इस जगह रखी हैं 15वीं शताब्दी की वो सबसे पुरानी 'सीक्रेट चीजें', जो इतिहास की किताबों में भी नहीं देखी होंगी!

Hungarian National Museum 15th century artifacts: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें आर्ट और हिस्ट्री से प्यार है तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का हंगेरियन नेशनल म्यूजियम आपके लिए एक जन्नत जैसा है. यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि यह वह जगह है, जहाँ हंगरी का पूरा इतिहास और गौरव आज भी जिंदा है. इस म्यूजियम को देखने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी टाइम मशीन में बैठकर सदियों पुरानी ट्रिप पर निकल पड़े हैं. यहां न सिर्फ आपको 15वीं शताब्दी की अनमोल और दुर्लभ चीजें देखने को मिलेंगी, बल्कि इस जगह का हंगरी की आजादी की लड़ाई से भी गहरा नाता रहा है.

15वीं शताब्दी का की चीजें

हंगेरियन नेशनल म्यूजियम खास तौर पर 15वीं सदी की चीजों का संभाल कर रखने के लिए जाना जाता है. यह वो दौर था जब मध्यकालीन यूरोप की राजनीति, समाज और धार्मिक आस्था अपने चरम पर थी. यहां आपको कई दुर्लभ पांडुलिपियां और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो उस समय के हंगेरियन कुलीन वर्ग (रईस लोग) के हाथ से लिखे गए हैं. साथ ही यहां मूर्तियां और पेंटिंग्स भी हैं. ये भी 15वीं शताब्दी के आर्ट स्टाइल और धार्मिक मान्यताओं को दिखाती हैं. यहां सोने-चाँदी से जड़ी धार्मिक किताबें हैं. दरअसल कई धार्मिक ग्रंथों के कवर को सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजाया गया है. यहां 15वीं शताब्दी के अलावा 11वीं सदी का मशहूर सोने का ताज और न्यू स्टोन एज से लेकर आधुनिक काल तक के कई ऐतिहासिक अवशेष भी मौजूद हैं.

क्रांति का गवाह

इस म्यूजियम की इमारत सिर्फ पुरानी आर्ट से ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह हंगरी के राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है. यह शानदार इमारत 1837 से 1847 के बीच नियोक्लासिकल स्टाइल में बनी थी. 15 मार्च 1848 को यह म्यूजियम हंगरी की आजादी की लड़ाई का केंद्र बना. इसी इमारत की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्रांतिकारी युवाओं ने आजादी के विचार और प्रसिद्ध देशभक्ति कविता'नेम्ज़ेती दाल' (Nemzeti dal) को पढ़कर क्रांति की आग जलाई थी. इस घटना ने हंगरी की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया, इसलिए आज भी 15 मार्च को यहां नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है.