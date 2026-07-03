/न भीड़, न शोर-शराबा... यहां सिर्फ बहती है शांत हवा और दिखती हैं खूबसूरत वादियां! वायरल होने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

मेघालय का मावलिन्नोंग गांव दुनिया भर में अपनी साफ-सफाई के लिए जाना जाता है. इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांवों में गिना जाता है. यहां की गलियां, घर, बगीचे और आसपास का माहौल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि यह कोई साधारण गांव है. गांव में बना बांस का स्काई वॉक आसपास के जंगलों और दूर तक फैले मैदानों का शानदार नजारा दिखाता है. पास ही मौजूद लिविंग रूट ब्रिज इस जगह की सबसे बड़ी पहचान हैं. अगर आप प्रकृति और गांव की असली जिंदगी को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है.