/ना कोई बल्ब, ना बिजली... फिर भी अंधेरा होते ही रोशनी से जगमगा उठते हैं भारत के ये 7 जंगल और Beach, नजारा कर देगा हैरान

रात का अंधेरा आमतौर पर लोगों को समुद्र या जंगल से दूर कर देता है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां अंधेरा होने के बाद ही असली खूबसूरती सामने आती है. यहां लहरों के साथ नीली चमक दौड़ती दिखाई देती है और जंगल में पेड़ों की गिरी हुई लकड़ियां हल्की हरी रोशनी छोड़ती नजर आ सकती हैं.
यह कोई जादू या फिल्मी इफेक्ट नहीं, बल्कि प्रकृति का एक खास साइंटिफिक फिनॉमिना है. इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है. समुद्र में कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म, खासकर बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन, पानी के हिलने पर चमक पैदा कर सकते हैं. वहीं, नम जंगलों में कुछ फंगस भी हल्की रोशनी छोड़ते हैं. हालांकि, एक बात ध्यान रखना जरूरी है. इन जगहों पर पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि हर रात आपको चमकता समुद्र या चमकता जंगल जरूर दिखाई देगा. यह पूरी तरह नेचर की कंडीशन पर निर्भर करता है. अंधेरी रात, कम रोशनी, शांत पानी और सही मौसम में इस नजारे को देखने का चांस बढ़ सकता है.
उडुपी के पास मौजूद मट्टू बीच अपनी शांति और खूबसूरत समुद्री किनारे के लिए जाना जाता है. यही जगह कभी-कभी बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से भी चर्चा में आती है. रात में जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं, तो सही कंडीशन में पानी में नीली चमक दिखाई दे सकती है. मट्टू बीच उडुपी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है. यहां का शांत माहौल इसे रात के इस अनोखे नजारे के लिए खास बनाता है. हालांकि, बायोल्यूमिनेसेंस यहां रेगुलर नहीं है, इसलिए सिर्फ इस नजारे की गारंटी मानकर ट्रिप प्लान करना सही नहीं होगा.
लक्षद्वीप का बंगाराम आइलैंड दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात में सही कंडीशन होने पर उतना ही जादुई लग सकता है. यहां समुद्र में मौजूद छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म पानी के मूवमेंट के साथ नीली चमक पैदा कर सकते हैं. सोचिए, रात का अंधेरा हो और आपके पैरों के पास आती लहरों में छोटी-छोटी नीली चमक दिखाई देने लगे. यही वजह है कि बंगाराम को भारत के चर्चित बायोल्यूमिनेसेंट डेस्टिनेशन में गिना जाता है. डार्क और कम रोशनी वाली रात में इस नजारे को देखने का चांस ज्यादा हो सकता है.
गोवा का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में पार्टी और बीच शैक आते हैं. लेकिन साउथ गोवा का बेतालबातिम बीच एक अलग वजह से भी खास है. सही हालात में यहां समुद्र की लहरों में रात के समय नीली चमक दिखाई दे सकती है. इस चमक के पीछे समुद्र में मौजूद बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन का हाथ होता है. लहरों के हिलने पर छोटे-छोटे फ्लैश दिखाई दे सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे पानी में सितारे तैर रहे हों. हालांकि, यह नजारा फिक्स नहीं है और पूरी तरह नेचर की कंडीशन पर निर्भर करता है.
अंडमान का हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अपनी खूबसूरत बीच और साफ पानी के लिए फेमस है. यहां कुछ जगहों पर रात में बायोल्यूमिनेसेंस देखने की रिपोर्ट सामने आती रही हैं. खासकर शांत और कम रोशनी वाले पानी में छोटे समुद्री जीवों की वजह से नीली चमक नजर आ सकती है. ऐसे नजारे को देखने के लिए आसपास की आर्टिफिशियल लाइट कम होना काफी जरूरी है. अंडमान में नेचर का यह अनुभव आपकी आम बीच ट्रिप से बिल्कुल अलग हो सकता है.
उडुपी के पास ही पदुकेरे बीच एक शांत और कम भीड़ वाला समुद्री किनारा है. यह जगह भी कभी-कभी बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से चर्चा में आती है. रात के समय पानी में नीली चमक दिखाई देने पर यहां का पूरा माहौल किसी नेचर फिल्म जैसा लग सकता है. मट्टू बीच की तरह यहां भी इस फिनॉमिना की कोई पक्की गारंटी नहीं होती. इसलिए, अगर आप यहां जाएं तो समुद्र की खूबसूरती, शांत माहौल और सनसेट का मजा भी जरूर लें. बायोल्यूमिनेसेंस दिख गया तो उसे बोनस एक्सपीरियंस समझिए.
अब समुद्र से निकलकर वेस्टर्न घाट के जंगलों की तरफ चलिए. महाराष्ट्र का भीमाशंकर इलाका बेहद नम और घने जंगलों वाला है. मानसून के दौरान जंगल में नमी बढ़ने पर कुछ तरह के फंगस गिरी हुई लकड़ियों और जैविक पदार्थों पर उग सकते हैं. कुछ बायोल्यूमिनेसेंट फंगस हल्की हरी रोशनी छोड़ते हैं. दूर से देखने पर यह चमक किसी छोटे बल्ब जैसी लग सकती है. हालांकि, जंगल में रात के समय खुद से घूमना सुरक्षित नहीं है. अगर ऐसी कोई नेचर एक्टिविटी हो तो लोकल गाइड और फॉरेस्ट अथॉरिटी के नियमों का पालन करना जरूरी है.
गोवा और कर्नाटक की तरफ फैला चोरला घाट वेस्टर्न घाट की हरियाली और घने जंगलों के लिए जाना जाता है. बारिश के दिनों में यहां नमी और जंगल का माहौल कई तरह के फंगस के लिए अनुकूल हो सकता है. इसी वजह से कुछ इलाकों में बायोल्यूमिनेसेंट फंगस की हल्की चमक देखने की चर्चा होती है. लेकिन इसे कोई रेगुलर टूरिस्ट शो समझना ठीक नहीं होगा. जंगल में रात के समय किसी भी तरह की विजिट हमेशा परमिशन, सेफ्टी और लोकल गाइड की सलाह के साथ करनी चाहिए.
भारत की ये जगहें बताती हैं कि नेचर दिन के उजाले तक सीमित नहीं है. कहीं समुद्र की लहरें नीली रोशनी से चमकती हैं, तो कहीं नम जंगल में फंगस हल्का ग्लो पैदा कर देते हैं. यही बायोल्यूमिनेसेंस इस पूरे एक्सपीरियंस को खास बनाता है. लेकिन ट्रिप प्लान करते समय यह उम्मीद लेकर न निकलें कि पहुंचते ही चमकता पानी आपका इंतजार कर रहा होगा. बायोल्यूमिनेसेंस एक नेचुरल फिनॉमिना है और इसका दिखना मौसम, पानी की क्वालिटी, माइक्रोऑर्गेनिज्म, चांदनी और दूसरी लोकल कंडीशन पर निर्भर करता है. हाल की ट्रैवल रिपोर्ट्स भी इसे एक 'लक-आधारित' नेचर एक्सपीरियंस बताती हैं. अगर कभी ऐसा नजारा दिख भी जाए, तो इसे करीब से देखने के चक्कर में समुद्र या जंगल को नुकसान न पहुंचाएं. प्लास्टिक, कचरा और तेज रोशनी से बचें. आखिर, यह प्रकृति का अपना नाइट शो है, जिसे देखने के साथ उसकी खूबसूरती बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है.