Sunset दीदार के शौकीन लोगों के लिए बेस्ट हैं भारत की खूबसूरत लोकेशन, पार्टनर के संग बना लें डेट का प्लान
Sunset दीदार के शौकीन लोगों के लिए बेस्ट हैं भारत की खूबसूरत लोकेशन, पार्टनर के संग बना लें डेट का प्लान

अगर आप भी रोज-रोज की चक्कलस को छोड़कर शांति चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ इन जगह पर जा सकते हैं, जहां आप आराम से सनसेट देख सकते हैं और क्वावलिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इन खूबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में...........

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:21 AM IST
Sunset दीदार के शौकीन लोगों के लिए बेस्ट हैं भारत की खूबसूरत लोकेशन, पार्टनर के संग बना लें डेट का प्लान

Romantic Sunset Beaches in India: घूमना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, सन राइज और सन सेट देखना हर किसी को पसंद होता है. ट्रैवलिंग एक नेचुरल थेरेपी है जो आपको मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है. अगर आप भी रोज-रोज की चक्कलस को छोड़कर शांति चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ इन जगह पर जा सकते हैं, जहां आप आराम से सनसेट देख सकते हैं और क्वावलिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इन खूबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में...........

गोवा-

गोवा हर युवा के बकेट लिस्ट में शामिल है. यह प्लेस पार्टी परफेक्ट के साथ-साथ सुकून देने वाला भी है. यहां अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अलग ही वाइब देता है. यहां की हवा में अलग ही रोमांस है. अगर आप पार्टनर के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो यहां के पोलोलेम बीच पर जा सकते हैं. यहां का सनसेट और शाम की वाइब  इस जगह को और खास बना देता है.

अंडमान-निकोबार-

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक आइलैंड पर स्थित है और अपने खूबसूरत बीचेस, सनसेट, सफेद रेत और फिरोजी नीले रंग के पानी के लिए फेमस है. यहां अपने पार्टनर के साथ चमकती रेत पर सनसेट देखिए. यह डेस्टिनेशन हनीमून और कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है.

वर्कला-

केरल का वर्कला एक अनोखा और खूबसूरत शहर है. जहां लाल चट्टानें सीधे समुद्र से मिलती हैं. यहां के समुद्र तट से शानदार सन सेट देखने को मिलते हैं. यहां का कोवलम बीच भारत के सबसे सुंदर सन सेट स्पॉट्स में से एक हैं, जहां आप अपने पार्टनर के साथ शांत लहरों और डूबते सूरज को देखते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं.

तमिलनाडु-

भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर मौजूद कन्याकुमारी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम के शानदार नजारे पेश करता है. यहां से सन सेट देखना अलग ही एहसास देता है, जहां आप तीनों सागरों के मिलन के बीच सूरज को क्षितिज में डूबते हुए देख सकते हैं.

best location for sunset in India, Romantic beaches during sunset in india for couples

;