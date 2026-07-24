/एक नहीं, भारत में हैं 5 जंतर-मंतर! दिल्ली के अलावा इन शहरों की कहानी जान रह जाएंगे हैरान

आज के दौर में समय जानने के लिए घड़ी और मौसम की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना आम बात है. लेकिन करीब 300 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था. उस समय भारत में खगोल विज्ञान को समझने के लिए विशाल पत्थर के यंत्र बनाए गए थे, जिन्हें जंतर-मंतर कहा जाता था.
इन ऑब्जर्वेटरीज का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में कराया था. उनका उद्देश्य ग्रहों की चाल, सूर्य की स्थिति, समय और मौसम की सटीक गणना करना था. खास बात यह है कि इनकी डिजाइन सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक गणना के लिए तैयार की गई थी. आज ये जगहें इतिहास, विज्ञान और वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.
जंतर-मंतर एक तरह की प्राचीन खगोलीय ऑब्जर्वेटरी है. यहां बड़े-बड़े पत्थरों और ज्यामितीय आकार के यंत्र बनाए गए थे. इनकी मदद से सूर्य की छाया देखकर समय का पता लगाया जाता था और ग्रहों-नक्षत्रों की स्थिति को समझा जाता था. उस समय के वैज्ञानिक इन उपकरणों की मदद से खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते थे. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि बिना किसी आधुनिक मशीन के भी ये यंत्र बेहद सटीक परिणाम देते थे. भारत में बने पांच जंतर-मंतर में से कुछ आज भी अच्छी स्थिति में हैं, जबकि कुछ समय के साथ काफी बदल चुके हैं.
अगर भारत के जंतर-मंतर की बात हो, तो जयपुर का नाम सबसे पहले आता है. यह सभी ऑब्जर्वेटरी में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह संरक्षित परिसर माना जाता है. यहां मौजूद सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य घड़ियों में से एक है. इसकी मदद से सूर्य की चाल के आधार पर समय की गणना की जाती थी. जयपुर का जंतर-मंतर इतना खास है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है. यहां आज भी देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और प्राचीन भारतीय विज्ञान को करीब से समझते हैं.
दिल्ली का जंतर-मंतर सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि यह देश की राजधानी के बीचों-बीच स्थित है. इसे भी सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था. यहां कई बड़े खगोलीय यंत्र मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल कभी समय और ग्रहों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था. हालांकि, आज यह जगह अपने वैज्ञानिक महत्व के साथ-साथ सामाजिक आंदोलनों के लिए भी जानी जाती है. दिल्ली घूमने आने वाले पर्यटक अक्सर इस ऐतिहासिक जगह को अपनी यात्रा में शामिल करते हैं.
उज्जैन को प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था. यहां से ग्रहों और नक्षत्रों की गणना का विशेष महत्व रहा है. इसी वजह से सवाई जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में भी जंतर-मंतर का निर्माण कराया. उस समय उज्जैन की भौगोलिक स्थिति और वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए यह जगह बेहद खास मानी जाती थी. आज भी यहां इतिहास और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग पहुंचते हैं और इस प्राचीन वेधशाला को देखते हैं.
वाराणसी को हमेशा से ज्ञान और शिक्षा की नगरी माना जाता रहा है. इसी शहर में गंगा किनारे स्थित मान महल परिसर में जंतर-मंतर बनाया गया था. यह ऑब्जर्वेटरी इस बात का उदाहरण है कि उस दौर में धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में भी विज्ञान को कितना महत्व दिया जाता था. वाराणसी आने वाले लोग गंगा घाटों के साथ इस ऐतिहासिक जगह को भी देख सकते हैं.
मथुरा का जंतर-मंतर बाकी ऑब्जर्वेटरी से थोड़ा अलग है. समय के साथ इसका ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया और आज यह अपने पुराने स्वरूप में मौजूद नहीं है. हालांकि, इतिहास के पन्नों में इसका उल्लेख मिलता है और इसे सवाई जय सिंह द्वितीय की पांच प्रमुख ऑब्जर्वेटरी में गिना जाता है.
अगर आप जयपुर जाएं तो सम्राट यंत्र और वहां मौजूद विशाल उपकरणों को जरूर देखें. दिल्ली में जंतर-मंतर की वास्तुकला और इतिहास को समझें. उज्जैन में महाकाल मंदिर के साथ इस वैज्ञानिक धरोहर को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं. वहीं, वाराणसी में गंगा घाटों के साथ मान महल का जंतर-मंतर एक अलग अनुभव देता है.
आज जब दुनिया आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, तब ये जंतर-मंतर हमें याद दिलाते हैं कि भारत में विज्ञान और खगोल अध्ययन की परंपरा कितनी पुरानी रही है. पत्थरों से बने ये विशाल यंत्र सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें नहीं हैं, बल्कि उस दौर के वैज्ञानिकों की सोच, मेहनत और ज्ञान का प्रमाण हैं. यही वजह है कि सदियों बाद भी ये जगहें लोगों को हैरान करती हैं और भारत के गौरवशाली वैज्ञानिक इतिहास की कहानी सुनाती हैं.