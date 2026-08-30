/भारत की 7 खूबसूरत जगहें, जहां आम लोगों की नो-एंट्री! भूलकर भी न करें जाने की कोशिश

भारत में पहाड़ों से लेकर समुद्र, जंगलों से लेकर रेगिस्तान तक ऐसा बहुत कुछ है, जिसे देखने के लिए हर साल देश-विदेश से टूरिस्ट पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर आप रोमांचित तो हो सकते हैं, लेकिन वहां घूमने के लिए पहुंच नहीं सकते.
इन जगहों पर आम टूरिस्ट की एंट्री रोकने के पीछे अलग-अलग वजहें हैं. कुछ इलाके देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, जबकि कुछ जगहों पर इंसानी दखल से प्रकृति या वहां रहने वाले समुदायों को नुकसान पहुंच सकता है. आइए जानते हैं ऐसी ही 7 जगहों के बारे में.
अंडमान-निकोबार का बैरन आइलैंड भारत के सबसे अनोखे स्थानों में शामिल है. इसकी खासियत यह है कि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है. यह जगह देखने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही संवेदनशील भी है. टूरिस्ट समुद्र से नाव के जरिए द्वीप और ज्वालामुखी को दूर से देख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर द्वीप पर उतरकर घूमने की इजाजत नहीं होती. इसका मतलब यहां का नजारा लेना है, तो दूरी बनाए रखना ही नियम है.
मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में मौजूद Bhabha Atomic Research Centre यानी BARC देश के प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में से एक है. बाहर से देखने पर यह मुंबई का एक सामान्य हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर जाना आम टूरिस्ट के लिए संभव नहीं है. सिक्योरिटी कारणों से यहां एंट्री सिर्फ अधिकृत कर्मचारियों और जरूरी परमिशन रखने वाले लोगों को मिलती है. इसलिए इसे घूमने की जगह समझकर पहुंचना सही नहीं होगा.
अंडमान-निकोबार का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया के सबसे अलग-थलग रहने वाले आदिवासी समुदायों में से एक, सेंटिनलीज का घर है. इस द्वीप पर बाहरी लोगों के जाने पर सख्त रोक है. इसका मकसद सिर्फ उस समुदाय को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसी बीमारियों से भी सुरक्षित रखना है, जिनसे उनके शरीर का पहले सामना नहीं हुआ. सरकार ने इस इलाके में बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़े नियम बनाए हैं. इसलिए रोमांच या जिज्ञासा के नाम पर यहां पहुंचने की कोशिश करना गंभीर परेशानी खड़ी कर सकता है.
लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन सैन्य क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां भारतीय सेना की मौजूदगी के कारण पूरा इलाका आम टूरिस्ट के लिए खुला नहीं है. सियाचिन के कुछ हिस्सों और बेस कैंप से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों को लेकर समय-समय पर अनुमति दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ग्लेशियर के सैन्य क्षेत्र में घूम सकता है. यहां सुरक्षा सबसे ऊपर है. संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए संबंधित अथॉरिटी की अनुमति और तय नियमों का पालन जरूरी होता है.
निकोबार द्वीप समूह के कई इलाके ट्राइबल रिजर्व के तहत आते हैं. यहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की जीवनशैली और उनकी सुरक्षा को देखते हुए बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध हैं. कुछ संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए सरकारी परमिशन या जरूरी परमिट की जरूरत पड़ती है. विदेशी नागरिकों के लिए भी कई जगहों पर अलग और ज्यादा सख्त नियम लागू होते हैं. इन प्रतिबंधों का मकसद किसी टूरिस्ट को परेशान करना नहीं, बल्कि सदियों से इन इलाकों में रह रहे समुदायों और उनके वातावरण को बाहरी दखल से बचाना है.
तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित Indira Gandhi Centre for Atomic Research यानी IGCAR देश के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च संस्थानों में शामिल है. यह कोई पब्लिक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. यहां रिसर्च और दूसरी संवेदनशील गतिविधियां होती हैं, इसलिए आम लोगों की एंट्री पर रोक रहती है. यहां सिर्फ अधिकृत कर्मचारी या संबंधित अनुमति वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे संवेदनशील संस्थानों में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी होता है.
उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क हिमालय की शानदार प्राकृतिक खूबसूरती और जैव विविधता के लिए जाना जाता है. लेकिन इस पूरे इलाके को एक सामान्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझना सही नहीं होगा. नंदा देवी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तय नियमों के तहत ट्रेकिंग या विजिट की अनुमति मिल सकती है, लेकिन इनर सैंक्चुअरी में आम पर्यटकों की एंट्री बैन है. इसका बड़ा कारण यहां के बेहद संवेदनशील हिमालयी इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना है. ज्यादा इंसानी दखल से इस इलाके के नेचुरल बैलेंस पर असर पड़ सकता है.
इन सातों जगहों को एक ही वजह से 'नो-एंट्री जोन' कहना सही नहीं होगा. हर लोकेशन के पीछे अलग कारण और अलग नियम हैं. BARC और IGCAR जैसे संस्थानों में न्यूक्लियर सिक्योरिटी अहम है. सियाचिन में देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. वहीं नॉर्थ सेंटिनल और निकोबार ट्राइबल रिजर्व में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा जरूरी है. इसी तरह नंदा देवी में पर्यावरण और बैरन आइलैंड में सुरक्षा से जुड़े कारण अहम हैं.
आज सोशल मीडिया की वजह से दुनिया की लगभग हर जगह की तस्वीर और वीडियो हमारे मोबाइल तक पहुंच जाती है. लेकिन किसी जगह को ऑनलाइन देख पाना और वहां जाकर घूम पाना दो अलग बातें हैं. अगर किसी संवेदनशील या प्रतिबंधित इलाके को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, तो पहले उसके मौजूदा नियम, परमिट और एंट्री कंडीशन जरूर चेक करें. क्योंकि कुछ जगहों की खूबसूरती को करीब से देखने की नहीं, बल्कि सुरक्षित दूरी से सम्मान करने की जरूरत होती है. भारत की ये जगहें इसी बात की याद दिलाती हैं कि हर इलाका इंसानों के घूमने के लिए नहीं बना है.