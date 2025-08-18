भारत में इस जगह पानी के अंदर दौड़ती है ट्रेन, बैठकर लगता है जैसे पनडुब्बी में बैठे हों
Advertisement
trendingNow12885821
Hindi Newsट्रैवल

भारत में इस जगह पानी के अंदर दौड़ती है ट्रेन, बैठकर लगता है जैसे पनडुब्बी में बैठे हों

India's first underwater train: ट्रेन का सफर तो लगभग हर किसी ने किया होगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ट्रेनें और भी विकसित हो रही हैं. समय के साथ कोयले से चलने वाली ट्रेन डीजल पर चलने लगी और फिर धीरे धीरे विकास के क्रम में बढ़ते हुए आज बिजली से चलती है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में इस जगह पानी के अंदर दौड़ती है ट्रेन, बैठकर लगता है जैसे पनडुब्बी में बैठे हों

Kolkata underwater train: दुनिया जैसे जैसे आधुनिक होती जा रही  है सब कुछ बदलता जा रहा है मानव की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो रही है कि आज के जमाने में हर चीज संभव बन चुकी है, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताएंगे जिसमें आप बैठेंगे तो लगेगा जैसे किसी पनडुब्बी में बैठें हों, जी हां यह एक ऐसी ट्रेन है जो पानी के नीचे चलती है, यह भारत की पहली ट्रेन है जो पानी के अंदर चलती है.. आइए इस ट्रेन के बारे में जानते हैं कि ये ट्रेन कहां पर चलती है साथ ही जानेंगे इस अंडरवाटर ट्रेन की खासियत के बारे में…

देश की पहली अंडरवाटर ट्रेन
आपको बता दें कि इस अंडरवॉटर ट्रेन की शुरुआत मार्च में हुई थी और यह एक मेट्रो ट्रेन है. यह देश की पहली अंडरवाटर ट्रेन है और यह कोलकाता में चलती है. यह अंडरवाटर ट्रेन सुबह 7 बजे कोलकाता के ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर हावड़ा मैदान के स्टेशन से चलती है और अगर आप एक बार इस अंडरवाटर ट्रेन में बैठते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है.  

यह भी पढ़ें: इन 3 जगहों पर जाने से पहले सौ बार सोचेंगे आप! सरकार ने भी यहां जाने पर लगा रखा है बैन

 

कितने मेट्रो स्टेशन से गुजरती है ये ट्रेन
कोलकाता में चलने वाली यह अंडरवॉटर मेट्रो ट्रेन चार स्टेशनों से होकर गुजरती है. ये स्टेशन हावड़ा, हावड़ा मैदान, एस्प्लेनेड, महाकरण हैं और जब यह आपको स्टेशन पर जाते हुए दिखेगी तो आपको ब्लू लाइन जलते हुए दिखेगी. यह ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसका टनल का हिस्सा जो पानी के अंदर है वो करीब 30 मीटर गहराई पर है. 

कितना है किराया?
ट्रेन का किराया दूरी पर निर्भर करता है जैसे शुरू के 2 किलोमीटर के लिए मात्र 5 रूपए लेकिन जैसे दूरी बढ़ेगी यह किराया 50 रुपए तक हो सकता है, लेकिन इस अंडरवॉटर ट्रेन का सबसे अधिकतम किराया 50 रुपए है. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

India First Underwater Train

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;