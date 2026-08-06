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Independence Day Travel: 15 अगस्त पर घूमने का प्लान? दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं ये खूबसूरत डेस्टिनेशन, 3 दिन में हो जाएगी यादगार ट्रिप

अगर आप 15 अगस्त की छुट्टियों में दिल्ली-एनसीआर से बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ज्यादा लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां पहाड़, झरने, जंगल, एडवेंचर और सुकून, सब कुछ मिलेगा. ऋषिकेश, लैंसडाउन, कसौली, मसूरी, मोरनी हिल्स और मैक्लोडगंज जैसे डेस्टिनेशन 3 दिन की छुट्टी के लिए शानदार ऑप्शन हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 06, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:36 PM IST
Independence Day Travel: 15 अगस्त पर घूमने का प्लान? दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं ये खूबसूरत डेस्टिनेशन, 3 दिन में हो जाएगी यादगार ट्रिप
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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