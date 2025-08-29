250 से ज्यादा पुल, 208 मोड़ और 16 सुरंगें... कछुए की चाल से चलती है भारत की ये ट्रेन, 46 KM के लिए लेती है 5 घंटे का समय

Slowest train in India: भारतीय देश में कहीं सफर करते हैं तो बस की जगह ट्रेन से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बस से काफी ज्यादा होती है. ऐसे में आप कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं. हालांकि हम आपको आज देश की ऐसी ट्रेन के बारे में बताएंगे, जो इतनी धीमी रफ्तार से चलती है कि आप भी इसे देखकर ये कहने लगेंगे कि यह तो कछुए की चाल चल रही है. इसकी रफ्तार औसतन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम है. यहां लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है. इसे भारत की सबसे धीमी ट्रेन भी कहा जाता है.

भारत की सबसे धीमी ट्रेन

मेट्टुपलयम से ऊटी के लिए चलने वाली नीलगिरि पैसेंजर भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है. दरअसस यह ट्रेन 46 किलोमीटर के सफर के लिए 5 घंटे से ज्यादा का समय ले लेती है. इसका मतलब है कि इसकी औसत रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम है. यह ट्रेन मेट्टुपलयम और ऊटी के बीच चलती है, जो कि नीलगिरि माउंटेन रेलवे का हिस्सा है. वहीं इस रेलवे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है. नीलगिरि माउंटेन रेलवे भारत की चार ऐतिहासिक माउंटेन रेलवे में से एक है. यह ट्रेन कुन्नूर होते हुए ऊटी पहुंचती है.

धीमी रफ्तार से चलने का कारण

इस ट्रेन की धीमी रफ्तार का मुख्य कारण इसका रास्ता है. यह ट्रेन पहाड़ी और कठिन इलाकों से होकर गुजरती है. इस बीच खतरनाक मोड़, ढलान और खड़ी चढ़ाई भी पड़ती है. जहां रास्ते में 250 से ज्यादा पुल, 208 मोड़ और 16 सुरंगें आती हैं. इन कठिन रास्तों के कारण, ट्रेन को बहुत सावधानी चलाना पड़ता है. वहीं सुरक्षा के कारणों से ही ट्रेन की स्पीड भी लिमिट में रखी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस ट्रेन में सफर का अनुभव

लोगों के लिए इस ट्रेन में सफर करना काफी किसी ट्रिप से कम नहीं है. बता दें कि ट्रेन स्लो चलने के कारण ही सभी पेसेंजर्स आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद ले पाते हैं. रास्ते में जंगल, चाय के बागान और हरियाली से भरे पहाड़ पड़ते हैं, जो सफर को खूबसूरत बना देते हैं.

अंग्रेजों ने बनाई थी ट्रेन

भारत की सबसे स्लो स्पीड वाली ट्रेन और रेलने लाइन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी. जहां इसका प्रपोजल तो 1854 में ही रख दिया गया था, लेकिन मुश्किल रास्तों के चलते 1891 में इसका निर्माण शुरू किया गया. वहीं 1908 में इसका निर्माण पूरा हुआ.