केवल सर्दियों में ही दिखता है भारत का ये अद्भुत नजारा, 'रहस्यमयी विंटर लाइन' देखने पहुंचते हैं लाखों लोग..

Winter Line Mussoorie: भारत बेहद खूबसूरत देश हैं, यहां के कोने-कोने में प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगी. लेकिन यहां कुछ ऐसे भी दृश्य हैं, जो केवल खास मौसम में ही देखने को मिलते हैं. ऐसी ही एक अनोखी और आकर्षक दृश्य है 'विंटर लाइन', जो केवल सर्दियों में हर साल उत्तराखंड के चुनिंदा स्थानों पर दिखाई देती है. आपको बता दें, इसे देखने के लिए देश-विदेश से हजारों की संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि विंटर लाइन क्या है और इसे कहां देखा जा सकता है?

क्या है विंटर लाइन?

विंटर लाइन एक एटमॉस्फेरिक नेचुरल फेनोमेनन है, जो सनसेट के दौरान आसमन में एक चमकदार क्षैतिज चमकीली पट्टी के रूप में दिखाई देती है. यह पट्टी रियल होराइजन से ऊपर बनती है. इस वजह से ही इसे 'फॉल्स होराइजन' भी कहा जाता है. यह लाल, सुनहरे और नारंगी रंगों के अद्भुत मिश्रण से बना एक हृश्य है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में किसी ने रंगों की लकीर खींच दी है. इसकी यह खासियत इसे भारत के सबसे दुर्लभ नेचुरल नजारों में शामिल करती है.

कैसे बनती है ये अनोखी लाइन?

विंटर लाइन बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तापमान, वायुदाब और पहाड़ी भूगोल का अनोखा मेल. दरअसल, सर्दियों के दौरान ठंडी और गर्म हवाओं की परतें आपसे में मिलती हैं, जिस कारण वातावरण में एक अलग तरह का अपवर्तन होता है. वहीं उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियां इस घटना का और क्लीर बना देती हैं. जैसे ही सूरज ढलते लगता है, वैसे ही ये हवा की परतों से गुजरती रोशनी होरिजन के ऊपर एक अलग पट्टी बनाती है, जो देखने पर किसी जादुई लाइट लाइन जैसी लगती है.

भारत में कहां दिखती है विंटर लाइन?

पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह हैं, जहां विंटर लाइन नजर आती है. वहीं भारत उन चुनिंदा जगहों में से एक है. विंटर लाइन भारत के मसूरी, चकराता और नैनीताल जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी शहरों में देखने को मिलता है. खासतौर पर मसूरी को विंटर लाइन का घर माना जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट केवल इस घटना को देखने आते हैं. सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत सी तस्वीरें वायरल होती हैं, जो लोगों को इसकी ओर आकर्षित करती है. आपको बता दें, विंटर लाइन नवंबर से दिसंबर के बीच ही दिखाई देती है.