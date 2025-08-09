भारत की इन सड़कों के सफर में थम जाएंगी सांसे, एडवेंचर लवर्स के लिए हैं बेस्ट

World’s most dangerous road: पहाड़ों पर घूमने फिरने के नाम पर हर कोई तैयार रहता है. बस कोई पहाड़ पर जाने की बात करे तो तुरंत मन उछल उठता है. पहाड़ों पर जाकर एडवेंचर करने के लिए भला कौन ही मना करेगा. पहाड़ों पर जाते हुए आपको कई रास्ते मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर होते हैं, कुछ रास्तें भयानक भी होते हैं वहीं आपको बर्फ से भरे भी कुछ रास्ते देखने को मिल जाएंगे, इन रास्तों से आपका रोमांच बढ़ जाएगा. वैसे तो एडवेंचर करने के लिए कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आज हम रोमांच पसंद लोगों को भारत के कुछ खतरनाक रास्तों के बारे में बताएंगे.

जोजिला दर्रा

ये रास्ता श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, ये रास्ता इतना पतला है कि एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ सीधा खड़ी चट्टान है, यह 3,528 मीटर की ऊंचाई जोजिला दर्रा पर जब आप जाएंगे तो आपकी सांसे रुक जाएंगी. जैसे ही रोड़ पर मोड़ आता है हर मोड़ पर एक डर बना रहता है. इस जगह से आपको आसमान बहुत करीब लगता है जैसे बादलों को अभी अपने हाथों से छु लोगे.

खारदुंग ला

यह रास्ता दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों में से एक है. आपको जानकर हैरान होगी कि ये रास्ता 5,359 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है. जब आप इस रास्ते पर जाते हैं तो आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है. पहाड़ भी इन्हीं बर्फ से लदे हुए दिखते हैं. अगर आपको एडवेंडर पसंद है या कहें तो आपको बाइकिंग करना अच्छा लगता है तो यह आपके लिए एक शानदार जगह हो सकती है.



नाथू ला दर्रा

सिक्किम का ये नाथू ला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है और यह रास्ता 4,310 मीटर की ऊंचाई पर है. आपको बता दें कि एक समय पर ये रास्ता सिल्क रूट का भी हिस्सा था और अगर आप यहां जाते हैं तो उसके लिए आपको परमिट लेना होगा. बर्फीले पहाड़ और घुमावदार रास्तों से जब आप घूमते हुए निकलेंगे तो यह आपकी यात्रा को रोमांच से भर देगा.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.