दोस्तों के साथ बना रहे हैं 3 दिन की ट्रिप का प्लान तो इन खूबसूरत जगहों को लिस्ट में करें शामिल, नजारे देख हार बैठेंगे दिल!
ट्रैवल

दोस्तों के साथ बना रहे हैं 3 दिन की ट्रिप का प्लान तो इन खूबसूरत जगहों को लिस्ट में करें शामिल, नजारे देख हार बैठेंगे दिल!

अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और कोई अच्छी डेस्टिनेशन नहीं समझ आ रही हैं तो भारत की 4 खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आप तीन दिन की बढ़िया ट्रिप एंज्वॉए कर सकते हैं.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:46 PM IST
दोस्तों के साथ बना रहे हैं 3 दिन की ट्रिप का प्लान तो इन खूबसूरत जगहों को लिस्ट में करें शामिल, नजारे देख हार बैठेंगे दिल!

Best Trip Destination: अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और कोई अच्छी डेस्टिनेशन नहीं समझ आ रही हैं तो आपके लिए यह लेख काम आ सकता है. तो चलिए आपको बताते भारत की 4 खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आप तीन दिन की बढ़िया ट्रिप एंज्वॉए कर सकते हैं.

मेघालय-

प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत नजारों के लिए फेमस मेघालय अगली ट्रिप का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. साथ ही, यह मॉनसून के दिनों में आप यहां बेहद खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं और यह दोस्तों के साथ घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन साबित होगा. 

शहर के शोर-शराबे से दूर इन जगहों पर सुनाई देती हैं सिर्फ समंदर की लहरों आवाज, सारी टेंशन हो जाएगी छूमंतर!

पंचगनी, (महाराष्ट्र)-

टूरिस्टों की फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक महाराष्ट्र का पंचगनी बेहद खूबसूरत है. यहां हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं. मॉनसून के दिनों में यहां चारों फैली हरियाली और खूबसूरत नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. अगर आप दोस्तों के साथ सुकून के साथ पल बिताना चाहते हैं तो इस जगह को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

कुर्ग, (कर्नाटक)-

अगर आप साउथ इंडियन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कूर्ग को इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. कुर्ग बारिश के दिनों का काफी खूबसूरत हो जाता है. यहां आप कॉफी के बगान, झरने और शांत वातावरण का लुफ्त उठा सकते हैं.

वायनाड (केरल)-

केरल का वायनाड दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां के हरे-भरे पेड़ इसकी खूबसूरती को दोगुना कर देते हैं. वायनाड के आसपास मौजूद झरने और नदियां बारिश में पूरे उफान पर होते हैं. आप यहां ट्री-हाउस और चाय के बागानों में स्टे करते हैं तो यह आपको जिंदगीभर याद रहेगा.

कहीं से आती है रोने-चिल्लाने की आवाजें तो कहीं भटकती है आत्मा? शाम होते ही इन रेलवे स्टेशनों पर पसर जाता है सन्नाटा

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

long weekend destinationsmonsoon Vacation spotsSpots for monsoon Vacation

;