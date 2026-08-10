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ना कोई बल्ब, ना बिजली... फिर भी अंधेरा होते ही रोशनी से जगमगा उठते हैं भारत के ये 7 जंगल और Beach, नजारा कर देगा हैरान

भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां रात का अंधेरा होते ही समुद्र की लहरें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं, तो कहीं जंगलों में गिरी लकड़ियों पर हल्की हरी चमक दिखाई देती है. इस खूबसूरत नजारे को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. समुद्र में यह रोशनी माइक्रोऑर्गेनिज्म और प्लैंकटन से, जबकि जंगलों में कुछ खास फंगस से पैदा होती है. अगर आप भी नेचर का ये अनोखा 'नाइट शो' देखना चाहते हैं, तो इन 7 जगहों को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 10, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:33 PM IST
ना कोई बल्ब, ना बिजली... फिर भी अंधेरा होते ही रोशनी से जगमगा उठते हैं भारत के ये 7 जंगल और Beach, नजारा कर देगा हैरान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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