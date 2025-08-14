स्वतंत्रता दिवस 2025: लॉन्ग वीकेंड पर 3 दिन की छुट्टी, इन ऐतिहासिक जगहों पर घूमकर मिलेगा देशभक्ति का एहसास

15 August Trip Plan: भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस दिवस मनाता है. यह दिन देश के उन क्रांतिकारियों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. ऐसे में अगर आप इस दिन कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको देश की कुछ फेमस और ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताएंगे. ये जगहें आपकी ट्रिप को खास और यादगार बना सकती हैं. वहीं इस दौरान 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड भी होगा तो आप किसी हिल स्टेशन का भी रुख कर सकते हैं. बता दें कि 15 अगस्त की छुट्टी के बाद 16 को शनिवार और 17 को रविवार है. ऐसे में 3 दिन की छुट्टी रहेगी.

जलियांवाला बाग

15 अगस्त के दिन घूमने के लिए अमृतसर का जलियांवाला काफी अच्छा विकल्प है. दरअसल ये देश का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जो 1919 के दुखद नरसंहार की याद दिलाता है. यहां घूमने के दौरान आपको आजादी की कीमत का एहसास कराएगा.

वाघा बॉर्डर

इस दिन घूमने के लिए वाघा बॉर्डर भी बेस्ट है. यहां पर होने वाली 'बीटिंग रिट्रीट' सेरेमनी देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करेगी. यहां घूमना आपके लिए काफी अच्छा अनुभव होगा.

साबरमती आश्रम

15 अगस्त के लॉन्ग वीकेंड पर घूमने के लिए अहमदाबाद का साबरमती आश्रम भी अच्छा ऑप्शन है. महात्मा गांधी का यह आश्रम सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन का प्रतीक है. यहां से ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी.

स्पीति घाटी

अगर आप किसी हिल स्टेशन की विजिट करना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी बेस्ट है. बता दें कि यहां आप प्राकृतिक खूबसूरती के बीच कई अद्भुत नजारों का दीदार कर सकेंगे.

वीकेंड ट्रैवल गाइड

3 दिन के लॉन्ग वीकेंड पर घूमने के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको ट्रिप से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं.

ट्रैफिक और भीड़भाड़

15 अगस्त के वीकेंड पर घूमने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन कई जगहों पर ट्रैफिक और भीड़भाड़ मिल सकती है. ऐसे में आप घूमने के दौरान उन जगहों की स्थिति के बारे में पहले ही जान लें. इसके बाद ही वहां घूमने का प्लान बनाएं.

सुरक्षा का भी रखें ध्यान

मॉनसून भी चल रहा है. ऐसे में बारिश के चलते कई जगहों पर घूमना खतरनाक हो सकता है. इसलिए घूमने से पहले सुरक्षित जगहों के बारे में जान लें. इसके बाद ही कहीं घूमने का प्लान बनाएं. वहीं चेतावनी वाली जगहों पर भी जानें से बचें.

पहले से बुकिंग

लॉन्ग वीकेंड होने के चलते होटलों और ट्रैवल टिकटों की बुकिंग भी पहले से ही करा लेना जरूरी है.