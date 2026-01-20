Advertisement
trendingNow13080866
Hindi Newsट्रैवलदेश की इकोनॉमी का नया ग्रोथ इंजन बना टूरिज्म सेक्टर; GDP में 8% तक योगदान, अब टियर-2 और टियर-3 शहरों पर सरकार की नजर

देश की इकोनॉमी का नया ग्रोथ इंजन बना टूरिज्म सेक्टर; GDP में 8% तक योगदान, अब टियर-2 और टियर-3 शहरों पर सरकार की नजर

भारत का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेजी से बढ़कर GDP में 7–8% योगदान दे रहा है. घरेलू पर्यटन, धार्मिक यात्रा, डेस्टिनेशन वेडिंग और मेडिकल टूरिज्म जैसे नए ट्रेंड्स ने रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास को नई रफ्तार दी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश की इकोनॉमी का नया ग्रोथ इंजन बना टूरिज्म सेक्टर; GDP में 8% तक योगदान, अब टियर-2 और टियर-3 शहरों पर सरकार की नजर

भारत में घूमने-फिरने का शौक अब सिर्फ शौक नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने वाला बड़ा जरिया बन चुका है. होटल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगातार मजबूत होता जा रहा है और आज यह भारत के GDP में करीब 7 से 8 प्रतिशत का योगदान दे रहा है. बीते कुछ सालों में घरेलू टूरिज्म, धार्मिक यात्रा, डेस्टिनेशन वेडिंग, मेडिकल टूरिज्म और MICE जैसे नए ट्रेंड्स ने इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. बढ़ती मांग के बीच अब सरकार और उद्योग की नजर नीतिगत सुधारों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर है, ताकि यह सेक्टर आने वाले समय में और ज्यादा रोजगार व कमाई पैदा कर सके.

 नए ट्रेंड्स ने बदली तस्वीर

भारत का हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर बीते कुछ वर्षों में सिर्फ स्थिर वृद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई नए क्षेत्रों में तेजी से फैला है. आज एक्सपीरियंस आधारित ट्रैवल, घरेलू पर्यटन, धार्मिक यात्राएं, डेस्टिनेशन वेडिंग, MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) और मेडिकल टूरिज्म इस सेक्टर की मजबूत रीढ़ बन चुके हैं. यही वजह है कि यह उद्योग देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, टैक्स में सरलता और पूंजी निवेश को और बढ़ावा मिले, तो यह सेक्टर GDP और रोजगार दोनों के मामले में बड़ा योगदान दे सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 कनेक्टिविटी और खर्च: सस्ता और आसान सफर जरूरी

जैसे-जैसे यात्रा की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोगों के लिए सफर की सुलभता और किफायती होना भी बड़ा मुद्दा बन गया है. एयर कनेक्टिविटी और लास्ट-माइल ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर पीक सीजन में. उद्योग का मानना है कि हवाई किरायों का संतुलन, ATF टैक्स की समीक्षा और लोकल ट्रांसपोर्ट के किरायों में एकरूपता लाने से पर्यटन स्थलों तक पहुंच और आसान हो सकती है. इससे न सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि होटल, ट्रैवल और लोकल बिजनेस को भी सीधा फायदा मिलेगा और पूरे हॉस्पिटैलिटी मार्केट को मजबूती मिलेगी.

टियर-2 और टियर-3 शहरों में छिपा बड़ा मौका

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में जबरदस्त संभावनाएं नजर आ रही हैं. बेहतर रीजनल कनेक्टिविटी और लक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से नए टूरिज्म सर्किट विकसित किए जा सकते हैं, जिससे आर्थिक भागीदारी का दायरा बढ़ेगा. उद्योग का मानना है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, ब्याज सहायता योजनाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने से यह सेक्टर और मजबूत होगा. इसका सीधा असर रोजगार सृजन, स्थानीय विकास और भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा, जिससे टूरिज्म देश की तरक्की का मजबूत स्तंभ बन सकता है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

TourismHospitality Sectorindian economy

Trending news

क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी