देश में है ऐसा शहर जहां ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना रुके चलती रहती हैं गाड़ियां!

First City Without Traffic: अब देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती. शहर में फ्लाईओवर, अंडरपास और रिंग रोड्स की ऐसी स्मार्ट प्लानिंग की गई है कि गाड़ियां बिना रुके लगातार चलती रहती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:38 AM IST
Traffic Light-Free City: एक ऐसी सिटी जिसे अब तक देश की कोचिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता था, अब एक नई पहचान बना चुका है. यह भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है. शहरी डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक प्रयोगों की बदौलत यहां वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहती है.

बदलाव की शुरुआत किसने की और कैसे हुई?

इस क्रांतिकारी परिवर्तन की अगुवाई कोटा के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT) ने की. उन्होंने शहर की योजना को नया रूप दिया, कई इंटरकनेक्टेड रिंग रोड्स बनाईं ताकि वाहनों को भीड़भाड़ वाले रास्तों से गुज़रना न पड़े. इस सोच ने ट्रैफिक जाम और सफर के समय को बेहद घटा दिया. शहर में अब दो दर्जन से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा चुके हैं, जिनकी मदद से चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत ही नहीं पड़ती. नतीजा यह है कि अब गाड़ियां बिना रुके, बिना हॉर्न के और बिना लंबा इंतजार किए शहर में आसानी से चल सकती हैं. इससे ईंधन की बर्बादी भी कम हुई है और दुर्घटनाओं का खतरा भी घटा है.

क्या यह मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है?

कोटा की यह उपलब्धि अब देशभर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक नया बेंचमार्क मानी जा रही है. इसने यह साबित कर दिया है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग के जरिए बिना ट्रैफिक सिग्नल के भी एक शहर को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है. कोटा जैसे शहर में, जहां हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं और लाखों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, वहां यह प्रयोग अपने आप में एक मिसाल है. अब वहां का ट्रैफिक इतना सुव्यवस्थित है कि न तो देरी होती है और न ही जाम लगते हैं यानी अब समय पर पहुंचना कोटा में नई आदत बन चुकी है.

विशेषज्ञों का मानना है कि कोटा का यह नो ट्रैफिक लाइट मॉडल भविष्य में अन्य शहरों के लिए प्रेरणा बनेगा. यह न केवल ट्रैफिक नियंत्रण में मदद करेगा बल्कि सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट-फ्रेंडली अर्बन डिजाइन की दिशा में भी बड़ा कदम है.

