भारत में इस जगह पानी के अंदर दौड़ती है ट्रेन, बैठकर लगता है जैसे पनडुब्बी में बैठे हों

Kolkata underwater train: दुनिया जैसे जैसे आधुनिक होती जा रही है सब कुछ बदलता जा रहा है मानव की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो रही है कि आज के जमाने में हर चीज संभव बन चुकी है, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताएंगे जिसमें आप बैठेंगे तो लगेगा जैसे किसी पनडुब्बी में बैठें हों, जी हां यह एक ऐसी ट्रेन है जो पानी के नीचे चलती है, यह भारत की पहली ट्रेन है जो पानी के अंदर चलती है.. आइए इस ट्रेन के बारे में जानते हैं कि ये ट्रेन कहां पर चलती है साथ ही जानेंगे इस अंडरवाटर ट्रेन की खासियत के बारे में…

देश की पहली अंडरवाटर ट्रेन

आपको बता दें कि इस अंडरवॉटर ट्रेन की शुरुआत मार्च में हुई थी और यह एक मेट्रो ट्रेन है. यह देश की पहली अंडरवाटर ट्रेन है और यह कोलकाता में चलती है. यह अंडरवाटर ट्रेन सुबह 7 बजे कोलकाता के ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर हावड़ा मैदान के स्टेशन से चलती है और अगर आप एक बार इस अंडरवाटर ट्रेन में बैठते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है.

कितने मेट्रो स्टेशन से गुजरती है ये ट्रेन

कोलकाता में चलने वाली यह अंडरवॉटर मेट्रो ट्रेन चार स्टेशनों से होकर गुजरती है. ये स्टेशन हावड़ा, हावड़ा मैदान, एस्प्लेनेड, महाकरण हैं और जब यह आपको स्टेशन पर जाते हुए दिखेगी तो आपको ब्लू लाइन जलते हुए दिखेगी. यह ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसका टनल का हिस्सा जो पानी के अंदर है वो करीब 30 मीटर गहराई पर है.

कितना है किराया?

ट्रेन का किराया दूरी पर निर्भर करता है जैसे शुरू के 2 किलोमीटर के लिए मात्र 5 रूपए लेकिन जैसे दूरी बढ़ेगी यह किराया 50 रुपए तक हो सकता है, लेकिन इस अंडरवॉटर ट्रेन का सबसे अधिकतम किराया 50 रुपए है.

