/नीला पानी और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा! भारत की ये 7 झीलें हैं घूमने के लिए बेस्ट, खूबसूरती कर देगी दिल खुश

भारत सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों और पहाड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार झीलों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है. देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई झीलें हैं, जिनका पानी इतना साफ है कि पहली नजर में किसी पोस्टकार्ड की तस्वीर जैसा लगता है.
अगर आप भी शहर की भीड़, ट्रैफिक और रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ दिन दूर सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो ये झीलें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. यहां सिर्फ नेचर ही नहीं, बल्कि एडवेंचर, फोटोग्राफी और रिलैक्सेशन का भी शानदार मौका मिलता है.
लद्दाख की पैंगोंग झील भारत की सबसे मशहूर झीलों में गिनी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दिनभर में इसका रंग कई बार बदलता हुआ दिखाई देता है. कभी गहरा नीला, कभी हल्का फिरोजी और कभी हरा-सा रंग इसे और भी खास बना देता है. करीब चार हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद यह झील पहाड़ों के बीच किसी सपने जैसी दिखाई देती है. यहां सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता है. गर्मियों के महीनों में यहां घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है.
सिक्किम की गुरुडोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में शामिल है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच मौजूद यह झील अपनी शांत खूबसूरती के लिए जानी जाती है. यहां का साफ पानी और ठंडी हवा हर यात्री को अलग अनुभव देती है. ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से यहां जाने से पहले मौसम और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होता है.
अगर आपको भीड़भाड़ से दूर शांत जगहें पसंद हैं, तो लद्दाख की त्सो मोरीरी झील आपके लिए बिल्कुल सही है. यह झील पहाड़ों के बीच फैली हुई है और यहां का साफ पानी दूर तक चमकता दिखाई देता है. आसपास कई दुर्लभ पक्षी और जंगली जानवर भी देखे जा सकते हैं. यही वजह है कि नेचर लवर्स और बर्ड वॉचर्स के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है.
हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल झील को मून लेक भी कहा जाता है. ऊपर से देखने पर इसका आकार आधे चांद जैसा दिखाई देता है. स्पीति घाटी के पास मौजूद यह झील ट्रैकिंग पसंद करने वालों की पहली पसंद मानी जाती है. यहां का शांत माहौल और साफ पानी पहाड़ों की तस्वीर को और भी खूबसूरत बना देता है. रात के समय यहां आसमान में चमकते लाखों तारे अलग ही अनुभव देते हैं.
उत्तराखंड का सातताल एक नहीं, बल्कि सात छोटी-छोटी मीठे पानी की झीलों का समूह है. घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए शानदार मानी जाती है. यहां बर्ड वॉचिंग, कयाकिंग और नेचर वॉक जैसी कई एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है. मानसून में यहां की हरियाली और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है.
मणिपुर की लोकटक झील भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में शामिल है. इसकी पहचान यहां मौजूद तैरते हुए घास के टापुओं से है, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'फुमदी' कहा जाता है. यहां बोटिंग करते समय ऐसा लगता है, जैसे झील के बीच छोटे-छोटे द्वीप तैर रहे हों. प्रकृति को करीब से देखने वाले यात्रियों के लिए यह जगह बेहद खास मानी जाती है.
मेघालय के डावकी इलाके में बहने वाली उमंगोट नदी अपनी अद्भुत साफ-सफाई की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. कई लोग इसे झील जैसा ही अनुभव मानते हैं, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देता है. यहां चलती हुई नावें पानी के ऊपर नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ज्यादातर तस्वीरें इसी जगह की होती हैं. सर्दियों और मानसून के बाद यहां का नजारा सबसे ज्यादा आकर्षक होता है.
अगर आप इन झीलों की यात्रा करने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें. सबसे पहले वहां के मौसम की जानकारी जरूर लें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. गर्म कपड़े, रेन जैकेट, आरामदायक ट्रैकिंग शूज और जरूरी दवाइयां साथ रखें. ऊंचाई वाले इलाकों में धीरे-धीरे सफर करें, ताकि शरीर वहां के माहौल में आसानी से ढल सके. सबसे जरूरी बात, जहां भी जाएं वहां साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें. प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट या दूसरा कचरा झीलों के आसपास बिल्कुल न छोड़ें. प्रकृति की खूबसूरती तभी बनी रहेगी, जब हर पर्यटक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा. अगर इस बार छुट्टियों में कुछ नया देखने का मन है, तो भारत की ये सात खूबसूरत झीलें आपके सफर को यादगार बना सकती हैं. यहां का साफ पानी, पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत माहौल आपको कुछ दिनों के लिए शहर की भागदौड़ पूरी तरह भुला देगा.