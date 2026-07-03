/न भीड़, न शोर-शराबा... यहां सिर्फ बहती है शांत हवा और दिखती हैं खूबसूरत वादियां! वायरल होने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

India Offbeat Travel Destinations: आजकल ट्रैवल का मतलब सिर्फ किसी मशहूर जगह पर जाकर फोटो खिंचवाना नहीं रह गया है. लोग अब ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं, जहां कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़, ट्रैफिक और भीड़ से दूर रहा जा सके.
भारत में ऐसे कई ऑफबीट डेस्टिनेशन हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यही वजह है कि इन जगहों की खूबसूरती अब भी काफी हद तक वैसी ही बनी हुई है, जैसी सालों पहले थी. अगर आप भी इस बार कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ये 7 जगहें आपकी अगली ट्रिप के लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं.
अरुणाचल प्रदेश का मेचुका उन जगहों में शामिल है, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों. करीब छह हजार फीट की ऊंचाई पर बसी यह घाटी चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे मैदानों और सियॉम नदी की खूबसूरती से घिरी हुई है. यहां सुबह बादल इतने करीब नजर आते हैं कि लगता है जैसे उन्हें हाथ से छू सकते हैं. अगर आपको शांत जगहें पसंद हैं, तो मेचुका आपको जरूर पसंद आएगा. यहां की लोकल संस्कृति भी देखने लायक है और गांवों की सादगी मन मोह लेती है.
मेघालय का मावलिन्नोंग गांव दुनिया भर में अपनी साफ-सफाई के लिए जाना जाता है. इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांवों में गिना जाता है. यहां की गलियां, घर, बगीचे और आसपास का माहौल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि यह कोई साधारण गांव है. गांव में बना बांस का स्काई वॉक आसपास के जंगलों और दूर तक फैले मैदानों का शानदार नजारा दिखाता है. पास ही मौजूद लिविंग रूट ब्रिज इस जगह की सबसे बड़ी पहचान हैं. अगर आप प्रकृति और गांव की असली जिंदगी को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है.
आंध्र प्रदेश का गंडिकोटा धीरे-धीरे ट्रैवलर्स की पसंद बन रहा है. पेन्ना नदी के किनारे बनी गहरी घाटियां और लाल चट्टानें इसे बेहद खास बनाती हैं. यही वजह है कि इसे भारत का ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है. यहां मौजूद पुराना किला इतिहास की झलक दिखाता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा कैमरे में कैद करने लायक होता है. अगर आपको एडवेंचर और फोटोग्राफी पसंद है, तो गंडिकोटा जरूर घूमना चाहिए.
लद्दाख का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में लेह या पैंगोंग झील आती है, लेकिन लिकिर वैली अब भी भीड़ से काफी दूर है. ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और दूर-दूर तक फैली खामोशी इस घाटी की सबसे बड़ी खूबसूरती है. यहां ट्रैकिंग करने वालों के लिए शानदार रास्ते हैं. जो लोग नेचर के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. लेह से टैक्सी के जरिए कुछ घंटों में यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.
अगर आपको समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना पसंद है, लेकिन गोवा की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो कर्नाटक का गोकर्ण शानदार ऑप्शन है. यहां ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच जैसे खूबसूरत समुद्र तट हैं. साफ पानी, शांत माहौल और कम भीड़ की वजह से यहां समय बिताने का अलग ही आनंद मिलता है. यहां बीच ट्रैकिंग भी काफी लोकप्रिय है. साथ ही आप लोकल खाने और कर्नाटक की संस्कृति को भी करीब से महसूस कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश का मांडू इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. यहां के किले, महल और पुरानी इमारतें आज भी बीते दौर की कहानी सुनाती हैं. बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी ने इस जगह को और भी खास बना दिया है. मानसून के मौसम में मांडू की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. हरियाली से ढके पुराने महल और बादलों से घिरी पहाड़ियां यहां आने वाले हर पर्यटक को अपनी ओर खींच लेती हैं.
ऊटी और कोडाइकनाल की चर्चा तो हर कोई करता है, लेकिन तमिलनाडु का यरकौड अब भी कम लोगों की नजर में आया है. कॉफी के बागान, ठंडी हवा, छोटी-छोटी झीलें और शांत माहौल इसे बेहद खास बनाते हैं. यहां बोटिंग, ट्रैकिंग और नेचर वॉक का अलग ही मजा है. अगर आप परिवार या पार्टनर के साथ सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो यरकौड बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
इन सभी जगहों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां अभी भी जरूरत से ज्यादा टूरिस्ट नहीं पहुंचते. इसलिए यहां का प्राकृतिक माहौल काफी हद तक सुरक्षित और शांत बना हुआ है. यहां आपको भीड़ की जगह सुकून मिलेगा, होटल के बाहर लंबी लाइनें नहीं मिलेंगी और हर जगह फोटो लेने के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा इन जगहों पर लोकल संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है. यहां के लोग, उनका रहन-सहन, खाना और परंपराएं ट्रिप को सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहने देतीं, बल्कि एक नया अनुभव बना देती हैं.
अगर इस बार आपकी योजना सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही जगहों तक जाने की नहीं है, बल्कि कुछ नया देखने और महसूस करने की है, तो इन ऑफबीट डेस्टिनेशन को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें. हो सकता है कि कुछ साल बाद यही जगहें भी हजारों टूरिस्ट से भर जाएं. इसलिए अगर भीड़ से पहले इनकी असली खूबसूरती देखनी है, तो अगली छुट्टियों में इन अनदेखे कोनों की तरफ जरूर निकल पड़िए.