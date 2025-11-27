Advertisement
trendingNow13020020
Hindi Newsट्रैवल

केवल सर्दियों में ही दिखता है भारत का ये अद्भुत नजारा, 'रहस्यमयी विंटर लाइन' देखने पहुंचते हैं लाखों लोग..

India Winter Line: भारत, दुनिया भर के उन जगहों में आता है, जहां विंटर लाइन देखी जा सकती है. यह एक अनोखी और बेहद आकर्षक दृश्य है. इस खबर में हम आपको भारत में दिखने वाली विंटर लाइन के बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केवल सर्दियों में ही दिखता है भारत का ये अद्भुत नजारा, 'रहस्यमयी विंटर लाइन' देखने पहुंचते हैं लाखों लोग..

Winter Line Mussoorie: भारत बेहद खूबसूरत देश हैं, यहां के कोने-कोने में प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगी. लेकिन यहां कुछ ऐसे भी दृश्य हैं, जो केवल खास मौसम में ही देखने को मिलते हैं. ऐसी ही एक अनोखी और आकर्षक दृश्य है 'विंटर लाइन', जो केवल सर्दियों में हर साल उत्तराखंड के चुनिंदा स्थानों पर दिखाई देती है. आपको बता दें, इसे देखने के लिए देश-विदेश से हजारों की संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि विंटर लाइन क्या है और इसे कहां देखा जा सकता है?

 

क्या है विंटर लाइन?
विंटर लाइन एक एटमॉस्फेरिक नेचुरल फेनोमेनन है, जो सनसेट के दौरान आसमन में एक चमकदार क्षैतिज चमकीली पट्टी के रूप में दिखाई देती है. यह पट्टी रियल होराइजन से ऊपर बनती है. इस वजह से ही इसे 'फॉल्स होराइजन' भी कहा जाता है. यह लाल, सुनहरे और नारंगी रंगों के अद्भुत मिश्रण से बना एक हृश्य है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में किसी ने रंगों की लकीर खींच दी है. इसकी यह खासियत इसे भारत के सबसे दुर्लभ नेचुरल नजारों में शामिल करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे बनती है ये अनोखी लाइन?
विंटर लाइन बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तापमान, वायुदाब और पहाड़ी भूगोल का अनोखा मेल. दरअसल, सर्दियों के दौरान ठंडी और गर्म हवाओं की परतें आपसे में मिलती हैं, जिस कारण वातावरण में एक अलग तरह का अपवर्तन होता है. वहीं उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियां इस घटना का और क्लीर बना देती हैं. जैसे ही सूरज ढलते लगता है, वैसे ही ये हवा की परतों से गुजरती रोशनी होरिजन के ऊपर एक अलग पट्टी बनाती है, जो देखने पर किसी जादुई लाइट लाइन जैसी लगती है. 

 

भारत में कहां दिखती है विंटर लाइन?
पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह हैं, जहां विंटर लाइन नजर आती है. वहीं भारत उन चुनिंदा जगहों में से एक है. विंटर लाइन भारत के मसूरी, चकराता और नैनीताल जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी शहरों में देखने को मिलता है. खासतौर पर मसूरी को विंटर लाइन का घर माना जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट केवल इस घटना को देखने आते हैं. सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत सी तस्वीरें वायरल होती हैं, जो लोगों को इसकी ओर आकर्षित करती है. आपको बता दें, विंटर लाइन नवंबर से दिसंबर के बीच ही दिखाई देती है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Winter Line IndiaWinterline from Mussoorie

Trending news

जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
Brahmos
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
Karnataka News
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार