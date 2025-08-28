अमेरिका दिखा रहा टैंट्रम तो इस देश ने इंडियंस के लिए खोले दरवाजे, कहा- स्‍वैग से करेंगे आपका स्‍वागत
Advertisement
trendingNow12899446
Hindi Newsट्रैवल

अमेरिका दिखा रहा टैंट्रम तो इस देश ने इंडियंस के लिए खोले दरवाजे, कहा- स्‍वैग से करेंगे आपका स्‍वागत

Argentina New Visa Rules: अगर आपके पास अमेरिकी वीजा है तो आपके लिए अब बड़ी खुशखबरी है. दरअसल अर्जेंटीना सरकार ने ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है, जिनके पास अमेरिकी वीजा है. इन भारतीय नागरिकों के लिए अब अर्जेंटीना जाना काफी आसान हो गया है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका दिखा रहा टैंट्रम तो इस देश ने इंडियंस के लिए खोले दरवाजे, कहा- स्‍वैग से करेंगे आपका स्‍वागत

New Visa Rules for Indians in Argentina: अर्जेंटीना सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब अगर आपके पास अमेरिका का वैलिड टूरिस्ट वीजा है तो आपको अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नए नियम ने उन भारतीयों के लिए साउथ अमेरिका की ट्रिप को बहुत आसान बना दिया है, जो पहले से ही अमेरिकी वीजा रखते हैं. जहां यह फैसला केवल भारतीय टूरिस्ट्स के लिए ही नहीं बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे अर्जेंटीना में भारतीय पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह भी कह सकते हैं कि अब भारतीय टूरिस्ट्स को अर्जेंटीना के वीजा के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा. 

ये भी पढ़ें- "भारतीय टूरिस्ट्स के लिए इस खूबसूरत देश से खुशखबरी! 14 दिन तक बिना वीजा काट सकेंगे मौज"

अर्जेंटीना सरकार ने बदले नियम
इस नए नियम के बारे में अर्जेंटीना की सरकार ने आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में 27 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया. जहां यह एक खास तरह की छूट है, जिसे ई-वीजा भी कहा जा सकता है. इस नए नियम के तहत अगर कोई भारतीय व्यक्ति जिसके पास वैध अमेरिकी वीजा है तो वह सीधे अर्जेंटीना के लिए उड़ान भर सकता है. हालांकि इससे पहले ऐसे भारतीय नागरिकों को भी लंबी और कठिन वीजा आवेदन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जिसमें समय के साथ ही अधिक पैसा भी खर्च होता था.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्स पर दी जानकारी
इस खबर की जानकारी अर्जेंटीना के भारत में राजदूत मारियानो काउसीनो ने दी. जहां उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इस फैसले को शानदार बताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी खबर है. उन्होंने यह भी कहा कि अर्जेंटीना भारत से और भी ज्यादा टूरिस्ट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है. यह एक ऐसा फैसला है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा और टूरिज्म को बढ़ावा देगा.

ये भी पढ़ें- "विदेश घूमने के लिए हो जाओ तैयार! इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे देश फ्री में दे रहे वीजा, अब बहाने मत बनाने लगना"

दरअसल इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अर्जेंटीना में टूरिज्म को बढ़ावा देना है. अमेरिका का वीजा मिलना अपने आप में एक कड़ा वैरिफेकशन है. इसलिए अर्जेंटीना ने यह मान लिया है कि अगर किसी भारतीय को अमेरिकी वीजा मिला है तो वह उनके देश में भी सुरक्षित तरीके से ट्रैवल कर सकता है. जहां यह कदम दुनिया के कई अन्य देशों द्वारा अपनाई गई नीति के समान है, जो कुछ खास देशों के नागरिकों को आसान एंट्री की सुविधा देते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Argentina New Visa Rulestravel

Trending news

'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
;