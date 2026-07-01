/ग्लास ब्रिज पर चलने का अनोखा एक्सपीरियंस, भारत की ये जगहें हैं एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद; नजारा देख खुश हो जाएगा दिल

आजकल लोग कहीं भी सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि हर ट्रिप में कुछ नया और यादगार एक्सपीरियंस भी ढूंढते हैं. यही वजह है कि भारत के साथ ग्लोबल लेवल पर भी ग्लास ब्रिज का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां लोग सिर्फ नजारे देखने नहीं, बल्कि हवा में चलने जैसा फील लेने और शानदार फोटो और वीडियो बनाने भी पहुंचते हैं.
पारदर्शी कांच से बने इन ब्रिज पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप हवा में चल रहे हों. नीचे गहरी घाटियां, दूर तक फैले पहाड़ और चारों तरफ हरियाली इस सफर को और भी रोमांचक बना देती है. पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसे कई ग्लास ब्रिज बने हैं, जो अब टूरिस्ट्स के बीच तेजी से फेमस हो रहे हैं. चलिए जानते हैं भारत के कुछ सबसे रोमांचक ग्लास ब्रिज के बारे में, जहां एक बार जाना जिंदगी का यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है.
केरल के वागामोन में बना ग्लास ब्रिज एडवेंचर लवर्स के लिए किसी ड्रीम स्पॉट से कम नहीं है. यह खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बना हुआ है, जहां से नीचे गहरी घाटियों और दूर तक फैली हरियाली का शानदार व्यू दिखाई देता है. जैसे ही आप कांच के फर्श पर कदम रखते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और रोमांच कई गुना बढ़ जाता है. बारिश के मौसम में यहां का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है.
उत्तर पूर्व भारत में स्थित सिक्किम का पेलिंग स्काईवॉक देश के सबसे फेमस ग्लास ब्रिज में से एक है. यहां खड़े होकर आपको दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंघा का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है. साफ मौसम में यहां का व्यू इतना शानदार होता है कि लोग घंटों खड़े रहकर बस नजारे देखते रहते हैं और फोटो क्लिक करते हैं. यह जगह हर ट्रैवल लवर के लिए किसी ड्रीम स्पॉट जैसी है.
बिहार के नालंदा जिले में राजगीर नेचर सफारी के अंदर बना भारत का पहला कांच का स्काईवॉक ब्रिज है. यब ब्रिज पूरी तरह से पारदर्शी है. पांच पहाड़ियों के बीच बने इस पुल की कुल लंबाई करीब 85 फीट और चौड़ाई 6 फीट है. यह जमीन से लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका हुआ है. इस पर एक बार में केवल 40 लोग ही जा सकते हैं. इस पर चलते हुए नीचे देखना कड़ा जिगर वालों का ही काम है.
यह ग्लास ब्रिज केरल के वायनाड में स्थित कल्लाडी कप्पा पहाड़ियों की चोटी पर बना हुआ है. एक निजी रिसॉर्ट द्वारा संचालित यह दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय ग्लास ब्रिजों में से एक है. मानसून के दिनों में जब यहां कोहरा छा जाता है, तो इस पारदर्शी कांच पर चलना किसी रहस्यमयी दुनिया की सैर जैसा एहसास कराता है.
क्योंकि आज के समय में ट्रैवल सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस लेने का नाम बन गया है. ग्लास ब्रिज इसी ट्रेंड का हिस्सा हैं. यहां लोग रोमांच महसूस करते हैं और साथ ही सोशल मीडिया के लिए शानदार फोटो और वीडियो भी बनाते हैं. फैमिली, कपल्स और युवाओं के बीच इन जगहों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
अगर आप ग्लास ब्रिज घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें. मौसम की जानकारी पहले चेक करें, क्योंकि बारिश या तेज हवा में कई जगह एंट्री रोक दी जाती है. आरामदायक जूते पहनें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और भीड़ में धैर्य रखें. इससे आपका सफर ज्यादा सुरक्षित और मजेदार बनेगा.
अगर आप अपनी अगली ट्रिप में कुछ अलग और रोमांचक करना चाहते हैं, तो भारत के ये ग्लास ब्रिज जरूर एक्सप्लोर करें. यहां आपको नेचर की खूबसूरती, रोमांच का मजा और यादगार पल तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है. अगर ऊंचाई से डर नहीं लगता, तो ये जगहें आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.