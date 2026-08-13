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पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा... 15 अगस्त वीकेंड पर दिल्ली वालों के लिए ये 5 जगहें हैं परफेक्ट

Independence Day Weekend Trip: 15 अगस्त का वीकेंड अगर आप दिल्ली की भीड़, ट्रैफिक और रोज की भागदौड़ से दूर बिताना चाहते हैं, तो इस बार किसी ऐसी जगह का रुख करें जहां सुबह आंख खुलते ही पहाड़ दिखें और रात सुकून के साथ गुजरे. उत्तराखंड की शांत वादियों से लेकर हिमाचल के गांवों और राजस्थान की विरासत तक, दिल्ली से कुछ घंटों की ड्राइव पर ये 5 जगहें शानदार वीकेंड ट्रिप का ऑप्शन दे सकती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:13 AM IST
पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा... 15 अगस्त वीकेंड पर दिल्ली वालों के लिए ये 5 जगहें हैं परफेक्ट
Image Credit: 15 अगस्त पर घूम आएं ये 5 खूबसूरत डेस्टिनेशन! AI image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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