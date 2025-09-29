Advertisement
trendingNow12940846
Hindi Newsट्रैवल

इस जगह रखी हैं 15वीं शताब्दी की वो सबसे पुरानी 'सीक्रेट चीजें', जो इतिहास की किताबों में भी नहीं देखी होंगी!

National Museum Budapest: अगर आप पुरानी चीजों को देखने के शौकीन हैं तो आपको हंगेरियन नेशनल म्यूजियम जरूर देखना चाहिए. दरअसल ये एक ऐसा म्यूजियम है, जो घूमने के लिए तो खास है ही, बल्कि आपको यहां इतिहास के जुड़ी कई जानकारियां मिलेंगी. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस जगह रखी हैं 15वीं शताब्दी की वो सबसे पुरानी 'सीक्रेट चीजें', जो इतिहास की किताबों में भी नहीं देखी होंगी!

Hungarian National Museum 15th century artifacts: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें आर्ट और हिस्ट्री से प्यार है तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का हंगेरियन नेशनल म्यूजियम आपके लिए एक जन्नत जैसा है. यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि यह वह जगह है, जहाँ हंगरी का पूरा इतिहास और गौरव आज भी जिंदा है. इस म्यूजियम को देखने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी टाइम मशीन में बैठकर सदियों पुरानी ट्रिप पर निकल पड़े हैं. यहां न सिर्फ आपको 15वीं शताब्दी की अनमोल और दुर्लभ चीजें देखने को मिलेंगी, बल्कि इस जगह का हंगरी की आजादी की लड़ाई से भी गहरा नाता रहा है.

15वीं शताब्दी का की चीजें
हंगेरियन नेशनल म्यूजियम खास तौर पर 15वीं सदी की चीजों का संभाल कर रखने के लिए जाना जाता है. यह वो दौर था जब मध्यकालीन यूरोप की राजनीति, समाज और धार्मिक आस्था अपने चरम पर थी. यहां आपको कई दुर्लभ पांडुलिपियां और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो उस समय के हंगेरियन कुलीन वर्ग (रईस लोग) के हाथ से लिखे गए हैं. साथ ही यहां मूर्तियां और पेंटिंग्स भी हैं. ये भी 15वीं शताब्दी के आर्ट स्टाइल और धार्मिक मान्यताओं को दिखाती हैं. यहां सोने-चाँदी से जड़ी धार्मिक किताबें हैं. दरअसल कई धार्मिक ग्रंथों के कवर को सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजाया गया है. यहां 15वीं शताब्दी के अलावा 11वीं सदी का मशहूर सोने का ताज और न्यू स्टोन एज से लेकर आधुनिक काल तक के कई ऐतिहासिक अवशेष भी मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें- "रानी की वाव से लेकर कोणार्क तक! भारत के 5 ऐतिहासिक स्थल, जिन्हें यूनेस्को ने दिया विश्व धरोहर का दर्जा"

Add Zee News as a Preferred Source

क्रांति का गवाह
इस म्यूजियम की इमारत सिर्फ पुरानी आर्ट से ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह हंगरी के राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है. यह शानदार इमारत 1837 से 1847 के बीच नियोक्लासिकल स्टाइल में बनी थी. 15 मार्च 1848 को यह म्यूजियम हंगरी की आजादी की लड़ाई का केंद्र बना. इसी इमारत की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्रांतिकारी युवाओं ने आजादी के विचार और प्रसिद्ध देशभक्ति कविता'नेम्ज़ेती दाल' (Nemzeti dal) को पढ़कर क्रांति की आग जलाई थी. इस घटना ने हंगरी की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया, इसलिए आज भी 15 मार्च को यहां नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

National Museum Budapest15th century artifactstravel

Trending news

ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
Tamil Nadu Stampede
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
;