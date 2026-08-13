/पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा... 15 अगस्त वीकेंड पर दिल्ली वालों के लिए ये 5 जगहें हैं परफेक्ट

इस बार स्वतंत्रता दिवस घूमने-फिरने का अच्छा मौका लेकर आया है. क्योंकि यह स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के साथ आ रहा है. लगातार काम और शहर की भागदौड़ के बीच एक छोटा सा ब्रेक भी मूड को पूरी तरह बदल सकता है. ऐसे में अगर आप लंबी छुट्टी लेकर विदेश या किसी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं जाना चाहते, तो दिल्ली-एनसीआर से रोड ट्रिप करके इन शांत जगहों तक पहुंच सकते हैं.
इन जगहों की खासियत यह है कि यहां आपको सिर्फ घूमने की जगहें ही नहीं मिलेंगी, बल्कि प्रकृति, लोकल कल्चर, जंगल और पुराने इतिहास का भी मजा मिलेगा. हालांकि, 15 अगस्त के आसपास पहाड़ी इलाकों में बारिश का मौसम रहता है, इसलिए निकलने से पहले मौसम और रोड कंडीशन जरूर चेक कर लें.
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसा धानाचूली उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो किसी फेमस हिल स्टेशन की भीड़ से बचना चाहते हैं. दिल्ली से इसकी दूरी करीब 340 किलोमीटर के आसपास है. यहां पहुंचने के बाद आपको बड़े शहरों जैसा शोर नहीं, बल्कि पहाड़, जंगल और गांव की शांत जिंदगी देखने को मिलती है. धानाचूली की पहचान यहां के सेब के बागों और घने चीड़ के जंगलों से होती है. मौसम साफ हो तो दूर हिमालय की चोटियों के शानदार नजारे भी दिखाई दे सकते हैं. अगर आपका आइडिया सिर्फ होटल में बैठकर आराम करना, आसपास घूमना और प्रकृति के बीच वक्त बिताना है, तो यह जगह आपके लिए फिट बैठ सकती है.
क्या करें: लोकल गांवों में घूमना, सेब के बाग देखना, नेचर वॉक करना और आसपास के पहाड़ी इलाकों की सैर करना इस ट्रिप को खास बना सकता है.
हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर है. कुल्लू जिले की यह घाटी उन यात्रियों के बीच पसंद की जाती है, जो मनाली जैसी भीड़ से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं. यहां बहती तीर्थन नदी, हरे जंगल और पहाड़ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, जहां कुछ दिन मोबाइल और शहर की टेंशन से दूरी बनाना आसान हो जाता है. तीर्थन वैली को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के आसपास के इलाके के लिए भी जाना जाता है. यहां नेचर लवर्स के लिए ट्रेकिंग और जंगल के बीच घूमने जैसे कई ऑप्शन हैं. नदी किनारे बने होमस्टे में रहना इस ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा हो सकता है.
क्या करें: नदी किनारे बैठें, ट्रेकिंग करें, लोकल गांव देखें और अगर मौसम साथ दे तो आसपास के नेचर ट्रेल्स एक्सप्लोर करें.
अगर हर बार पहाड़ जाना आपको बोरिंग लगता है, तो इस बार राजस्थान की तरफ निकल सकते हैं. राजसमंद जिले का देवगढ़ दिल्ली से करीब 470 किलोमीटर दूर है. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह छोटा सा इलाका इतिहास, गांव की जिंदगी और रॉयल राजस्थान का अलग अंदाज दिखाता है. यहां का देवगढ़ पैलेस इसकी सबसे बड़ी पहचान है. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जीप सफारी, पुराने रेलवे रूट और पारंपरिक कला भी इस जगह को बाकी राजस्थान के बड़े टूरिस्ट शहरों से अलग बनाते हैं. यहां आपको राजस्थान का वो रूप देखने को मिल सकता है, जो जयपुर या उदयपुर की भीड़ में अक्सर छूट जाता है.
क्या करें: हेरिटेज प्रॉपर्टी में स्टे, गांव की सफारी, लोकल आर्ट और आसपास के गांवों की सैर का प्लान बना सकते हैं.
हिमाचल की बंजार वैली में मौजूद शोजा करीब 2,700 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत गांव है. दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 480 किलोमीटर के आसपास पड़ती है. यहां पहुंचने का रास्ता भी किसी फिल्मी लोकेशन से कम नहीं लगता. चारों तरफ पहाड़ और घने देवदार के जंगल सफर का मजा बढ़ा देते हैं. शोजा उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें बड़े टूरिस्ट हब की जगह छोटे गांव और शांत होमस्टे पसंद हैं. पास में जालोरी पास और आसपास के ट्रेकिंग रूट इसे एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी खास बनाते हैं.
क्या करें: जंगल में वॉक, लोकल मंदिरों की सैर, आसपास के ट्रेक और पहाड़ी होमस्टे में आराम इस ट्रिप का मजा दोगुना कर सकते हैं.
दिल्ली से करीब 320-335 किलोमीटर दूर चकराता उत्तराखंड का एक शांत हिल स्टेशन है. देहरादून से आगे पहाड़ों की तरफ बढ़ते ही यहां का माहौल बदल जाता है. घने देवदार और ओक के जंगल, पहाड़ी रास्ते और दूर-दूर तक फैली हरियाली इसे वीकेंड ब्रेक के लिए शानदार बनाती है. चकराता का इतिहास भी दिलचस्प है. इसे ब्रिटिश दौर में कैंटोनमेंट टाउन के तौर पर विकसित किया गया था. यहां का टाइगर फॉल्स सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में शामिल है. इसके अलावा आसपास के जंगल और पहाड़ी गांव भी घूमने लायक हैं.
क्या करें: टाइगर फॉल्स जाएं, जंगलों में नेचर वॉक करें और आसपास के पहाड़ी इलाकों को एक्सप्लोर करें. बारिश के मौसम में फिसलन को देखते हुए ट्रेक पर ज्यादा सावधानी रखें.
स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर दिल्ली से निकलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है. ऐसे में अगर इन जगहों पर जाने का प्लान है तो होटल या होमस्टे पहले से बुक करना बेहतर रहेगा. पहाड़ी इलाकों में मानसून के दौरान लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. इसलिए निकलने से पहले मौसम, ट्रैफिक और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें. पहाड़ों पर रात में ड्राइव करने से बचना भी बेहतर है. अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो सफर थोड़ा आराम से रखें.
इसके साथ ही, अगर आपको इस 15 अगस्त सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि कुछ दिन सुकून से जीना है, तो धानाचूली, तीर्थन वैली, देवगढ़, शोजा और चकराता जैसे डेस्टिनेशन आपकी ट्रैवल लिस्ट में जगह बना सकते हैं. इनमें से कुछ जगहें रास्ते और मौसम की वजह से लंबा सफर मांगती हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद पहाड़, हरियाली और शांति इस सफर की थकान जरूर उतार सकती है.