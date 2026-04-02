वो हिल स्टेशन जो कहलाता है स्विट्जरलैंड, जहां हर मौसम में है अलग ही जादू, क्या आप जानते हैं नाम?

क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में भी एक ऐसी जगह है, जिसे “स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया” कहा जाता है? जी हां, हिमाचल प्रदेश का यह हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती और हर मौसम में बदलते नजारों के लिए प्रसिद्ध है. यहां की ठंडी हवा, हरे-भरे मैदान और बर्फ से ढकी चोटियां देखने वाले हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. देश-विदेश से लोग साल में कई बार यहां घूमने आते हैं. अगर आपने अभी तक खज्जियार का अनुभव नहीं लिया, तो इस साल इसे अपनी यात्रा लिस्ट में जरूर शामिल करें.

खज्जियार में क्या खास है?

खज्जियार, डलहौजी के पास स्थित, घने देवदार के जंगलों और हरे-भरे मैदानों के लिए जाना जाता है. बर्फ से ढकी पहाड़ियां और साफ़ नीला आसमान इसे स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती देते हैं. स्थानीय लोग और पर्यटक मानते हैं कि यहां के नजारे सीधे यूरोप के पहाड़ों से आए लगते हैं. बजट की चिंता छोड़कर भी आप यहां आकर प्रकृति का असली मज़ा ले सकते हैं. यही कारण है कि खज्जियार हर साल हजारों ट्रैवलर्स को अपनी ओर खींचता है.

Add Zee News as a Preferred Source

घूमने के लिए क्या है आकर्षक?

खज्जियार केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि कई घूमने योग्य जगहों से भी भरा है. खज्जियार झील के किनारे बैठकर आप सुकून के पल बिता सकते हैं. इसके अलावा खज्जियार ग्राउंड पर खेल-कूद और पिकनिक का मज़ा लिया जा सकता है. प्राचीन खज्जी नाग मंदिर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. अगर आप हिमाचल प्रदेश की इस हिल स्टेशन की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो इन सभी जगहों का आनंद लेना न भूलें.

एडवेंचर के शौकीनों के लिए क्या है खास?

क्या आप एडवेंचर के शौकीन हैं? खज्जियार में पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और हॉर्स राइडिंग जैसी कई एक्टिविटीज की जा सकती हैं. यह जगह सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी परफेक्ट है. यहां के अनुभव से आपका शरीर और मन दोनों ही रिफ्रेश महसूस करेंगे. अगर आप इस साल हिमाचल की खूबसूरती और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो खज्जियार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.