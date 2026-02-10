Advertisement
नॉर्थ से साउथ तक: इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ले जाएं इन 5 हॉटस्पॉट्स पर, प्यार में लग जाएंगे चार चांद!

नॉर्थ से साउथ तक: इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ले जाएं इन 5 'हॉटस्पॉट्स' पर, प्यार में लग जाएंगे चार चांद!

Valentine’s Day: भारत के प्रमुख शहरों में लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने प्यार के इस मौसम को बेहद खास बनाने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. चाहे आप पुणे की ऊंची इमारतों के बीच रूफटॉप डिनर करना चाहें या दिल्ली में लाइव संगीत के साथ ब्रंच का आनंद लेना चाहें, इस बार हर कपल के लिए कुछ न कुछ खास है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:00 AM IST
नॉर्थ से साउथ तक: इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ले जाएं इन 5 'हॉटस्पॉट्स' पर, प्यार में लग जाएंगे चार चांद!

Valentine’s Day 2026: इस साल वैलेंटाइन डे केवल एक डिनर तक सीमित नहीं है. भारत के प्रमुख शहरों में लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने प्यार के इस मौसम को बेहद खास बनाने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. चाहे आप पुणे की ऊंची इमारतों के बीच रूफटॉप डिनर करना चाहें या दिल्ली में लाइव संगीत के साथ ब्रंच का आनंद लेना चाहें, इस बार हर कपल के लिए कुछ न कुछ खास है. चलिए हम आपको ऐसे पांच शहरों के बारे में बताते हैं जहां पर वेलेन्टाइंस डे पर अपने पार्टनर को डेट के लिए ले जा सकते हैं.

पुणे

पुणे के आसमान के नीचे कानरॉड अपने रेस्टोरेंट्स में 'दे वेलेन्टाइन टेबल' लेकर आया है. मेहमानों के लिए 6-कोर्स का एक शानदार सफर तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत 'लव एट फर्स्ट साइट' से होगी. यहां 'फॉरबिडन किस' और 'डार्क मिडनाइट' जैसे दिलचस्प नामों वाले पकवान परोसे जाएंगे. वहीं, एशियाई खाने के शौकीनों के लिए कोजी में खास सिचुआन फ्लेवर्स का मेन्यू तैयार है. इसके अलावा, यहां 'क्यूपिड्स एलिक्सिर नाम का एक खास कॉकटेल वीक भी चल रहा है, जहां कपल्स को खास सर्विंग ट्रे में रोमांटिक ड्रिंक्स परोसी जाएंगी.

यह भी पढ़ें: Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

बेंगलुरु

भारत का पसंदीदा इंडो-चाइनीज चेन 'चाउमैन' इस बार खाने के जरिए लोगों को जोड़ने की कहानी पेश कर रहा है. संस्थापक देबादित्य चौधरी के अनुसार, यह ब्रांड हमेशा से संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक रहा है. इस वैलेंटाइन डे पर, चाउमैन न केवल रोमांस बल्कि दोस्ती और परिवार के साथ भी 'कनेक्शन' मनाने का मौका दे रहा है. कोलकाता से लेकर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर तक इसके 40 से ज्यादा आउटलेट्स पर आप खास जायकों का आनंद ले सकते हैं.

इंदौर

इंदौर में शेरटन ग्रैंड पैलेस 'The Week of Warmth' मना रहा है. 8 से 13 फरवरी तक चलने वाले इस जश्न में 'लैला मजनू कोफ्ता' और 'हीर रांझा पुलाव' जैसे अनोखे पकवान परोसे जा रहे हैं. 14 फरवरी को यहां का माहौल और भी रूमानी हो जाएगा जब सिंगर कपल्स की लाइव परफॉर्मेंस और पूल साइड पर तारों की छांव में डिनर का आयोजन होगा. यहां का 'शाहजहानी निहारी' और 'स्ट्रॉबेरी रसमलाई' इस शाम को और भी मीठा बना देंगे.

नोएडा

नोएडा के सेक्टर 15A में स्थित Baroak इस बार 'धीमे रोमांस' और 'गहरे जुड़ाव' पर ध्यान दे रहा है. यहां की शाम को बिना किसी जल्दबाजी के बिताने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कैंडललाइट टेबल्स, खास तौर पर कपल्स के लिए बनाए गए कॉकटेल और पुराने रोमांटिक गानों से लेकर एकोस्टिक म्यूजिक तक, यहां का माहौल आपको शहर के शोर-शराबे से दूर एक सुकून भरी दुनिया में ले जाएगा. यहां की डायरेक्टर स्मृति मिश्रा का कहना है कि यह शाम यादों को संजोने के बारे में है.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: सुबह-सुबह एक गाना सुन लो तो दिनभर उसी की रट क्यों लगाते हैं आप? नहीं पता तो जान लो

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली के कोजी बॉक्स (Cosy Box) ने पूरे दिन का एक शानदार प्लान तैयार किया है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक यहां एक इंटरैक्टिव ब्रंच होगा, जिसमें मेहमानों के लिए फ्लावर स्टॉल और ब्रेसलेट बनाने जैसे एक्टिविटीज होंगी. रात 9 बजे के बाद यह जगह पूरी तरह बदल जाएगी, जहाँ पियानो, सैक्सोफोन और वायलिन की धुनों के बीच कैंडललाइट डिनर का आयोजन होगा. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो संगीत और शांति के साथ अपना वैलेंटाइन मनाना चाहते हैं.

