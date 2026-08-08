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Heritage Travel: 'भीड़-भाड़ से दूर, यहां बसती है भारत की आत्मा!' स्वतंत्रता दिवस पर एक्सप्लोर करें ये गुमनाम गांव; हर मोड़ पर है आजादी के किस्से

15 अगस्त के लॉन्ग वीकेंड पर अगर आप लाल किला या बड़े शहरों की जगह कुछ अलग घूमना चाहते हैं, तो देश के इन ऐतिहासिक गांवों और कस्बों को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. डांडी से लेकर काकोरी तक, इन जगहों की गलियों में आजादी की लड़ाई से जुड़ी ऐसी कहानियां छिपी हैं, जिन्हें जानना और महसूस करना अपने आप में खास एक्सपीरियंस है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:36 PM IST
Heritage Travel: 'भीड़-भाड़ से दूर, यहां बसती है भारत की आत्मा!' स्वतंत्रता दिवस पर एक्सप्लोर करें ये गुमनाम गांव; हर मोड़ पर है आजादी के किस्से
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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