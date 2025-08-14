Independence Day लॉन्ग वीकेंड पर अभी भी नहीं हो पाई प्लानिंग? ये है 6 शांत जगहें, चुनें और तुरंत निकल जाएं घूमने
Independence Day 2025: लंबा वीकेंड मिलना किसी तोहफे से कम नहीं होता. इस बार अगस्त में आज़ादी का दिन (Independence Day) लंबे वीकेंड के रूप में आ रहा है. जहां शिमला, गोवा जैसी जगहें भीड़ से भर जाती हैं, वहीं कुछ अनजाने लेकिन बेहद खूबसूरत और शांत डेस्टिनेशन भी हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:05 PM IST
Independence Day Weekend Trips: लंबा वीकेंड मिलना किसी तोहफे से कम नहीं होता. इस बार अगस्त में आज़ादी का दिन (Independence Day) लंबे वीकेंड के रूप में आ रहा है. जहां शिमला, गोवा जैसी जगहें भीड़ से भर जाती हैं, वहीं कुछ अनजाने लेकिन बेहद खूबसूरत और शांत डेस्टिनेशन भी हैं जहां आप सुकून के साथ छुट्टियां बिता सकते हैं. यहां आपको मिलेगा नेचर, कल्चर और आराम का असली मजा.

गुवाहाटी

पूर्वोत्तर भारत के गेटवे के तौर पर मशहूर गुवाहाटी आपको शहर की हलचल और प्राकृतिक शांति का बेहतरीन संतुलन देता है. यहां से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर हरे-भरे पहाड़ों में बना स्प्रिंग वैली रिजॉर्ट है, जिसमें लग्जरी सुइट्स, कॉटेज, प्राइवेट पूल विला और स्पा की सुविधा है. यहीं के टूर एक्सपर्ट प्रदीप कुमार सिवाच ने जानकारी दी कि पास में कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा भी है. यहां का असमिया खाना, जो अपने ताजे और सिंपल स्वाद के लिए जाना जाता है, आपके ट्रिप को और खास बना देगा.

नोंगपोह, मेघालय

गुवाहाटी से 60 किमी की ड्राइव के बाद नोंगपोह पहुंच सकते हैं. यहां लुंबिनी पार्क में घूम सकते हैं या मारंगर झील के किनारे पिकनिक का मज़ा ले सकते हैं. स्थानीय होमस्टे में खासी जनजाति के असली खाने का स्वाद मिलता है. भीड़ से दूर ये हरी-भरी पहाड़ियों वाला इलाका शांत वीकेंड गेटवे के लिए बेहतरीन है.

पंगोट

नैनीताल से सिर्फ 15 किमी दूर पंगोट एक छोटा जंगल गांव है जहां 250 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं. यहां के बुटीक स्टे और इको-लॉज सीमित गेस्ट लेते हैं, जिससे सुकून भरा माहौल बना रहता है. जंगल ट्रेल्स पर घूमना और बर्डवॉचिंग टूर इस जगह को नेचर लवर्स के लिए खास बनाते हैं.

अनंतगिरी हिल्स, तेलंगाना

हैदराबाद से 80 किमी दूर अनंतगिरी हिल्स में कोहरे से ढके ट्रेकिंग पाथ, अनंथा पद्मनाभ स्वामी मंदिर और मुसी नदी के नज़ारे मिलते हैं. यहां के रिसॉर्ट और टेंट कैंप में कैंपफायर और स्टारगेज़िंग का मज़ा भी ले सकते हैं.

मांडवी, गुजरात

गुजरात का मांडवी अपने साइलेंट बीच और ऐतिहासिक विजय विलास पैलेस के लिए जाना जाता है. यहां के फैमिली-रन रेस्टोरेंट्स में ताज़ा सीफ़ूड मिलता है. बीचसाइड लॉज और गेस्टहाउस आरामदायक और सरल स्टे देते हैं.

साकलेशपुर, कर्नाटक

बेंगलुरु से 220 किमी दूर साकलेशपुर मानसून में धुंधले नज़ारों और हरी-भरी कॉफी एस्टेट्स से भर जाता है. यहां मंजराबाद किला देख सकते हैं या मसालों के खेतों में घूम सकते हैं. इको-रिसॉर्ट और होमस्टे ताज़ा, खेत से सीधे टेबल तक का खाना परोसते हैं. अगर आप भी इस आजादी के दिन के लंबे वीकेंड पर भीड़ से दूर एक सुकून भरी ट्रिप चाहते हैं, तो इन जगहों को जरूर ट्राई करें. यहां आपको नेचर, कल्चर और कमर्शियल भीड़-भाड़ से दूर एक असली छुट्टी का एहसास मिलेगा.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Independence Day

Trending news

;