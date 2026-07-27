/नीला पानी और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा! भारत की ये 7 झीलें हैं घूमने के लिए बेस्ट, खूबसूरती कर देगी दिल खुश

अगर आप इन झीलों की यात्रा करने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें. सबसे पहले वहां के मौसम की जानकारी जरूर लें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. गर्म कपड़े, रेन जैकेट, आरामदायक ट्रैकिंग शूज और जरूरी दवाइयां साथ रखें. ऊंचाई वाले इलाकों में धीरे-धीरे सफर करें, ताकि शरीर वहां के माहौल में आसानी से ढल सके. सबसे जरूरी बात, जहां भी जाएं वहां साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें. प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट या दूसरा कचरा झीलों के आसपास बिल्कुल न छोड़ें. प्रकृति की खूबसूरती तभी बनी रहेगी, जब हर पर्यटक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा. अगर इस बार छुट्टियों में कुछ नया देखने का मन है, तो भारत की ये सात खूबसूरत झीलें आपके सफर को यादगार बना सकती हैं. यहां का साफ पानी, पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत माहौल आपको कुछ दिनों के लिए शहर की भागदौड़ पूरी तरह भुला देगा.