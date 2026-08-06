/Independence Day Travel: 15 अगस्त पर घूमने का प्लान? दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं ये खूबसूरत डेस्टिनेशन, 3 दिन में हो जाएगी यादगार ट्रिप

15 अगस्त की छुट्टियां आते ही ज्यादातर लोग कहीं न कहीं घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. इस साल अगर आपके पास सिर्फ तीन दिन का समय है और आप लंबी यात्रा में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो दिल्ली के आसपास मौजूद कई खूबसूरत जगहें आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं.
इन डेस्टिनेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता. कम बजट में आरामदायक होटल, अच्छा खाना, शानदार मौसम और नेचर का खूबसूरत नजारा आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकता है. अगर आपका शनिवार और रविवार वीक ऑफ रहता है, तो शुक्रवार शाम ऑफिस खत्म होते ही सफर शुरू कर दें. रातभर का सफर आपको अगले दिन सुबह आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा. इससे होटल का एक दिन का खर्च भी बचेगा और घूमने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.
अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो ऋषिकेश सबसे पहले आपकी लिस्ट में होना चाहिए. दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर दूर स्थित यह शहर गंगा नदी, पहाड़ों और आध्यात्मिक माहौल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं. वहीं, शाम को गंगा आरती का नजारा हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है. अगर एडवेंचर नहीं करना चाहते, तो लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट और आसपास के कैफे में आराम से समय बिताया जा सकता है.
अगर आप ऐसी जगह तलाश रहे हैं, जहां शोर-शराबा कम हो और सिर्फ हरियाली व पहाड़ नजर आएं, तो लैंसडाउन शानदार ऑप्शन है. दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर दूर स्थित यह छोटा-सा हिल स्टेशन आज भी अपनी शांत पहचान बनाए हुए है. यहां का मौसम अगस्त में काफी सुहावना रहता है. देवदार के जंगल, बादलों से ढकी पहाड़ियां और शांत सड़कें आपको शहर की भागदौड़ भुला देंगी. भुल्ला ताल, टिप-इन-टॉप व्यू पॉइंट और सेंट मेरी चर्च यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.
उत्तराखंड की मशहूर मसूरी हर मौसम में पर्यटकों की पसंद बनी रहती है. दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर स्थित यह हिल स्टेशन 15 अगस्त की छुट्टियों में घूमने के लिए बेहतरीन जगह माना जाता है. यहां की माल रोड, कैमल्स बैक रोड, कंपनी गार्डन और केम्पटी फॉल सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्थान हैं. अगर मौसम साफ हो, तो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा भी देखने को मिल जाता है.
कम लोग जानते हैं कि हरियाणा में भी एक शानदार हिल स्टेशन मौजूद है. मोरनी हिल्स दिल्ली से करीब 260 किलोमीटर दूर है और वीकेंड ट्रिप के लिए काफी लोकप्रिय हो रहा है. यहां की झील, जंगल और पहाड़ मिलकर बेहद खूबसूरत माहौल तैयार करते हैं. अगर आप ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग या सिर्फ नेचर के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपको निराश नहीं करेगी. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां दूसरे मशहूर हिल स्टेशनों की तुलना में भीड़ काफी कम रहती है.
हिमाचल प्रदेश का कसौली उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो आराम से छुट्टियां बिताना चाहते हैं. दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर स्थित यह हिल स्टेशन अपने शांत माहौल और खूबसूरत व्यू के लिए जाना जाता है. यहां गिल्बर्ट ट्रेल, सनसेट पॉइंट, मंकी पॉइंट और चर्च घूमने लायक जगहों में शामिल हैं. कसौली की छोटी-छोटी गलियां, पहाड़ी कैफे और ठंडी हवा पूरे सफर को खास बना देती हैं.
अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो मैक्लोडगंज भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह जगह धर्मशाला के पास स्थित है और दलाई लामा के निवास स्थान के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां आपको पहाड़ों के साथ तिब्बती संस्कृति, बौद्ध मठ, शानदार कैफे और ट्रेकिंग का अनुभव मिलेगा. भागसू फॉल, भागसू मंदिर, नमग्याल मठ और त्रिउंड ट्रेक यहां आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद होते हैं.
अगर आप खर्च कम रखना चाहते हैं, तो पहले से होटल और बस या ट्रेन की बुकिंग कर लें. शुक्रवार रात निकलने से होटल का एक दिन का खर्च बच सकता है. दोस्तों या परिवार के साथ ग्रुप में जाने पर ट्रांसपोर्ट और होटल, दोनों का खर्च कम हो जाता है. बारिश के मौसम को देखते हुए रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते और जरूरी दवाइयां साथ रखना न भूलें.
15 अगस्त के आसपास ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ जाती है. इसलिए पहले से प्लान बनाना बेहतर रहेगा. होटल बुकिंग, मौसम की जानकारी और स्थानीय ट्रैफिक की अपडेट पहले ही देख लें. अगर आप नेचर का आनंद लेने जा रहे हैं, तो वहां सफाई का भी ध्यान रखें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें. तीन दिन की छोटी-सी छुट्टी भी अगर सही प्लानिंग के साथ बिताई जाए, तो लंबे समय तक याद रहती है. दिल्ली के आसपास मौजूद ये खूबसूरत डेस्टिनेशन आपको कम समय, कम बजट और शानदार अनुभव, तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. 15 अगस्त का लंबा वीकेंड घर पर बिताने के बजाय पहाड़ों, झीलों और हरियाली के बीच बिताना इस बार एक बेहतरीन फैसला हो सकता है.