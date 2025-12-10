कॉन्सर्ट्स हो या लाइव शो... साल 2025 में इंडिया ने जमकर लिया हर एंटरटेनमेंट का मजा! रिपोर्ट ने खोले पूरे साल के दमदार आंकड़े

Throwback 2025: 2025 खत्म होने के साथ बुकमाईशो ने #BookMyShowThrowback2025 पेश किया, जिसमें साफ दिखा कि इस साल लोगों ने एंटरटेनमेंट को एक आदत की तरह नहीं बल्कि एक सोच-समझकर लिए गए फैसले की तरह अपनाया. लोग फिल्मों, कॉन्सर्ट्स और लाइव शो पर ऐसे निकलने लगे जैसे बाहर खाना खाने जाना. एंटरटेनमेंट अब सिर्फ टाइमपास नहीं रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की लाइफ का जरूरी हिस्सा बन गया.

लाइव एंटरटेनमेंट की दुनिया इतनी तेजी से क्यों बढ़ी?

2025 में लाइव एंटरटेनमेंट में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 34,000 से ज्यादा इवेंट्स ने देश को एक बड़े लाइव शो जोन में बदल दिया. भारत अब ग्लोबल कॉन्सर्ट मैप पर मजबूती से खड़ा है. कई राज्य सरकारों ने BookMyShow के साथ समझौते कर लाइव इवेंट्स को बढ़ावा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल आर्टिस्ट भारत आएं और लोकल इकोनॉमी को फायदा मिले.

क्या म्यूजिक टूरिज्म 2025 का नया ट्रेंड साबित हुआ?

सालभर में 5.6 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ कॉन्सर्ट देखने दूसरे शहर गए. इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस को बड़ा फायदा मिला. वहीं VIP जोन, प्रीमियम डेक और खास हॉस्पिटैलिटी जोन की डिमांड लगभग दोगुनी हो गई. यह साफ दिखाता है कि भारत में लोग अब एक्सपीरियंस-ड्रिवन एंटरटेनमेंट पसंद कर रहे हैं.

क्या भारत के टियर-2 शहर भी अब एंटरटेनमेंट के बड़े हब बन रहे हैं?

विशाखापट्टनम, वडोदरा, इंदौर, शिलांग, राजकोट जैसे शहरों में लाइव इवेंट्स की डिमांड कई गुना बढ़ी. लोग खुद जाकर शो देख रहे हैं और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इन शहरों की एंटरटेनमेंट पहचान बनी है. थिएटर (प्लेज) ने भी 45% ग्रोथ के साथ जबरदस्त वापसी की और नए दर्शकों ने इसे खुलकर अपनाया.

ओटीटी और घर बैठकर एंटरटेनमेंट का अंदाज कैसे बदल गया?

जहां लोग बाहर जाकर शो देख रहे थे, वहीं घरों में भी वर्ल्ड सिनेमा का क्रेज बढ़ता गया. इंडियन एपिक, कोरियन थ्रिलर और यूरोपियन ड्रामा – सब एक ही वॉचलिस्ट में देखे गए. BookMyShow स्ट्रीम लोगों को दुनिया भर की फिल्मों तक घर बैठे जोड़ने का जरिया बन गया.

क्या सिनेमा अब भी भारत का सबसे बड़ा ‘कलेक्टिव इमोशन’ है?

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्में अब भी भारत का सबसे पसंदीदा सोशल एक्सपीरियंस बनी रहीं. 2025 में कई री-रिलीज फिल्मों ने धमाल मचाया और करीब 58 लाख लोग सिर्फ पुरानी फिल्में देखने थिएटर पहुंचे. हैदराबाद री-रिलीज की राजधानी बन गया. वहीं इंटरस्टेलर ने रिकॉर्ड तोड़ कमबैक किया. बेंगलुरु ने लगातार दूसरे साल रात 12 से सुबह 6 बजे तक वाली स्क्रीन में नंबर वन पोजिशन हासिल की.