भारत की जमीन के अंदर छुपा है एक जादुई संसार! अंडरग्राउंड जगहें देखकर हिल जाएगा दिमाग

India Under Ground Caves: अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो घूमने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है. दरअसल भारत में कई अद्भुत अंडरग्राउंड जगहों का खजाना है. ये जगहें इतिहास, कला और प्रकृति का एकदम मिश्रण हैं. ऐसे में हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही शानदार अंडरग्राउंड जगहों के बारे में बताएंगे, जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी. यहां की खूबसूरती हर टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. यहां घूमने के दौरान आप कई शानदार नजारों का दीदार करते हुए एडवेंचर फील ले सकते हैं.

अजंता की गुफाएं

महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं बहुत फेमस हैं. ये केवल 30 गुफाएं नहीं हैं, बल्कि यह बौद्ध धर्म की कला और संस्कृति का एक जीता-जागता म्यूजियम हैं. इन गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग और मूर्तियां भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की कहानियों को बयान करती हैं. साथ ही यह जगह आपको भारतीय इतिहास और कला के बारे में बताएगी. इन गुफाओं की विजिट करना और इनके बारे में जानना एक शानदार अनुभव होगा.

बोरा गुफाएं

आंध्र प्रदेश में स्थित बोरा गुफाएं काफी प्राचीन हैं. दरअसल ये लाखों साल पुरानी हैं. चूना-पत्थर से बनी इन गुफाओं में आप प्रकृति की बनाई हुई शानदार आकृतियों को देख सकते हैं. ये आकृतियां आपको किसी जादू से कम नहीं लगतीं हैं. वहीं यहां का रहस्यमयी माहौल इसे और भी खास बना देता है. यह जगह प्रकृति के जादू को करीब से देखने का मौका देती है.

मेघालय

गुफाओं की राजधानी जाना है तो आप मेघालय चले जाएं. दरअसल यहां आपको असली रोमांच मिलेगा. इसे 'भारत की गुफाओं की राजधानी' कहा जाता है. यहां सिजू और लियत प्राह जैसी गहरी और लंबी गुफाएं हैं, जहां जाने के लिए हिम्मत और एडवेंचर का जज्बा चाहिए. यह जगह गुफाओं की खोज करने वालों के लिए एक स्वर्ग जैसी है.

अडालज बावड़ी

गुजरात घूमने जाएं तो अडालज बावड़ी जरूर देखें. दरअसल ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, बल्कि यह 15वीं सदी के आर्किट्क्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है. यह पांच मंजिला बावड़ी अपनी बारीक नक्काशी और ज्यामितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है. दरअसल पुराने समय में यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक केंद्र भी हुआ करती थी.

एलीफेंटा गुफाएं

मुंबई के पास घूमने के लिए एलीफेंटा गुफाएं जबरदस्त हैं. समुद्र के बीच में स्थित एलीफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं. यहां की सबसे खास चीज है 'त्रिमूर्ति शिव' की मूर्ति, जिसमें भगवान शिव के तीन अलग-अलग रूपों को दिखाया गया है. जहां ये गुफाएं भारत की गहरी आध्यात्मिक और शानदार शिल्पकारी परंपरा की गवाही देती हैं.