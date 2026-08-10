/ना कोई बल्ब, ना बिजली... फिर भी अंधेरा होते ही रोशनी से जगमगा उठते हैं भारत के ये 7 जंगल और Beach, नजारा कर देगा हैरान

भारत की ये जगहें बताती हैं कि नेचर दिन के उजाले तक सीमित नहीं है. कहीं समुद्र की लहरें नीली रोशनी से चमकती हैं, तो कहीं नम जंगल में फंगस हल्का ग्लो पैदा कर देते हैं. यही बायोल्यूमिनेसेंस इस पूरे एक्सपीरियंस को खास बनाता है. लेकिन ट्रिप प्लान करते समय यह उम्मीद लेकर न निकलें कि पहुंचते ही चमकता पानी आपका इंतजार कर रहा होगा. बायोल्यूमिनेसेंस एक नेचुरल फिनॉमिना है और इसका दिखना मौसम, पानी की क्वालिटी, माइक्रोऑर्गेनिज्म, चांदनी और दूसरी लोकल कंडीशन पर निर्भर करता है. हाल की ट्रैवल रिपोर्ट्स भी इसे एक 'लक-आधारित' नेचर एक्सपीरियंस बताती हैं. अगर कभी ऐसा नजारा दिख भी जाए, तो इसे करीब से देखने के चक्कर में समुद्र या जंगल को नुकसान न पहुंचाएं. प्लास्टिक, कचरा और तेज रोशनी से बचें. आखिर, यह प्रकृति का अपना नाइट शो है, जिसे देखने के साथ उसकी खूबसूरती बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है.