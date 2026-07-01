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ग्लास ब्रिज पर चलने का अनोखा एक्सपीरियंस, भारत की ये जगहें हैं एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद; नजारा देख खुश हो जाएगा दिल

अगर आपको घूमने के साथ थोड़ा एडवेंचर भी पसंद है, तो भारत के ग्लास ब्रिज आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए. पारदर्शी कांच से बने इन ब्रिज पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप हवा में चल रहे हों. नीचे गहरी घाटियां, दूर तक फैले पहाड़ और चारों तरफ फैले खूबसूरत नजारे इस सफर को यादगार बना देते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:07 AM IST
ग्लास ब्रिज पर चलने का अनोखा एक्सपीरियंस, भारत की ये जगहें हैं एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद; नजारा देख खुश हो जाएगा दिल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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