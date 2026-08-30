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भारत की 7 खूबसूरत जगहें, जहां आम लोगों की नो-एंट्री! भूलकर भी न करें जाने की कोशिश

भारत में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी भी हैं जहां आम टूरिस्ट के कदम पहुंचना मना है. कहीं देश की सुरक्षा सबसे बड़ी वजह है, तो कहीं आदिवासी समुदायों और पर्यावरण को बचाने के लिए एंट्री रोक दी गई है. इन जगहों पर जाने के लिए खास परमिशन की जरूरत पड़ती है और कुछ इलाकों में आम लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह बैन है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 30, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:33 PM IST
भारत की 7 खूबसूरत जगहें, जहां आम लोगों की नो-एंट्री! भूलकर भी न करें जाने की कोशिश
Image Credit: भारत की ये 7 जगहें हैं &#039;नो-एंट्री जोन&#039;! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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