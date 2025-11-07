मोटर स्पोर्ट से लेकर हेरिटेज तक... लग्जरी ट्रैवल करते हैं पसंद तो ये है आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन

India First Cultural Event: भारत में लग्जरी ट्रैवल और मोटरस्पोर्ट को एक नई दिशा देने के लिए ‘Madcap Luxe Travel Experiences’ की शुरुआत की है. यह एक ऐसा अनुभवात्मक प्लेटफॉर्म है जो एडवेंचर, हेरिटेज और कहानी कहने की कला को जोड़कर भारत को वैश्विक ट्रैवल मैप पर नई पहचान देने का लक्ष्य रखता है.

क्या है और यह कैसे काम करेगा?

यह प्लेटफॉर्म सेल्फ-ड्राइव एक्सपीडिशन की एक श्रृंखला है, जहां मोटरस्पोर्ट की ऊर्जा लग्जरी ट्रैवल के अनुभव से मिलती है. ये सामान्य टूर नहीं बल्कि ऐसी यात्राएं हैं जो निजी F1 पैडॉक, डकार बिवाक्स की रोमांचक रातें, हेरिटेज होटल्स और मिशेलिन-स्टार डाइनिंग का अद्भुत संगम पेश करती हैं. इवेंट को देखने वाले रणविजय सिंहा के अनुसार, “Madcap Luxe किसी इटिनरेरी का नाम नहीं, बल्कि एक भावना है. यह उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी खुद चलाना चाहते हैं, अपने सफर को खुद लिखना चाहते हैं.”

ये क्यों है खास और इसमें क्या होगा नया?

मैडकैप लग्ज का दूसरा वर्टिकल है ‘Lifestyle & Adventure IPs’, जिसके तहत शुरू किया गया है ‘BlackOut 40’. यह भारत का पहला 40 घंटे का नॉन-स्टॉप बाइकर्स फेस्टिवल है जो राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित होगा. इस फेस्टिवल में एडवेंचर, कला और हेरिटेज का शानदार संगम देखने को मिलेगा. इवेंट मैनेजर रोहित झा और अरविंद बालन का मानना है कि यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है. इनका उद्देश्य ऐसे अनुभव और फॉर्मेट बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों तक भारत की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखें.

आगे क्या है ग्लोबल प्लान?

मैक्सपीरियंस के सहयोग से तैयार यह प्रोजेक्ट अब ग्लोबल लेवल पर भारत की पहचान बना रहा है. 2026 के लिए तय ड्राइव्स में ‘Saudi Grand Drive – Dakar Edition’, ‘Mustang Frontier Drive – Forgotten Kingdom Edition’ और ‘UK Grand Drive – Isle of Man TT Edition’ जैसी यात्राएं शामिल हैं. साथ ही ‘Curate Your Own’ और ‘Rare Experiences’ जैसी पेशकशें यात्रियों को निजी लग्जरी एडवेंचर का मौका देंगी. यह पहल भारत के ट्रैवल, एडवेंचर और मोटरस्पोर्ट कल्चर को एक नई दिशा दे रही है, जहां हर सफर सिर्फ मंजिंल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि एक कहानी बनने का मौका है.