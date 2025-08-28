New Visa Rules for Indians in Argentina: अर्जेंटीना सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब अगर आपके पास अमेरिका का वैलिड टूरिस्ट वीजा है तो आपको अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नए नियम ने उन भारतीयों के लिए साउथ अमेरिका की ट्रिप को बहुत आसान बना दिया है, जो पहले से ही अमेरिकी वीजा रखते हैं. जहां यह फैसला केवल भारतीय टूरिस्ट्स के लिए ही नहीं बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे अर्जेंटीना में भारतीय पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यह भी कह सकते हैं कि अब भारतीय टूरिस्ट्स को अर्जेंटीना के वीजा के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा.

अर्जेंटीना सरकार ने बदले नियम

इस नए नियम के बारे में अर्जेंटीना की सरकार ने आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में 27 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया. जहां यह एक खास तरह की छूट है, जिसे ई-वीजा भी कहा जा सकता है. इस नए नियम के तहत अगर कोई भारतीय व्यक्ति जिसके पास वैध अमेरिकी वीजा है तो वह सीधे अर्जेंटीना के लिए उड़ान भर सकता है. हालांकि इससे पहले ऐसे भारतीय नागरिकों को भी लंबी और कठिन वीजा आवेदन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जिसमें समय के साथ ही अधिक पैसा भी खर्च होता था.

एक्स पर दी जानकारी

इस खबर की जानकारी अर्जेंटीना के भारत में राजदूत मारियानो काउसीनो ने दी. जहां उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इस फैसले को शानदार बताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी खबर है. उन्होंने यह भी कहा कि अर्जेंटीना भारत से और भी ज्यादा टूरिस्ट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है. यह एक ऐसा फैसला है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा और टूरिज्म को बढ़ावा देगा.

दरअसल इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अर्जेंटीना में टूरिज्म को बढ़ावा देना है. अमेरिका का वीजा मिलना अपने आप में एक कड़ा वैरिफेकशन है. इसलिए अर्जेंटीना ने यह मान लिया है कि अगर किसी भारतीय को अमेरिकी वीजा मिला है तो वह उनके देश में भी सुरक्षित तरीके से ट्रैवल कर सकता है. जहां यह कदम दुनिया के कई अन्य देशों द्वारा अपनाई गई नीति के समान है, जो कुछ खास देशों के नागरिकों को आसान एंट्री की सुविधा देते हैं.