/देश में विदेशियों का बढ़ा घूमने-फिरने का क्रेज, जानें क्यों भारत की तरफ देख रही है पूरी दुनिया

भारत का ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. देश में न सिर्फ घूमने-फिरने का क्रेज बढ़ा है, बल्कि दुनिया भर के बड़े ट्रैवल ब्रांड्स और सप्लायर्स की नजरें भी अब भारतीय बाजार पर टिक गई हैं. दिल्ली में देश-विदेश के ट्रैवल दिग्गजों, होटल पार्टनर्स और सरकारी अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई. इस खास शाम का मकसद भारत के तेजी से बढ़ते टूरिज्म मार्केट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना और साल 2027 में होने वाले एशिया के सबसे बड़े ट्रैवल बिजनेस इवेंट की नींव रखना था.
आज का भारतीय ट्रैवलर सिर्फ छुट्टियां मनाने नहीं जाता, बल्कि उसे एक खास और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए होता है. लोगों की बढ़ती आमदनी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से देश के भीतर और विदेशों में जाकर घूमने वाले भारतीयों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में हुए इस बड़े इवेंट में एक्सपर्ट्स ने साफ किया कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर के लिए निवेश और नए बिजनेस आइडिया का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है.
ट्रैवल दिग्गज आए एक साथ
भारतीय ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. आरएक्स इंडिया ने 'डब्ल्यूटीएम स्पॉटलाइट इंडिया लीडरशिप गाला' का शानदार आयोजन किया. यह इवेंट मार्च 2027 में दिल्ली के यशोभूमि में होने वाले मुख्य 'WTM स्पॉटलाइट इंडिया' की एक बेहद खास झलक था. इस शाम का मकसद भारत के तेजी से बढ़ते पर्यटन बाजार को दुनिया भर के बड़े ट्रैवल सप्लायर्स और ब्रांड्स के साथ जोड़ना है.
इस बेहद खास कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सुमन बिल्ला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. उनके अलावा इंडस्ट्री के कई बड़े नाम हिस्सा बने. सभी दिग्गजों ने भारत में टूरिज्म के बढ़ते मौकों पर खुलकर चर्चा की और बिजनेस नेटवर्किंग का लुत्फ उठाया. सुमन बिल्ला ने कहा कि भारत का ट्रैवल सेक्टर इस समय एक बहुत ही शानदार मोड़ पर खड़ा है. आज देश के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले टूरिस्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सरकार WTM स्पॉटलाइट इंडिया जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का स्वागत करती है, क्योंकि ये भारत को दुनिया के टूरिज्म मैप पर और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे.
एग्जीबिशन नहीं, बिजनेस का बड़ा मौका
आरएक्स इंडिया के कंट्री हेड उमंग गुप्ता ने कहा कि भारत आज ग्लोबल ट्रैवल ग्रोथ की सबसे खूबसूरत कहानी लिख रहा है. यह बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और ग्लोबल हो चुका है. WTM स्पॉटलाइट इंडिया सिर्फ कोई आम प्रदर्शनी या मेला नहीं है. यह एक ऐसा हाई-वैल्यू बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां सही पार्टनर्स आपस में मिलेंगे, नए आइडियाज शेयर करेंगे और भारतीय पर्यटन की असली ताकत को दुनिया के सामने लाएंगे. इसके जरिए दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रैवल नेटवर्क अब भारत की धरती पर काम करने जा रहा है.
जानिए क्या है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का इतिहास
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM) पिछले 45 सालों से पूरी दुनिया की ट्रैवल इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली प्लेटफॉर्म रहा है. इसके लंदन एडिशन में हाल ही में 182 देशों के हजारों लोग शामिल हुए थे, जहां अरबों रुपये के बिजनेस सौदे हुए थे. अब यही ग्लोबल नेटवर्क भारत में अपना विस्तार कर रहा है, जो यकीनन हमारे टूरिज्म सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल देगा.