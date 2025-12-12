सर्दियों में Gen Z में घूमने की दीवानगी! पार्टनर-फैमिली संग सबसे ज्यादा कहां ट्रैवल कर रहे भारतीय? Airbnb का चौंकाने वाले आंकड़े

Airbnb survey 2025: एयरबीएनबी की 2025 विंटर ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट बताती है कि भारत अब सर्दियों के सफरों का दीवाना हो चुका है. हर साल 55% भारतीय विंटर ट्रिप की प्लानिंग करते हैं. हाइब्रिड वर्क, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल और फीलिंग से भरी हुई चाहत लोगों को ठंड के दिनों में ज्यादा यात्रा करने के लिए प्रेरित कर रही है. ठंडी हवा, साफ मौसम और खूबसूरत विंटर लैंडस्केप्स ने इस सीजन को लोगों का फेवरेट बना दिया है.

भारतीय सर्दियों में किस वजह से निकल रहे हैं घूमने?

सर्वे बताता है कि इंडियंस विंटर में सिर्फ छुट्टियों के लिए नहीं, बल्कि खुद को तरोताजा करने के लिए भी यात्रा करते हैं. करीब 30% लोग सीजनल फेस्टिव हॉलिडे मनाने निकलते हैं, लगभग 30% सिर्फ रिलैक्स करने जाते हैं और 20% लोग कल्चरर या सीजनल अनुभवों की तलाश में ट्रैवल करते हैं. यानी विंटर सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि खुद को रीचार्ज करने का समय बन चुका है.

क्या Gen Z और मिलेनियल्स इस ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं आगे?

रिपोर्ट में यह साफ होता है कि कुल विंटर ट्रैवलर्स में लगभग आधी संख्या जेनजेड Gen Z मिलेनियल्स की है. ये युवा ठंडे मौसम, खूबसूरत नजारों और आरामदायक माहौल के कारण विंटर ट्रैवल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. उनके लिए सर्दियां लाइफस्टाइल एक्सप्रेशन का हिस्सा बन चुकी हैं. सर्वे के अनुसार भारतीय आज भी सबसे ज्यादा अपने करीबियों के साथ यात्रा करना पसंद करते हैं. लगभग 50% लोग अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ ट्रैवल करते हैं, एक-तिहाई दोस्त के साथ जाते हैं और करीब 30% मल्टी-जनरेशनल फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं. यह बताता है कि ट्रैवल अब परिवार और दोस्तों को जोड़ने का माध्यम बन चुका है.

इस बार किन जगहों की ओर आकर्षित हो रहे हैं भारतीय?

एयरबीएनबी की सर्च डाटा बताती है कि लोग ऐसे डेस्टिनेशन चुन रहे हैं जहां नेचर, गर्माहट और संस्कृति तीनों का मेल मिले. गोवा, केरल, वर्कला, कोच्चि और साउथ गोवा जैसे बीच डेस्टिनेशन सबसे ऊपर हैं. वहीं पहाड़ों में मनाली, मसूरी और ऋषिकेश सर्दियों की क्लासिक चॉइस बनी हुई हैं. उदयपुर, जयपुर, वाराणसी और वृंदावन जैसे शहर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभवों की वजह से युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

क्या भारतीय ट्रैवल कल्चर अब बदल रहा है तेजी से?

एयरबीएनबी इंडिया के हेड अमनप्रीत बजाज के अनुसार भारतीय अब स्पॉन्टेनियस और इमर्सिव ट्रैवल अनुभव चाहते हैं. लोग बड़ी विला, अनोखे होमस्टे और उन जगहों की तलाश में हैं जहां उन्हें अपनापन महसूस हो. सर्वे ये भी दिखाता है कि ट्रैवल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीयों की रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है.