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नीला पानी और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा! भारत की ये 7 झीलें हैं घूमने के लिए बेस्ट, खूबसूरती कर देगी दिल खुश

अगर इस बार छुट्टियों में किसी ऐसी जगह जाने का प्लान बना रहे हैं, जहां चारों तरफ हरियाली हो, पहाड़ों की ठंडी हवा हो और पानी इतना साफ हो कि नीचे तक दिखाई दे, तो भारत की ये खूबसूरत झीलें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. लद्दाख से लेकर मेघालय और सिक्किम से लेकर हिमाचल तक फैली ये झीलें सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि शांत माहौल और शानदार नेचर एक्सपीरियंस के लिए भी मशहूर हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:11 PM IST
नीला पानी और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा! भारत की ये 7 झीलें हैं घूमने के लिए बेस्ट, खूबसूरती कर देगी दिल खुश

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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