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एक नहीं, भारत में हैं 5 जंतर-मंतर! दिल्ली के अलावा इन शहरों की कहानी जान रह जाएंगे हैरान

जंतर-मंतर का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में दिल्ली की मशहूर ऑब्जर्वेटरी की तस्वीर आती है. लेकिन भारत में सिर्फ एक नहीं, बल्कि पांच ऐतिहासिक जंतर-मंतर बनाए गए थे. जयपुर से लेकर वाराणसी तक फैली ये ऑब्जर्वेटरीज उस दौर की वैज्ञानिक सोच का शानदार उदाहरण हैं, जब न कंप्यूटर थे और न ही सैटेलाइट. फिर भी पत्थरों से बने विशाल यंत्रों की मदद से ग्रहों, तारों, समय और मौसम की जानकारी हासिल की जाती थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:34 PM IST
एक नहीं, भारत में हैं 5 जंतर-मंतर! दिल्ली के अलावा इन शहरों की कहानी जान रह जाएंगे हैरान

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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