दिवाली में धमाका करने आ रहा है ये धाकड़ रैपर! कैसे बना ये कॉन्सर्ट भारत का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट?

India Biggest Live Concert: दिल्ली में पहली बार अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट अपना धमाकेदार कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं. बुक माय शो और दिल्ली पर्यटन विभाग के बीच हुए समझौते के बाद राजधानी तैयार है अब तक के सबसे बड़े लाइव एंटरटेनमेंट शो के लिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:05 PM IST
दिवाली में धमाका करने आ रहा है ये धाकड़ रैपर! कैसे बना ये कॉन्सर्ट भारत का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट?

India Biggest Live Concert: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 18 और 19 अक्टूबर 2025 को होगा एक ऐतिहासिक पल जब अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट भारत में पहली बार परफॉर्म करेंगे. यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं बल्कि भारत के लाइव एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नया अध्याय है. बुक माय शो लाइव और दिल्ली पर्यटन विभाग के बीच एमओयू साइन होने के बाद दिल्ली को विश्वस्तरीय इवेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है.

क्यों कहा जा रहा है यह कॉन्सर्ट ‘दिल्ली की सबसे बड़ी रात’?

इस इवेंट में सुरक्षा और प्रबंधन का स्तर किसी अंतरराष्ट्रीय शो से कम नहीं होगा. करीब 3,400 पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मचारी इस दो दिवसीय इवेंट के लिए तैनात रहेंगे. पुलिस, फायर और मेडिकल टीमों को एक ही वेन्यू ऑपरेशन्स सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा, जिससे हर पल की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी. यह पहली बार होगा जब दिल्ली इस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था और रियल-टाइम मॉनिटरिंग अपनाएगी.

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

दिल्ली सरकार का बड़ा विजन क्या है इस इवेंट के पीछे?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को देश की क्रिएटिव कैपिटल बनाने की दिशा में काम चल रहा है. सरकार ऐसे वेन्यूज तैयार कर रही है जो लाखों दर्शकों को एक साथ समा सकें. इस समय दिल्ली का लाइव एंटरटेनमेंट सेक्टर 2,000 से 3,000 करोड़ तक का है और इसे और बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है. बुक माय शो और दिल्ली पर्यटन विभाग के बीच हुआ यह एमओयू आने वाले वर्षों में दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स लाने का रास्ता खोलेगा. इससे शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे और दिल्ली भारत का "लाइव एंटरटेनमेंट हब" बन सकेगा.

देखें वीडियो-

 

कॉन्सर्ट की तैयारी में क्या-क्या खास इंतजाम किए गए हैं?

स्टेडियम को पूरी तरह से ग्लोबल-ग्रेड वेन्यू में बदला गया है. इसमें 11,000 स्क्वायर फीट के एलईडी स्क्रीन, 500 से ज़्यादा लाइटिंग फिक्स्चर और 350 साउंड बॉक्स लगाए गए हैं. भारत में पहली बार ऑल-ब्लैक स्टील वेरटेक स्टेज तैयार किया गया है जो ट्रैविस स्कॉट के टूरिंग स्पेसिफिकेशंस के अनुसार बनाया गया है. खास बात यह है कि दर्शकों की भारी भीड़ के बावजूद मैदान की टर्फ सुरक्षित रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इटली के स्टेडियम्स जैसे टर्फ प्रोटेक्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है.

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

क्यों कहा जा रहा है ‘अब दिल्ली तैयार है दुनिया के लिए’?

बुक माय शो के सीईओ आशीष हेमराजानी ने कहा, “यह सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि भारत के लाइव एंटरटेनमेंट के इतिहास का मोड़ है.” वहीं नमन पुगालिया ने जोड़ा कि यह शो तकनीकी रूप से एडवांस्ड और इमोशनली कनेक्टेड दोनों होगा. इस इवेंट में ‘प्लास्टिक-फ्री’ ऑपरेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन और एक्सेस फूड डोनेशन जैसे सस्टेनेबल इनिशिएटिव भी लागू किए गए हैं. अब दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा स्टेज बन चुकी है जो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है कि भारत क्या कर सकता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

delhi tourism, India Biggest Live Concert, Live Concert

