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न भीड़, न शोर-शराबा... यहां सिर्फ बहती है शांत हवा और दिखती हैं खूबसूरत वादियां! वायरल होने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

अगर हर छुट्टी में आपकी मंजिल सिर्फ शिमला, मनाली, गोवा या जयपुर ही होती है, तो इस बार कुछ नया ट्राई करने का वक्त आ गया है. भारत में आज भी ऐसी कई जगहें मौजूद हैं, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है. यहां न टूरिस्ट की भीड़ मिलेगी, न सोशल मीडिया के लिए लाइन लगाए लोग. सिर्फ पहाड़, जंगल, नदियां, समुद्र और ऐसा सुकून, जिसे महसूस करने के बाद बार-बार लौटने का मन करेगा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:55 AM IST
न भीड़, न शोर-शराबा... यहां सिर्फ बहती है शांत हवा और दिखती हैं खूबसूरत वादियां! वायरल होने से पहले देख लें पूरी लिस्ट
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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