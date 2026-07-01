/ग्लास ब्रिज पर चलने का अनोखा एक्सपीरियंस, भारत की ये जगहें हैं एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद; नजारा देख खुश हो जाएगा दिल

पारदर्शी कांच से बने इन ब्रिज पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप हवा में चल रहे हों. नीचे गहरी घाटियां, दूर तक फैले पहाड़ और चारों तरफ हरियाली इस सफर को और भी रोमांचक बना देती है. पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसे कई ग्लास ब्रिज बने हैं, जो अब टूरिस्ट्स के बीच तेजी से फेमस हो रहे हैं. चलिए जानते हैं भारत के कुछ सबसे रोमांचक ग्लास ब्रिज के बारे में, जहां एक बार जाना जिंदगी का यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है.