़ती लोकप्रियता ने न केवल कॉर्पोरेट जगत को, बल्कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी एक नई दिशा दी है. अब जेन जी ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहां वे सुकून से रह सकें और बिना किसी बाधा के अपना काम भी कर सकें. पहले के समय में होटल के कमरों में या तो डेस्क होते ही नहीं थे या फिर वे बहुत छोटे होते थे. लेकिन आज स्थिति अलग है. अब होटलों में बड़े वर्क डेस्क, आरामदायक कुर्सियां और बेहतरीन लाइटिंग दी जा रही है. ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रख सकें. यहां तक कि लैपटॉप रखने और फाइलों को सहेजने के लिए अलग से जगह भी बनाई जा रही है.

सुपरफास्ट वाई-फाई और कनेक्टिविटी

रिमोट वर्किंग के लिए सबसे जरूरी चीज है इंटरनेट. आज के ट्रेवलर्स बुकिंग से पहले हाई-स्पीड और भरोसेमंद वाई-फाई की मांग करते हैं. इसी मांग को देखते हुए होटलों ने अपने वाई-फाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया है. कई होटल तो अब बैकअप इंटरनेट की सुविधा भी दे रहे हैं ताकि काम के बीच में कोई रुकावट न आए. आजकल एक यात्री के पास लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे कई डिवाइस होते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए अब कमरों में इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स और USB पोर्ट्स की संख्या बढ़ा दी गई है. यह एक छोटा सा बदलाव लग सकता है लेकिन यह यात्रियों के अनुभव को बहुत सुखद बना देता है.

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शोर-शराबे से छुट्टी और सुकून

बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए शांति बहुत जरूरी है. इसलिए अब होटलों में साउंडप्रूफ खिड़कियां और दीवारों में बेहतर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे बाहर का शोर अंदर नहीं आता और मेहमान सुकून से अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं. रुबीस्टोन हॉस्पिटैलिटी के जनरल मैनेजर मेहरदीप सिंह के अनुसार, होटलों ने इस बदलाव को भांप लिया है और अब वे खुद को सिर्फ एक 'लॉज' के बजाय एक बेहतरीन 'वर्कप्लेस' के रूप में पेश कर रहे हैं.

नेचुरल लाइट और बेहतर लाइटिंग सिस्टम

रिसर्च कहती है कि प्राकृतिक रोशनी इंसान को ऊर्जावान और अलर्ट रखती है. अब होटल मालिक अपने कमरों में बड़ी खिड़कियों को प्राथमिकता दे रहे हैं. साथ ही, मेहमानों को अपनी जरूरत के हिसाब से लाइट कंट्रोल करने की सुविधा भी दी जा रही है. सिर्फ कमरे ही नहीं, बल्कि होटल की लॉबी और कॉमन एरिया को भी नया रूप दिया गया है. अब यहां को-वर्किंग जोन और बिजनेस लाउंज बनाए जा रहे हैं. यहाँ मेहमान दूसरे पेशेवरों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं और काम के साथ-साथ सोशलाइज भी कर सकते हैं.

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घर जैसा अहसास और सुविधाएं

चूंकि अब लोग लंबे समय तक होटलों में रुकते हैं, इसलिए कमरों को घर जैसा लुक दिया जा रहा है. आरामदायक गद्दे, कॉफी मशीन और यहां तक कि कुकिंग अप्लायंसेज भी अब कमरों का हिस्सा बन रहे हैं. यह बदलाव मेहमानों को काम और आराम के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है. संक्षेप में कहें तो 'वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर' ने होटलों को अधिक स्मार्ट और अनुकूल बना दिया है. होटल अब केवल ठहरने की जगह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुके हैं. आने वाले समय में यह ट्रेंड और भी मजबूत होगा और हम होटलों में और भी नए तकनीकी बदलाव देखेंगे.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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