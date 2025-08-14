गाड़ियों के अलग-अलग नंबर प्लेट का क्या होता है मतलब, 99 % लोग हैं इस बात से अंजान

आजकल लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकें, और आगे इसी बीच आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि गाड़ियों पर अलग अलग नंबर होते हैं और कई गाड़ियों के अलग अलग रंग की प्लेट भी होती हैं. किसी गाड़ी में हरी रंग की तो किसी ने पीली या कई गाड़ियों में काली रंग की प्लेट होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में जब कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसे परिवहन विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. इसके बाद ही उसे गाड़ी का नंबर और रंग मिलता है. इन्हे देखकर आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि इस अलग-अलग प्लेट का मतलब क्या होता है.

किस रंग की प्लेट का क्या मतलब होता है?

सफेद रंग की प्लेट

आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा सफेद रंग की नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल किया जाता है. इस नंबर का इस्तेमाल अपनी प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है.

पीली नंबर प्लेट

इस रंग की नंबर प्लेट का इस्तेमाल कमर्शियल या फिर व्यावसायिक रूप से चलने वाली गाड़ियों के लिए किया जाता है. इसलिए अपने देखा होगा कि ऑटो, ट्रक इत्यादि गाड़ियों में पीली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है.

ये गुफाएं बताती हैं भारत का हजारों साल पुराना इतिहास! UNESCO की धरोहर में हैं शामिल

काली नंबर प्लेट

काली नंबर प्लेट की जो भी गाड़िया होती हैं वो अकसर किराए की होती हैं और इन गाड़ियों को लग्जरी होटलों के द्वारा चलाया जाता है. आपको बता दें कि इसके लिए आपको कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है.

लाल रंग की नंबर प्लेट

आपको बता दें कि लाल रंग की नंबर प्लेट का इस्तेमाल केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल ही इस्तेमाल करते हैं. और उसपर नंबर की जगह अशोक चक्र लगा होता है.

नीली नंबर प्लेट

गाड़ियों पर नीली नंबर प्लेट का इस्तेमाल दूसरे देशों के राजदूतों के वाहनों में किया जाता है, और यह भारत में गिनी चुनी ही है.

हरी नंबर प्लेट

इलेक्ट्रिक वाहनों में हरी रंग की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है और प्राइवेट वाहन है तो हरे रंग की प्लेट पर सफेद अंकों से नंबर को लिखा होगा. वहीं अगर गाड़ी कमर्शियल है को हरे रंग की प्लेट पर पीले रंग से नंबर को लिखा गया होगा.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.