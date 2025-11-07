Advertisement
trendingNow12992148
Hindi Newsट्रैवल

मोटर स्पोर्ट से लेकर हेरिटेज तक... लग्जरी ट्रैवल करते हैं पसंद तो ये है आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन

Adventure Lifestyle: भारत में शुरू हुआ एक ऐसा एडवेंचर और लग्जरी ट्रैवल प्लेटफॉर्म जो मोटरस्पोर्ट, हेरिटेज, लाइफस्टाइल और कहानी कहने की कला को एक साथ जोड़ता है. रणविजय सिंहा, अरविंद बालन और रोहित झा की यह पहल भारत के ट्रैवल अनुभव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोटर स्पोर्ट से लेकर हेरिटेज तक... लग्जरी ट्रैवल करते हैं पसंद तो ये है आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन

India First Cultural Event: भारत में लग्जरी ट्रैवल और मोटरस्पोर्ट को एक नई दिशा देने के लिए ‘Madcap Luxe Travel Experiences’ की शुरुआत की है. यह एक ऐसा अनुभवात्मक प्लेटफॉर्म है जो एडवेंचर, हेरिटेज और कहानी कहने की कला को जोड़कर भारत को वैश्विक ट्रैवल मैप पर नई पहचान देने का लक्ष्य रखता है.

क्या है और यह कैसे काम करेगा?

यह प्लेटफॉर्म सेल्फ-ड्राइव एक्सपीडिशन की एक श्रृंखला है, जहां मोटरस्पोर्ट की ऊर्जा लग्जरी ट्रैवल के अनुभव से मिलती है. ये सामान्य टूर नहीं बल्कि ऐसी यात्राएं हैं जो निजी F1 पैडॉक, डकार बिवाक्स की रोमांचक रातें, हेरिटेज होटल्स और मिशेलिन-स्टार डाइनिंग का अद्भुत संगम पेश करती हैं. इवेंट को देखने वाले रणविजय सिंहा के अनुसार, “Madcap Luxe किसी इटिनरेरी का नाम नहीं, बल्कि एक भावना है. यह उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी खुद चलाना चाहते हैं, अपने सफर को खुद लिखना चाहते हैं.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

ये क्यों है खास और इसमें क्या होगा नया?

मैडकैप लग्ज का दूसरा वर्टिकल है ‘Lifestyle & Adventure IPs’, जिसके तहत शुरू किया गया है ‘BlackOut 40’. यह भारत का पहला 40 घंटे का नॉन-स्टॉप बाइकर्स फेस्टिवल है जो राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित होगा. इस फेस्टिवल में एडवेंचर, कला और हेरिटेज का शानदार संगम देखने को मिलेगा. इवेंट मैनेजर रोहित झा और अरविंद बालन का मानना है कि यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है. इनका उद्देश्य ऐसे अनुभव और फॉर्मेट बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों तक भारत की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखें.

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

आगे क्या है ग्लोबल प्लान?

मैक्सपीरियंस के सहयोग से तैयार यह प्रोजेक्ट अब ग्लोबल लेवल पर भारत की पहचान बना रहा है. 2026 के लिए तय ड्राइव्स में ‘Saudi Grand Drive – Dakar Edition’, ‘Mustang Frontier Drive – Forgotten Kingdom Edition’ और ‘UK Grand Drive – Isle of Man TT Edition’ जैसी यात्राएं शामिल हैं. साथ ही ‘Curate Your Own’ और ‘Rare Experiences’ जैसी पेशकशें यात्रियों को निजी लग्जरी एडवेंचर का मौका देंगी. यह पहल भारत के ट्रैवल, एडवेंचर और मोटरस्पोर्ट कल्चर को एक नई दिशा दे रही है, जहां हर सफर सिर्फ मंजिंल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि एक कहानी बनने का मौका है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Luxury Traveltravel

Trending news

स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान